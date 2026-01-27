DMM GAMES「夢幻楼と眠れぬ蝶」ゲーム内イベント「夜のトリセツ～秘密の快楽マニュアル～」を開催！

合同会社EXNOA

DMM GAMESを運営する合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)）は、Romanteen18シリーズの第1弾・オトナの女性向け恋愛ゲーム「夢幻楼と眠れぬ蝶」にて、新たなゲーム内イベント「夜のトリセツ～秘密の快楽マニュアル～」を開催することをお知らせいたします。

公式サイト：https://mugenro.jp/(https://mugenro.jp/)

公式X：https://x.com/roman_mugenro(https://x.com/roman_mugenro)

■本編促進イベント「夜のトリセツ～秘密の快楽マニュアル～」開催！

開催期間：1月27日（火）14:00 ～ 2月4日（水）22:59

本イベントは、各キャラクターの本編を読み進めると進行するイベントとなっており、定期的に「夢デートフィーバー」や「ストーリーフィーバー」、「夢デート・ストーリーフィーバー」が発生します！

フィーバー中は獲得できる「ハート」が2倍または3倍になりますので、フィーバーを活用してイベントをお楽しみください。

＜イベント報酬内容＞

＜早期特典＞

蠱惑的な蜜青のメイクセット、蠱惑的な蜜青の編み髪

＜累計特典＞

夜のトリセツ～秘密の快楽マニュアル～イベント称号、【全7種】夜のトリセツ～彼目線ストーリー～、★4【静かな尋問】獅子雄、★4【ルーペ越しに探る視線】夜刀、蠱惑的な蜜青のイヤリング、蠱惑的な蜜青の靴、蠱惑的なホワイトトップス、蠱惑的な蜜青のティアードスカート、秘密の快楽マニュアルが並ぶ書庫、蠱惑的な蜜青の彼コーデ、その他ゲーム内アイテム

＜ランキング特典＞

夜のトリセツ～秘密の快楽マニュアル～ランキング称号、蠱惑的な蜜青ドレスコーデ、蠱惑的な蜜青の帽子、その他ゲーム内アイテム

※内容、期間につきましては予告なく変更する場合がございます。

※最新情報は、ゲーム内お知らせ、または公式Xをご確認ください。

▼ゲーム起動はこちらから！

https://games.dmm.com/detail/mugenrou(https://games.dmm.com/detail/mugenrou)

【夢幻楼と眠れぬ蝶 製品情報】

タイトル：夢幻楼と眠れぬ蝶

ジャンル：恋愛シミュレーションゲーム

プラットフォーム：スマートフォン（ブラウザ版、DMM GAMES STORE版）/ App Store / Google Play

販売価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金制）

▼出演キャスト

テトラポット登/恋津田蓮也/犬神帝/井伊筋肉

あさぎ夕/四ツ谷サイダー/オベリスク=絽綺/あんのもなか

【Romanteen18シリーズとは】

一日の終わりに幸せな夢を。

「Romanteen18（ロマンティーン）」は、DMM GAMES を運営するEXNOAと、多くの女性向けタイトルを生み出してきたサイバードがタッグを組んだオトナの女性向け恋愛ゲームブランドです。

自由度の高い表現を最大限に生かし、より深く繊細な恋愛体験をご提供。

感情豊かなストーリーテリングはもちろん、その細部へのこだわりが極上の体験を実現します。

「Romanteen18」の第一弾タイトルとして「夢幻楼と眠れぬ蝶」の通常版/オトナ版をリリース。

通常版でも十分ゲームの魅力を楽しむことができますが、オトナ版ではより深い愛の物語を体験できます。

権利表記：(C)2024 EXNOA LLC developed by CYBIRD

Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。