琵琶湖博物館30周年記念事業 ナイトミュージアム・プレミアムナイトツアーを実施します！

滋賀県立琵琶湖博物館

概要

琵琶湖博物館では、令和8年(2026年)3月8日(日)にナイトミュージアム、20日(金・祝)に宿泊付きのプレミアムナイトツアーを実施します。展示室の特別照明やクラシックコンサート、近江の地酒の試飲、学芸員による展示解説など通常の開館時間では体感・体験できないコンテンツで夜ならではの博物館をお楽しみいただきます。

URL（https://otsu.or.jp/tour/nmuseumcruise(https://otsu.or.jp/tour/nmuseumcruise)）

ナイトミュージアム・プレミアムナイトツアーの見どころ

◆特別照明

平安神宮や二条城のライトアップイベントも手掛ける株式会社ネイキッドによる夜間照明演出として、展示室数カ所にスポットライト等を配置し、展示物を幻想的に浮かび上がらせます。

◆クラシックコンサート（ナイトミュージアムのみ）

弦楽四重奏「カルテット風雅」による特別ステージ。アトリウムにて2回（18:30～18:50／19:10～19:30）演奏します。

◆地酒試飲

湖国が誇るバラエティ豊富な日本酒をご提供します。

◆学芸員によるレクチャー、展示解説（プレミアムナイトツアーのみ）

琵琶湖博物館に向かうクルーズ船内で、学芸員が琵琶湖の歴史や博物館の楽しみ方をレクチャーします。館内では、学芸員が展示について解説します。

プレミアムナイトツアーの行程

[表: https://prtimes.jp/data/corp/58617/table/291_1_a68622b896f29bdb7fcdedddf185d108.jpg?v=202601270422 ]

旅行企画・実施：公益社団法人びわ湖大津観光協会

利用船舶：株式会社杢兵衛造船所「一番丸」

宿泊先：びわ湖大津プリンスホテル

■ナイトミュージアム紹介動画を公式YouTubeにて公開中

琵琶湖博物館の公式YouTubeチャンネルでは、ナイトミュージアムについて紹介する動画を公開しています。

URL：https://youtu.be/ZLwLMjtZmx4

びわこのちからチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCnm1cPWFM1CCiv2HYkLiCtQ