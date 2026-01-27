トーナメント競技大会「VOLTAGECUP 2026」（2026/3/28-29） ～第2弾情報公開～

株式会社JCG

株式会社ＪＣＧ（本社：東京都江東区、代表取締役CEO：松本順一、以下「当社」）は、 株式会社エネコム（本社：広島県広島市、取締役社長：岡部恵二）が主催する「VOLTAGECUP 2026」において、エネコム社とともに本イベントの実行委員会を組成しました。 開催に先駆けまして、第２弾情報が解禁されましたのでお知らせいたします。

「VOLTAGECUP 2026」は、2026年3月28日（土）・29日（日）の2日間、平和記念公園内にある広島国際会議場にて開催され、当社は本イベントの競技運営を担当いたします。

１.「VOLTAGECUP 2026」キービジュアル公開！

本イベントがコンセプトとして掲げる「プレイヤーが繰り広げる熱い戦い、観戦者の熱い応援で熱狂シーンをつくる」を表現したキービジュアルを作成しました。

なお、本キービジュアルは、多彩なご活躍されているイラストレーターの「TAPI岡」さまに制作いただきました

TAPI岡さまよりイラスト制作にあたりコメントをいただきました。「スト6をプレイする中で感じる真剣勝負の緊張感や楽しさを思い返しながら、その気持ちをイラストに込めました！」

２.出演者情報公開！

4人の出演者さまに、会場にお越し頂き、本イベントを更に盛り上げていただきます。

現地会場にて、出演者さまの実況・解説をぜひご体感ください。

※「ドンピシャ」さまは、3/29（日）のみの出演となります。

３.プレミアスポンサー公開！

本イベントを支えて頂くプレミアスポンサーが、「Challenging Tomorrow's Changes 変わっていく。挑んでいく。」という企業理念に基づいて挑戦を続けられている、「伊藤忠テクノソリューションズ株式会社」さまに決定しました。

本イベントの詳細は、イベント公式ホームページおよびVOLTAGECUP公式Xアカウントをご確認ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/50085/table/99_1_d01a1b51e48982e36fdcb669b319554c.jpg?v=202601270422 ]

会社概要

ＪＣＧは、eスポーツのオンライン大会プラットフォームを提供する国内最大級のeスポーツプロバイダーです。年間1,000回以上に及ぶeスポーツのオンライン／オフライン大会を組成・運営し、年間延べ29.2万人の方にご参加いただいております。

「信頼・安心・夢中な場を提供する企業であり続ける」という社会的理念のもと、eスポーツ大会・イベントを通じたユーザーコミュニティの形成・活性化をサポートしています。

公式サイト：https://jcg.co.jp/