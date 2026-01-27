「フィジカルAIの社会実装における課題と取り組み」と題して、株式会社日立製作所 山田 弘幸氏/伊藤 洋氏によるセミナーを2026年3月3日(火)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

【AIロボットの産業適用に向けて】

フィジカルAIの社会実装における課題と取り組み

～日立製作所のAIロボット研究開発事例と今後の展望～

─────────────────────────────

[重点講義内容]

急速な進化を続けるフィジカルAIは実証段階に進んでおり、2026年には様々な産業への適用事例が数多く出てくる年になると予想されます。一方で、産業適用のためには経済合理性が成立する投資コスト、破綻せずに動き続ける汎用性と信頼性等が求められます。これらを解決するためには、AIが仮想空間で探索・学習を行うAI-native SimulationやそのコアとなるWorld Foundation Modelをいかに使いこなし、現場の運用に組み込み、AIの成立性と継続進化性を高めるかが一つの鍵となってきます。

本講演では、世の中のフィジカルAIの取り組みを俯瞰し、産業適用に向けた課題を整理した上で、日立製作所で取り組んでいる研究開発事例について紹介し、今後のフィジカルAIの産業適用を展望します。

１．フィジカルAIの概要

２．世の中のフィジカルAIの取り組み事例

３．フィジカルAIの産業適用に向けた課題

４．日立製作所のフィジカルAI・AIロボットの研究開発事例

５．今後の展望

