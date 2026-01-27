ナチュラルエナジーゼリー「merihari」、B2B ECプラットフォーム「グッズ」で卸販売開始 ＆ AmazonスマイルSaleに参加
Livran株式会社（本社：東京都、代表：石田駿佑）は、「集中」と「リラックス」の切り替えをサポートするナチュラルエナジーゼリー 「merihari（メリハリ）」 の卸販売を、オンライン卸プラットフォーム「Goooods」にて開始しました。
あわせて、2026年1月27日（火）～2月2日（月） の期間、Amazonにて開催される 「スマイルSale」 に参加し、1箱30本入りを20％OFF（税込4,980円→税込3,980円） で販売いたします。
■ オフィススナック・業務用ニーズの高まりを受け、卸販売を本格展開
merihariは、カフェインや添加物由来の刺激に頼らず、
植物由来原料の力で「集中」と「リラックス」の切り替えをサポートするエナジーゼリーです。
近年、
・コワーキングスペース
・スポーツジム
・企業オフィス（オフィススナック・福利厚生）
・温浴施設
・ビジネスホテル
などを中心に、
「仕事や運動のパフォーマンスを支えるスナック」、「夜のリラックス・睡眠サポート」 としての導入ニーズが高まっていることから、このたび卸販売を本格的に開始しました。
■ 【事業者様限定】出店記念・招待キャンペーン
今回の出店を記念し、卸販売ページ内の専用URL（招待リンク）からご登録いただいた事業者様に限り、goooodsの「INVITEプログラム」による特別特典を提供いたします。
＜特典内容＞
１.1万円分の仕入れクーポン
２.1年間 merihari商品の配送料無料
※1万円クーポンを活用することで、
merihari ナチュラルエナジーゼリー 30本入り3箱分が実質無料で仕入れ可能です。
▶ 卸販売ページ
https://meri-hari.com/pages/wholesale
また、お取引先様に対して、POPなどの販促物、場所によってはイベントでのサンプリングなどもサポートさせていただきます。是非、merihari商品お取り扱いの際は、お気軽に以下の窓口までご相談ください。
▶ 卸販売・販促に関するお問合せ窓口
info@meri-hari.com
■ 【一般のお客様向け】AmazonスマイルSale概要
卸販売開始にあわせ、一般のお客様向けにも
AmazonスマイルSaleにて特別価格で提供します。
対象商品
merihari ナチュラルエナジーゼリー 30本入り
価格
通常価格：4,980円（税込）
セール価格：3,980円（税込）［20％OFF］
期間
2026年1月27日（火）～2月2日（月）
▶ Amazon商品ページ
https://amzn.asia/d/6YWU3dB
■ merihariブランドについて
「merihari」は、“自然な集中とリラックス”をサポートするナチュラルエナジーゼリーブランドです。
カフェインに頼らず、ヤマブシタケ・バコパモニエラ・ムクナ豆・マンゴー葉・イチョウ葉といった認知機能をサポートする植物由来成分ヌートロピクスを配合。
忙しい毎日の中でも、心身のバランスを整え、前向きに過ごしたい人をサポートします。
■ 会社概要
会社名 ：Livran株式会社
所在地 ：東京都調布市西つつじヶ丘3－25－41
新井ビル3F
代表者 ：代表取締役CEO 石田駿佑
設立 ：2024年5月21日
資本金 ：600万円
事業内容：「バランスサポート」をテーマとした
食品・健康サプリの企画・販売
URL ：https://meri-hari.com/
Instagram: https://www.instagram.com/merihari_official/
お問合わせ窓口 ： info@meri-hari.com