【参加申込受付中】公共・金融の「信頼と透明性」をデザインで設計する実践フォーラム Design Enablement Forum 2026 #1

デジタル・トランスフォーメーションを支援するスパイスファクトリー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：高木 広之介）は、2026年2月5日（木）、特定非営利活動法人 金融IT協会の後援のもと、「Design Enablement Forum 2026 #1 公共・金融の信頼を支えるサービスデザイン」をシティラボ東京にて開催します。

本フォーラムでは、公共・金融という社会インフラを支える領域をテーマに、デザインがどのように組織の意思決定やサービスの実装力を高め、社会的な信頼を形づくっていくのかを、第一線で活躍する実践者・研究者とともに多角的に議論します。

現地参加に加え、後日アーカイブ配信も予定。応募締切は2月3日（火）23:59まで。席に限りがありますので、ぜひお早めにお申し込みください。皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

■イベント概要

日時：2026年2月5日（木）13:00～19:00（予定）

会場：シティラボ東京（〒104-0031 東京都中央区京橋3丁目1-1東京スクエアガーデン6階）

https://citylabtokyo.jp/

対象：行政、金融、DX、デザインに関心のある企業のご担当者様／メディア関係者様

形式：現地開催（後日、お申込みいただいた方へのアーカイブでの配信も予定しております）

主催：スパイスファクトリー株式会社

参加費：

・会場参加（懇親会含む） 6,000円（税込）

※イベント全編のアーカイブ動画も後日お送りします。

・アーカイブ動画のみ：3,000円（税込）

※視聴リンク1カ月間期限付き



後援：特定非営利活動法人 金融IT協会(R)（FITA）

【こんな方におすすめ】

・デザインを、構想だけで終わらせず社会や組織への「実装力」として経営や事業に組み込みたい方

・新規事業やDX推進の現場で、デザインを起点に人と組織を動かす人材づくりを目指している方

・公共・金融という複雑な領域に挑戦し、専門領域を越えて活躍の幅を広げたいデザイナーの方

■当日のセッションスケジュール

スパイスファクトリー株式会社 執行役員 CDO（最高デザイン責任者） 本村 章（もとむら あきら）

スパイスファクトリー株式会社 執行役員 CDO（最高デザイン責任者）

アメリカでコミュニケーションデザインを専攻し、サンフランシスコの Dubberly Design Office にて IoT、医療ソフトウェア、ブランドガイドラインなどの国際案件に従事。帰国後は、株式会社ゆめみに入社。デザイン組織をゼロから立ち上げ、50名規模の組織へ成長させると共に、デザイン事業責任者として事業成長を牽引。金融、製薬、医療、通信、流通、モビリティ、自動車、行政など多業界にわたり UX リサーチ、サービスデザイン、組織導入支援を推進。デザインマネジメントや人間中心設計における国内外のカンファレンス登壇や学術論文執筆も行う。2026年1月よりスパイスファクトリー株式会社に執行役員CDOとして就任、株式会社フライング・ペンギンズにてStrategy & Insights Leadに着任。

・Keynote『デザイン・イネーブルメント - 組織と社会の実装力を拡張する』

当社・本村からCDO就任後初となる対外メッセージとして、デザインを経営・組織・社会実装へと拡張する考え方を語ります。

・Session 1｜公共領域におけるデザイン・イネーブルメントの実践

公共領域におけるデザインの役割と可能性を、学術と実践の視点から議論します。

登壇者ご紹介：

八重樫 文（やえがし かざる）氏

学校法人立命館 総合企画室 室長

立命館大学 経営学部 教授（2026年度より、デザイン・アート学部 教授）

デザイン科学研究所 DML(Design Management Lab) チーフ・プロデューサー

経済産業省・情報処理推進機構 デザインマネジメント人材の育成に関するタスクフォース 主査

1973年北海道江別市生まれ。専門はデザイン学、デザインマネジメント論。

国内外の企業や研究組織との共同研究・産学連携に積極的に取り組み、理論と実践を往還した研究・教育・コンサルティング・ネットワーキングの創発的統合を推進している。デザインによって、ビジネスや社会生活の場で人々のできることが増え、個人の思い描くビジョンが実現される社会の形成を目指す。

主著に『新しいリーダーシップをデザインする』『デザインマネジメント論のビジョン』『デザインマネジメント論（ワードマップ）』（新曜社）、『デザインの次に来るもの』（クロスメディア・パブリッシング）、訳書に『突破するデザイン』（日経BP社）、『デザイン・ドリブン・イノベーション』（クロスメディア・パブリッシング）、『日々の政治』（BNN）など。

中山 郁英（なかやま いくえい） 氏

立命館大学経営学部准教授

立命館大学デザイン・アート学部・ 研究科設置委員会委員

博士（学術）

民間企業や大学スタッフ等を経て滋賀県長浜市に帰郷、自治体と協働した事業等に携わる。研究テーマは「行政 組織によるデザインの実践」。著書に『行政×デザイン実践ガイド 官民連携に向けた協働のデザイン入門』 （ビー・エヌ・エヌ、2024年） がある。現在、ソーシャルイノベーションのためのデザインをテーマにした『Design, When Everybody Designs』を翻訳中（2026年春発売予定）。

総務省地域力創造アドバイザー。社会教育士。

研究室ウェブサイト：https://sites.google.com/view/ikueinakayama/

・Session 2｜行政×DX

行政と民間の協働によるデザイン活用の実践事例を共有します。

登壇者ご紹介：

酒井 剛士（さかい たけし）氏

熱海市観光地域づくり法人 一般財団法人熱海観光局 常任理事 CCO

大学卒業後、20代は「本物の世界を見たい」と世界を旅する。32歳で帰国後、株式会社阪急交通社に入社し、海外旅行商品の企画やメディア営業を担当。40代でハワイ州観光局へ転職し、営業部長として日本・ハワイの航空会社、旅行会社、宿泊施設などと交渉を重ねる。また年に一度のブランド・マーケティング・プランの作成に携わる。昨年より熱海観光局にて企画・開発を担当し、地域資源を活かした新規企画の立案と実現に向けた調整を行っている。

吉田 理穂（よしだ りお） 氏

ArtFanders株式会社 CEO

大学卒業後、株式会社KADOKAWAにて出版IPの企画・宣伝業務を担当後、広告代理店にてデジタル領域の業務を経験。その後、外資系スタートアップにて東京支部の立ち上げを支援した後、株式会社ゆめみの取締役として、サービスデザイン、プロダクト開発、Web3／NFTアート事業の責任者を歴任。複数の現代アーティストと連携したNFTアートプロジェクトおよびマーケットプレイス開発を推進し、NFT配布システムにてグッドデザイン賞（2023年）を受賞。2024年に独立。熱海市で開催される芸術祭「ATAMI ART GRANT」にてサービスディレクターを務める。2025年、これまでの経験をもとにArtFanders株式会社を設立し、AI・ブロックチェーンを活用したアートテック事業を展開している。

・Session 2.5｜シェアリングワークショップ

イベントの内容をもとに、参加者の皆様と共に、気付きや実践に向けた一歩を見つけていきます。

・Session 3｜金融におけるUXと信頼

UX・信頼・透明性といった観点から、金融領域におけるデザインの役割を探ります。

登壇者ご紹介：

岡田 拓郎（おかだ たくろう） 氏

金融IT協会副理事長＆IT民主化委員長

金融データ活用推進協会 代表理事

Cross Trustホールディングス株式会社 代表取締役社長 兼 Trust株式会社 取締役会長

金融業界横断でAI・IT活用を推進することをミッションに複数団体を運営。 銀行ではAI・データ活用組織の立上、スタートアップアライアンスを所管。2022年 金融データ活用推進協会を設立、NPO法人金融IT協会を立上げ。2023年 金融AI・ITでビジネス効果を最大化するスタートアップTrust(株)を設立。

服部省治（はっとり せいじ）

スパイスファクトリー株式会社 取締役CTO

外資系IT企業にて大規模システム構築プロジェクトを担った後、国内の金融系システムを手掛けるシンプレクス株式会社に転職。FX、暗号資産、株式などのリテール向け金融取引システムの開発において、アーキテクト、プロジェクトマネジメント、品質管理、組織開発など多岐にわたる役割を担い、約10年間にわたり執行役員として事業成長を牽引。その後、フリーランスとして複数のスタートアップ企業を技術支援およびマネジメント支援の両面で支援を続ける。2024年12月、スパイスファクトリー株式会社の取締役CTOに就任。

・ネットワーキング・交流タイム

軽食とドリンクをご用意しています。登壇者への質問や、参加者同士の情報交換、懇親の場としてぜひご活用ください。

■開催背景

社会のデジタル化が進む中、公共サービスや金融システムには、単なる効率化を超えた「人間中心の価値創出」と高い信頼性が求められています。

スパイスファクトリーは、デザインをUI/UXの枠にとどめず、経営判断・組織文化・社会実装にまで拡張する考え方として「Design Enablement（デザイン・イネーブルメント）」を掲げてきました。本フォーラムは、その実践知を共有し、組織や社会の実装力を高めるための対話の場として企画しています。

