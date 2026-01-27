2026年『アウタープレーン』今後の展開に要注目!ユーザー懇談会に引き続き、初の大型アップデート実施―新キャラクター「モナド・イオータ」が登場

Major Nine Co.,Ltd.

株式会社MAJOR9（代表取締役：朴成泰、以下 MAJOR9）は、株式会社VAGAMESが開発し、当社がグローバルサービスを展開する戦略RPG『アウタープレーン（OUTERPLANE）』において、新規仲間「モナド・イオータ」および新イベントダンジョンを含む大型アップデートを本日（27日）実施したことをお知らせします。

ユーザー懇談会に合わせた初公式アップデート

今日のアップデートは、1月17日に開催された韓国初のユーザー懇談会以降、多くのユーザー様から好評を受けて実施される初めての公式アップデートになります。懇談会で公開された新しいコンテンツを実装し、ゲームプレイへつなげる意義のある取り組みとなっていて、コミュニティを中心に新規仲間キャラクターや世界観への期待が高まったことから、今回のアップデートへの注目度も一層高まっています。

新規仲間「モナド・イオータ」について

今回のアップデートの核となる新規仲間「モナド・イオータ」は、ユーザー懇談会の際に初公開されたデミウルゴス陣営のキャラクターです。

闇属性のスピード型バトルタイプに加え、タクティシャンのサブクラスを併せ持つ戦略型サポーターで、圧倒的な行動速度と戦場制御能力を武器に、味方の闇属性仲間を強化しながら、強力なCC（クラウドコントロール／行動妨害）スキルで戦況を有利に導きます。

新ダンジョン「太陽、その光は永遠なれ」イベント開催

新規イベントダンジョン「太陽、その光は永遠なれ」も新たにオープンします。 このイベントは2026年1月27日から2月10日まで行われ、食糧難で没落していく黄金の国を背景にした叙事中心のストーリーを披露します。 イオータカッパが「永遠」を名分に民を統制する中で、エターナルとフェータルはその永遠を維持するために人々が怪物に生贄として捧げられているという衝撃的な真実を明らかにします。 プレイヤーは、偽りの永遠を終わらせるために、運命的な戦闘に参加することになります。

事業責任者からのコメント

MAJOR9 ゲームパブリッシング事業部イ・ドアム本部長は、次のようにコメントしました。「今回のアップデートは、初のユーザー懇談会を通じていただいた皆さまのご意見を反映して準備した、初の公式アップデートというところで大きな意義を持っています。新規仲間とイベントダンジョンを通じて、戦略性の高いバトルの楽しさと世界観への没入感をさらに高めていくとともに、今後もユーザーの皆さまとの対話を軸としたアップデートを継続してまいります。」

台北ゲームショウ2026 出展概要

『アウタープレーン』は台北ゲームショウ2026 出展概要への出展も決定しました。 台北ゲームショウは2026年1月29日から2月1日まで、台湾・台北「TAINEX Hall 1」4階 M230ブースにて開催されます。

会場では、人気キャラクターのコスプレイヤーとともに楽しめる多彩なイベントに加え、台北ゲームショウ2026限定グッズも用意しており、多くの来場者に『アウタープレーン』の魅力を直接体験していただける場となる予定です。

『アウタープレーン』ゲームの最新情報は公式Xをフォローしてご確認いただけます。

https://x.com/OP_TWT_JP

株式会社MAJOR9について

株式会社MAJOR9は、2008年に音楽を中心としたエンターテインメント企業として設立され、制作システムの改善を通じて業界最高の音楽・エンターテインメントコンテンツ会社へと成長して来ました。現在は音楽、映像、公演、ゲームなど多様なコンテンツのIP制作・流通・マーケティング事業を展開し、真心が人々の心を動かすという理念のもとに、グローバルマルチエンターテインメント企業を目指しています。