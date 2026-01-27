株式会社クロス・マーケティング

株式会社クロス・マーケティング（本社：東京都新宿区 代表取締役社長兼CEO：五十嵐 幹、以下当社）は、2月2日（月）から4日間限定で、調査×BIツール活用講座の初級編を無料配信いたします。



詳細・お申込みはこちら

https://www.cross-m.co.jp/seminar/20260202(https://www.cross-m.co.jp/seminar/20260202)





■活用講座概要

「過去に実施した調査データがきちんと管理されていない」

「集計ツールで追加集計を行う作業が発生している」

「同じようなアウトプットで複数の報告書作成に追われている…」

こういった課題感をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

BIで売上データやWebログデータなど様々なデータの活用が進む中、調査データもその例外ではありません。BIツールを使った調査データの一元管理から、自動集計、そして組織内でのシームレスな結果共有まで、調査プロセスを劇的に効率化し、ビジネスの成果に直結させるためのノウハウをお伝えします。

講座内では、実際にBIツールの画面をご覧いただきながら、データの活用方法についてもご説明いたします。また、実際に得られるBIツールの導入効果の成功事例もお伝えしていきます。

今回の講座は、BIを使うことで調査データの活用が大きく変化するイメージを感じ取っていただくための初級編の内容となります。



■プログラム

- 一般的なBIツールの活用方法は？- 調査×BIでどのようなことが実現できるのか？- BIツールの導入効果

■このような方にオススメ

- 調査データの管理、活用に悩みを感じている方- 調査データの集計やレポート作成の工数を削減したい方- 社内のバラバラな調査データを一元管理し、資産化したい方- データに基づいた意思決定を推進したい方

■開催概要

名称：調査×BIツール活用講座【初級編】～BIツールで調査結果の管理・集計可視化・共有が楽になる！～

日時：2026年2月2日（月）12:00～2月5日（木）12:00 4日間限定 ＊視聴時間30分

参加方法：Zoomによるオンラインセミナー・事前申込制 ※前日に視聴URLをお送り致します。

参加費：無料

詳細・お申込みはこちら：https://www.cross-m.co.jp/seminar/20260202

※競合企業などご参加をお断りする場合がございます。

今後も当社は、さまざまな手法を取り入れながら、お客様のマーケティングパートナーとして、ニーズに適したマーケティングリサーチ、マーケティングソリューションを提供していきます。

【会社概要】

会社名： 株式会社クロス・マーケティング https://www.cross-m.co.jp/

所在地： 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F

設立： 2003年4月1日

代表： 代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹

事業内容： マーケティング・リサーチ事業、マーケティング・リサーチに関わるコンサルテーション

■本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社クロス・マーケティング セミナー事務局

seminar@cm-group.co.jp