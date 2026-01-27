【JPIセミナー】国土交通省「水インフラ再構築に向けた官民連携の方向性 ～民間企業に求められる役割と関与のポイント～」2月13日(金)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、国土交通省 水管理・国土保全局 水資源部 水資源計画課 企画官 内閣官房 水循環政策本部事務局 参事官補佐 田中 陽三 氏を招聘し、水インフラ再構築に向けた官民連携の方向性について詳説いただくセミナーを開催します。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17621(https://www.jpi.co.jp/seminar/17621?utm_source=prtimes)

〔タイトル〕

４つの重点ポイントを徹底解説

国土交通省：水インフラ再構築に向けた官民連携の方向性

～民間企業に求められる役割と関与のポイント～

〔開催日時〕

2026年02月13日(金) 09:30 - 11:30

※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

〔講師〕

国土交通省 水管理・国土保全局

水資源部 水資源計画課 企画官

内閣官房 水循環政策本部事務局 参事官補佐

田中 陽三 氏

〔講義概要〕

令和6年能登半島地震の発生、水道行政の移管、気候変動の影響の顕在化等、近年の水循環を巡る情勢の変化等を踏まえ、令和6年8月30日（金）に、新たな「水循環基本計画」が閣議決定されました。

この計画では、重点的な取り組みとして、「代替性・多重性等による安定した水供給の確保」、「施設等再編や官民連携による上下水道一体での最適で持続可能な上下水道への再構築」、「2050年カーボンニュートラル等に向けた地球温暖化対策の推進」、「健全な水循環に向けた流域総合水管理の展開」の４つの取り組みを推進することとしています。

これらの取り組みをはじめとする水循環政策の最新動向や今後の方向性について詳説します。

〔講義項目〕

1. 水循環の概要

2. 水循環基本法

3. 水循環基本計画

4. 今後の水循環施策

5. その他

6. 関連質疑応答

7. 名刺交換・交流会

通常交流の難しい講師及び受講者間での名刺交換・交流会で人脈を広げ、事業拡大にお役立ていただいております。

〔受講方法〕

会場受講・ライブ配信・アーカイブ配信（2週間、何度でもご都合の良い時間にご視聴可）のいずれかからお選びいただけます。

〔受講料〕

1名：37,240円（税込）

特典：受講1名につき、同社より1名同行無料（要登録）

※地方公共団体ご所属の方は、2名まで11,000円（税込）

但し、会場受講またはライブ配信受講限定。2名様の受講形態は同一でお願いいたします。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17621(https://www.jpi.co.jp/seminar/17621?utm_source=prtimes)

◆セミナー終了後、講師へのご質問やお取り次ぎもさせていただいております。

◆講師やご参加者同士での人的ネットワークの構築や、新たなビジネスの創出に大変お役立ていただいております。

◆セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

【お問合せ】

株式会社日本計画研究所

〒106-0047東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル

TEL.03-5793-9761 FAX.03-5793-9767

URL https://www.jpi.co.jp

【JPI（日本計画研究所）について】

“「政」と「官」と「民」との知の懸け橋”として国家政策やナショナルプロジェクトの敷衍化を支え、国家知の創造を目指す幹部・上級管理職の事業遂行に有益な情報をご参加者を限定したリアルなセミナーという形で半世紀、提供し続けています。