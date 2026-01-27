日本の防災知見を政策実装へ DMTC主催「DMP 2025 Malaysia」修了式・最終成果発表会を開催予定
開催概要
東京大学生産技術研究所附属災害対策トレーニングセンター（以下、DMTC）は、
一般社団法人 災害対策トレーニングセンター支援会（DMTC-SA）との共催により、
2026年1月28日、「DMP 2025 Malaysia」修了式および最終成果発表会を開催します。
本発表会は、DMTCが主催する国際防災人材育成プログラムの最終段階として実施されるものです。
DMP 2025 Malaysiaとは？
本プログラムには、マレーシア政府において防災・危機管理を担う国家公務員19名が参加しています。
参加者は昨年9月より日本に滞在し、日本の災害対応の考え方、制度設計、現場運用、組織連携の在り方などを体系的に学んできました。
また、期間中、参加者はDMTC独自認証である災害対策士「C級」「B級」の資格取得試験にも挑戦しています。
「The Disaster Management Program（DMP）」は、
知識習得にとどまらず、各国の制度・組織・文化に即した防災施策を“実装可能な形”に落とし込むことを目的とした実践型プログラムです。
参加者自身が課題を定義し、
日本の経験や知見を参照しながら、自国での展開を前提とした成果物を構築する点に特徴があります。
研修を通じて得た日本の防災知見をもとに、
マレーシアの行政制度・地域特性に適合させた災害対策を再構築し、
帰国後の実装を見据えたプロジェクトとしてまとめ上げた成果が、
本発表会にて発表されます。
最終成果発表会の内容
最終成果発表会では、
参加者一人ひとりが自身の所属機関や専門分野に基づき、
政策・制度設計、技術活用、現場対応、コミュニティ防災など、
多角的な視点から災害対策プロジェクトを発表いたします。
これらの提案は、研修報告にとどまらず、
実際の行政運用や政策実装を前提とした具体性と実践性を備えた内容となっています。
DMTCについて
東京大学生産技術研究所附属災害対策トレーニングセンター（DMTC）は、
防災・危機管理分野における人材育成と知見の体系化を目的に設立された教育・研究拠点です。
国内外の行政機関、研究者、実務者と連携し、
日本で培われた防災・減災の経験を世界各地の現場に適用するための研修・プログラム運営を行っています。
東京大学生産技術研究所附属災害対策トレーニングセンター
Disaster Management Training Center, IIS, The University of Tokyo
URL https://tdmtc.tokyo/
一般社団法人災害対策トレーニングセンター支援会
URL https://www.dmtc-sa.com/