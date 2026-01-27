【新展開】AIが想いを音楽にする「ORISON」、誕生日や記念日に贈れる“ギフトソング”ページを公開

株式会社ドキドキ

株式会社ドキドキ（DOKIDOKI）は、AIを活用したオリジナルソング作成サービス

「ORISON（オリソン）」において、誕生日や記念日、感謝や応援の気持ちを

音楽として贈ることができる 「ギフトソング」専用ページを新たに公開しました。

▼ギフトソングページ

https://orison.jp/gift

■ 想いを“言葉以上”に届ける、新しいギフト体験

誕生日、結婚記念日、送別、卒業、感謝や応援のメッセージ。

大切な想いほど、言葉だけでは伝えきれないと感じることがあります。

「ORISON（オリソン）」のギフトソングは、

贈る相手との思い出やエピソード、伝えたい気持ちを入力するだけで、

AIが歌詞・作曲・編曲までを行い、世界に一つだけのオリジナル楽曲を制作します。

完成した楽曲は、音楽データとして贈ることができ、

記念動画やSNS投稿など、さまざまなシーンで活用が可能です。

■ ギフトソングの主な特長

■ こんなシーンで利用されています

- 想いやエピソードを入力するだけでAIが楽曲を自動生成- 歌詞・メロディ・編曲まで含めたオリジナルソング- 著作権フリーで、SNSや動画制作にも利用可能- 音楽データとして贈ることができ、記念動画などにも活用可能- 恋人や家族への誕生日プレゼント- 結婚記念日やプロポーズのサプライズ- 友人への感謝・応援メッセージ- 卒業・送別・退職など人生の節目のお祝い

物として残るギフトだけでなく、

“記憶に残る体験”を贈る新しい選択肢として提案します。

■ 無料トライアルについて

ORISONでは、初めての方に向けて

1曲（2バージョン）を試せる無料トライアルを提供しています。

実際に生成された楽曲を確認した上で、本利用をご検討いただけます。

■ 今後の展望

ORISONは、結婚式向けオリジナルソング作成サービスとしてスタートし、

今回のギフトソング展開を通じて、

誕生日や記念日など、日常のさまざまなシーンへと

活用領域を広げています。

今後も、人生の節目や感情に寄り添う

「心が動く音楽体験」をテクノロジーで提供してまいります。

■ サービス概要

サービス名：ORISON（オリソン）

サービスサイト：https://www.orison.jp/

ギフトソングページ：https://orison.jp/gift

■ 会社概要

会社名：株式会社ドキドキ（DOKIDOKI）

事業内容：AI・Webサービス／デジタルコンテンツ事業

代表者：萩原 均

URL：https://doki-doki.biz