“問い”から”対話”を生み出してチームの成長に活かそう！2/13（金）無料セミナー「『対話で育む組織の未来』～個の成長をチームの力に～ Vol.2」開催

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は2026年2月13日（金）、チームリーダーやマネージャーの方やそれらの役職をめざす方を対象に無料のオンラインセミナー「『対話で育む組織の未来』～個の成長をチームの力に～ 第2回：問いが関係性を変えるとき、対話が始まる(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170656/?rls)」を開催します。





「対話で育む組織の未来」～個の成長をチームの力に～ 第2回：問いが関係性を変えるとき、対話が始まる

単なる情報伝達だけでなく、関係構築において重要なプロセスとなる対話。相互に学びあい、理解しあう場として機能することが組織の持続的な成長に不可欠です。しかし、十分に対話が行われておらず関係構築がうまくいっていない組織も多いのではないでしょうか。そこでC&R社は対話を軸に、個人の力を組織の力へつなぐための知識とスキルを学ぶセミナーシリーズを開催します。2回目となる今回は、前回のテーマである「コミュニケーションの5つの力」が、実際の人間関係の中でどのように働き、“対話”へと発展していくのかを扱います。対話は、ただ言葉を交わすことではありません。相手の世界に触れ、自分の世界も少し開いてみる。互いに影響し合う関係が生まれたときに対話が動き出します。そのきっかけをつくるのが「問い」です。特別なスキルがなくても、問いによって誰でも対話を生み出すことができます。共に問いで関係性を動かし、新しい未来につながる対話を育てていきましょう。ご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。<セミナーの内容>・「対話とは何か？」を実践的に理解する・対話を生み出す4つのステップ（概要）・問いが関係性を変えるメカニズム（簡略版）・仕事・1on1・チームで使える“対話の土台”のつくり方＜こんな方にオススメ＞・部下との1on1や面談をもっと活かしたい方・チームの心理的安全性を高めたい方・コーチングや問いの力に興味がある方・職場の会話を“対話”に変えたい方・前回の5つの力を、実践に落とし込みたい方

■日時

2026年2月13日（金）19：00～20：00



■場所

オンライン開催



■登壇者

中小企業診断士

室谷 健一郎（むろや・けんいちろう）氏

大学卒業後、内資系大手製薬会社に就職。MR（医薬情報担当者）や医薬品卸（特約店）担当者、マネージャーとしてエリア流通関連の責任者も経験し営業現場での知見を深めた。現在は、本社流通部門にて自社の流通戦略の立案や業界活動などに従事している。また、営業担当および管理職としての経験を活かし、「対話」を重視したコミュニケーションを通じて組織開発・人材育成を支援する中小企業診断士としても活動中。中小企業の経営者に寄り添い、共に成長するパートナーとして伴走支援を行うことを主軸に、コンサルティングとコーチング（プロコーチ）を通じた経営支援を実施している。

資格等：中小企業診断士、MBA（経営学修士）、医療経営士2級、登録販売者、九州情報大学中小企業経営研究センター客員研究員など



■参加費

無料



■定員

60名



▼詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170656/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170656/?rls)

※締切：2026年2月13日（金）20：00



【本セミナーに関するお問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

「対話で育む組織の未来」担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp



C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



