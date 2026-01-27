年金原資保証付変額個人年金保険の開発

Ｔ&Ｄフィナンシャル生命保険株式会社

Ｔ＆Ｄ保険グループのＴ＆Ｄフィナンシャル生命保険株式会社（社長：森中 哉也、以下「当社」）は、『無配当変額個人年金保険（年金原資保証・Ｖ型）』（以下、本商品）を開発し、2026年2月より販売開始いたします。

本商品は、シンプルな商品設計で、かつ、資産運用による成長の可能性を追求しながら、年金原資について基本保険金額（＝一時払保険料相当額）を最低保証する一時払変額個人年金保険です。わかりやすさと安心感を両立した商品となっています。

人生100年時代において、将来の生活資金を計画的に準備することはますます重要になっています。

あわせて、万一の際に備えた死亡保障も基本保険金額を最低保証しており、遺されたご家族への保障も確保できます。

当社は、こうしたニーズに応えるため、運用の楽しみと安心を両立する商品を提供いたします。

今後も引き続き、お客さまの視点に立ち、お客さまにとって魅力的な商品・サービスの提供に努めてまいります。

＜本商品のポイント＞

Point１：年金原資を100％最低保証

・運用期間満了時には、基本保険金額（＝一時払保険料相当額）を最低保証します。

・運用期間中に万が一のことがあった場合でも、基本保険金額を最低保証します。

Point２：運用成果に応じた増加の可能性

・一時払保険料の全額を特別勘定で運用します。

・運用が好調な場合、積立金額は増加し、将来受け取る年金額が増える期待が持てます。

Point３：選べる年金受取方法

・運用期間満了後は、年金原資確保型終身年金、確定年金から選択可能です。

・年金受取だけでなく、終身保険への移行や一括受取も選ぶことができます。

※商品概要等につきましては、こちらをご参照ください。

https://www.tdf-life.co.jp/newsrelease/pdf/20260127.pdf