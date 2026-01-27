ヨコタエンタープライズとの協業により国内サイバーセキュリティ人材育成を加速

株式会社VLCセキュリティ

VLCセキュリティグループの株式会社VLCセキュリティアリーナ（東京都港区、代表取締役社長兼CEO 石原 紀彦、以下「当社」）は、株式会社ヨコタエンタープライズ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：横田 成人、以下 ヨコタエンタープライズ）と、拡大する需要に対応すべくサイバーセキュリティ人材の育成を共同で行うことに合意しました。

ヨコタエンタープライズが採用・育成した人材に当社がサイバージムブランドのサイバーセキュリティ専門トレーニングを実施。サイバーセキュリティの知識はもちろん、サイバージムのトレーニング特有の実践プログラムで、攻撃の検知・初動対応・判断・復旧までを一連の流れで体験し、知識を現場で使える対応力へと高めます。これにより知識経験共に習得したセキュリティエンジニアを育成いたします。育成された人材サービスはヨコタエンタープライズ及び当社が両社の顧客に提供してまいります。

■ 提携の背景

昨今、メディアでも多く取り上げられているように、サイバー攻撃による影響はビジネスの根幹を揺るがし、事業継続性に大きな影響を及ぼしています。しかしながら、サイバーセキュリティ人材が不足しているという声が多く、さらに知識だけでなく、経験を持ち実践力のある人材はさらに限られます。

このような状況に対し当社は、セキュリティエンジニアの育成と人材提供に注力しているヨコタエンタープライズとの提携を行い、知識と実践力を兼ね備えたサイバーセキュリティ人材育成に貢献いたします。

■ 本件で実施するセキュリティ人材育成トレーニング 概要

1. 目指すゴール

実践性の高い攻撃シナリオを用いて、 SOC 及びインシデント対応を担い得る、より実践的な能力を

備えた即戦力人材

2. 獲得するスキル

- APT攻撃の各フェーズや実際に利用する攻撃ツールの把握及び対処概要- FWやIPS、SIEM、EDR等のセキュリティプロダクトに関するベースとなる知見- 各セキュリティプロダクトのオペレーション能力- フォレンジックやインシデントレスポンス能力- 脆弱性診断やペネトレーションテストに関する能力

■ 株式会社ヨコタエンタープライズ 代表取締役 横田成人氏からのメッセージ

ヨコタエンタープライズは、この度のVLCセキュリティアリーナ様との協業に対し、大きな期待を持っております。

ヨコタエンタープライズでは、For Japan. For Dream.を標榜し、志ある若者の夢を描き実現することにより、我が国の発展に貢献していくことを目指しております。しかしながら我が国では、ITセキュリティ人材が不足しており、さらに今後もその需要ギャップは日々大きくなっていくことが予想されております。方やITセキュリティ人材の育成は多大なコストと時間がかかり、一朝一夕ではその不足している人材を育てることは出来ません。

この度の協業により、スピード感を持ってセキュリティ人材を育成し、あらゆる業種で不足しているITセキュリティ人材を輩出することにより、我が国のIT強靭性を向上させ、国際競争力強化に貢献してまいります。

■ 株式会社VLCセキュリティアリーナ 代表取締役社長兼CEO 石原 紀彦からのメッセージ

このたび、ヨコタエンタープライズ様とサイバーセキュリティ人材育成において協業できることを、大変心強く、また意義深く感じております。

日本のサイバーセキュリティを取り巻く環境は年々厳しさを増す一方で、サイバーセキュリティ人材の不足は常に課題となっています。その中でも、知識だけでなく実践力を備えた人材は特に不足しているのが現状です。

当社は「Go Beyond Japan Cyber Security」をミッションに掲げ、日本のサイバーセキュリティを次のステージへ前進させることを目指してきました。その中核にあるのが、“現場で本当に機能する人材”の育成です。サイバージムブランドのトレーニングは、実際の攻撃を想定した演習を通じて、検知から対応、復旧までを一連の流れで体得できる点に特徴があります。人材採用・育成に豊富な実績を持つヨコタエンタープライズ様との本提携により、知識と経験を兼ね備えたセキュリティエンジニアの育成を加速させ、日本企業のサイバーレジリエンス向上に貢献してまいります。

【株式会社ヨコタエンタープライズについて】

我が国 日本はこれまで製造業で発展を遂げました。そんな誇り高き日本のものづくりをトータルにサポートし、日本の明るい未来に向けてヨコタエンタープライズが一翼を担うことを目指しています。

トラックドライバーの派遣業から始まったヨコタエンタープライズ。そのスタートは、代表取締役 横田成人の“夢を実現したい”という真っ直ぐな情熱から始まりました。

現在のヨコタは、設計開発、システム開発・運用、製造、物流を支える人材サービスによって、ものづくりを一気通貫してサポートする複合企業です。

【会社概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/96155/table/43_1_87e19c6f18288540d3088d71b6a1fba5.jpg?v=202601271051 ]【エンジニアリング事業部】

ヨコタエンタープライズの１千人を超える社員より、モチベーション高く夢や目標を持つ人材を、ICT、電気、機械、建設など各分野のエンジニアへとリスキリングし、SES・請負・派遣を通じて各業界に供給しています。また、年間３億円規模の予算でシニアエンジニアの採用も行っており、未経験からシニアエンジニアまで豊富な人材が所属しており、リカレント教育による継続的成長も支援しています。

【VLCセキュリティグループについて】

VLCセキュリティグループは、2025年10月6日にバルクグループから各社商号、ブランドを刷新し、よりセキュリティへのコミットメントを強固なものとして新たなスタートを切りました。

株式会社VLCセキュリティ （旧：株式会社バルクホールディングス）

あらゆる課題に応じた、企業・組織のサイバーセキュリティ・情報セキュリティを総合支援

グループ各社の管理・運営・営業支援、グループ全体のマーケティング・ブランディング

株式会社VLCセキュリティコンサルティング (旧：株式会社バルク)

NIST Cybersecurity Framework(CSF)、サイバーセキュリティ経営ガイドラインなどの業界スタンダードにのっとったサイバーセキュリティ対策の課題可視化と解決に導くコンサルティング、ISO27001・ISO27017・Pマークなどの認証新規取得から運用・更新支援を通して、組織のセキュリティ態勢強化を支援

株式会社VLCセキュリティアリーナ (旧：株式会社サイバージムジャパン)

最新の攻撃手法をリアルタイムに反映した実践的で最先端のサイバーセキュリティトレーニングを専用施設で提供し、高度化・多様化するサイバー脅威に、現場で即対応できる人材育成を支援

※2025年10月6日付で、本店所在地を下記へ移転しました

東京都港区虎ノ門4丁目1-40 江戸見坂森ビル

株式会社VLCセキュリティラボ (旧：株式会社CEL)

AIをはじめとする最先端技術の活用、高度な知識を持ったホワイトハッカーによるインシデントレスポンス、侵入テスト／攻撃者対策の構築、セキュリティ製品提供と導入や運用を通して、企業のサイバーセキュリティ態勢の全体最適化を技術面から支援

※2025年10月6日付で、本店所在地を下記へ移転しました

東京都港区虎ノ門4丁目1-40 江戸見坂森ビル

トレーニングブランド： サイバージム (CYBERGYM)

株式会社VLCセキュリティアリーナが提供するトレーニングブランド

サイバージムブランドのトレーニングは、実際のサイバー攻撃やインシデントを再現した演習環境で行う実践型セキュリティ研修

座学では得られない、攻撃の検知・初動対応・判断・復旧までを一連の流れで体験することで、知識を現場で使える対応力を獲得可能

技術者だけでなく、CSIRTや管理職を含む組織全体の対応力向上を支援