【新展開】AIが想いを音楽にする「ORISON」、誕生日や記念日に贈れる“ギフトソング”ページを公開
株式会社ドキドキ（DOKIDOKI）は、AIを活用したオリジナルソング作成サービス
「ORISON（オリソン）」において、誕生日や記念日、感謝や応援の気持ちを
音楽として贈ることができる 「ギフトソング」専用ページを新たに公開しました。
▼ギフトソングページ
https://orison.jp/gift
■ 想いを“言葉以上”に届ける、新しいギフト体験
誕生日、結婚記念日、送別、卒業、感謝や応援のメッセージ。
大切な想いほど、言葉だけでは伝えきれないと感じることがあります。
「ORISON（オリソン）」のギフトソングは、
贈る相手との思い出やエピソード、伝えたい気持ちを入力するだけで、
AIが歌詞・作曲・編曲までを行い、世界に一つだけのオリジナル楽曲を制作します。
完成した楽曲は、音楽データとして贈ることができ、
記念動画やSNS投稿など、さまざまなシーンで活用が可能です。
■ ギフトソングの主な特長
- 想いやエピソードを入力するだけでAIが楽曲を自動生成
- 歌詞・メロディ・編曲まで含めたオリジナルソング
- 著作権フリーで、SNSや動画制作にも利用可能
- 音楽データとして贈ることができ、記念動画などにも活用可能
■ こんなシーンで利用されています
- 恋人や家族への誕生日プレゼント
- 結婚記念日やプロポーズのサプライズ
- 友人への感謝・応援メッセージ
- 卒業・送別・退職など人生の節目のお祝い
物として残るギフトだけでなく、
“記憶に残る体験”を贈る新しい選択肢として提案します。
■ 無料トライアルについて
ORISONでは、初めての方に向けて
1曲（2バージョン）を試せる無料トライアルを提供しています。
実際に生成された楽曲を確認した上で、本利用をご検討いただけます。
■ 今後の展望
ORISONは、結婚式向けオリジナルソング作成サービスとしてスタートし、
今回のギフトソング展開を通じて、
誕生日や記念日など、日常のさまざまなシーンへと
活用領域を広げています。
今後も、人生の節目や感情に寄り添う
「心が動く音楽体験」をテクノロジーで提供してまいります。
■ サービス概要
サービス名：ORISON（オリソン）
サービスサイト：https://www.orison.jp/
ギフトソングページ：https://orison.jp/gift
■ 会社概要
会社名：株式会社ドキドキ（DOKIDOKI）
事業内容：AI・Webサービス／デジタルコンテンツ事業
代表者：萩原 均
URL：https://doki-doki.biz