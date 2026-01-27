ヨコタエンタープライズ　需要が急増しているサイバーセキュリティ人材開発を加速

株式会社ヨコタエンタープライズ

株式会社ヨコタエンタープライズ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：横田 成人、以下 ヨコタエンタープライズ）は、株式会社VLCセキュリティアリーナ（本社：東京都港区、代表取締役社長：石原 紀彦、以下 VLCセキュリティ）と、需要が急増しているサイバーセキュリティ人材育成を共同で行うことに合意しました。

具体的には、ヨコタエンタープライズが採用・育成した人材にVLCセキュリティがサイバーセキュリティの専門トレーニングを実施。サイバーセキュリティの知識はもちろん、十分な演習も行い知識経験共に習得したセキュリティエンジニアを育成いたします。育成された人材はヨコタエンタープライズ及びVLCセキュリティが両社の顧客に提供してまいります。

提携の背景

昨今、日々メディアなどで取り上げられているように、AI技術の発達などによりサイバー攻撃の高度化、低コスト化、多言語化が進み、日本語によって守られていた我が国の企業はサイバー攻撃のターゲットとして多くの企業が既に損害を発生させています。その損害額は企業収益を大きく圧迫し看過できない状況になっています。

また、２０２３年でも１１万人のセキュリティ人材が不足（経済産業省発表資料より）しており、需要が急拡大している状況に対し、セキュリティ人材供給はさらに枯渇状況に陥ると見込んでおります。

ヨコタエンタープライズでは、２０２５年にサイバーセキュリティ研究所を開設しサイバー攻撃の最新状況の把握に努め、弊社ICTエンジニア向けに知識を共有し弊社顧客での業務に活かしてまいりました。それによりヨコタエンタープライズのエンジニアはセキュリティに強いエンジニアとして顧客より歓迎されております。

今回、VLCセキュリティとの業務提携により、セキュリティ人材の育成を加速させ、我が国のICT基盤をサイバー攻撃から守り、競争力強化へ貢献してまいります。

VLCセキュリティが実施するセキュリティ人材育成トレーニング 概要

I 目指すGoal

実践性の高い攻撃シナリオを用いて、 SOC 及びインシデント対応を担い得る、より実践的な能力を

備えた即戦力人材

II 保持させるSkills

APT攻撃の各フェーズや実際に利用する攻撃ツールの把握及び対処概要

FWやIPS、SIEM、EDR等のセキュリティプロダクトに関するベースとなる知見

各セキュリティプロダクトのオペレーション能力

フォレンジックやインシデントレスポンス能力

脆弱性診断やペネトレーションテストに関する能力

今後の展開

ヨコタエンタープライズでは、製造業を中心に我が国の競争力強化のため、様々な貢献をしてまいります。

製造業などのサプライチェーンを守るため、高度なセキュリティ人材を提供してまいります。

また、VLCセキュリティではトレーニング終了認定を受けたヨコタエンタープライズのエンジニアを、既存の金融、流通、などの重要顧客に対し提供いたします。

将来的には、ヨコタエンタープライズ自身が人材育成トレーニングをVLCセキュリティ指導の下展開を行い、人材の採用、ICT技術の習得、セキュリティ人材育成を一貫して提供できるセキュリティ人材企業を目指します。

株式会社VLCセキュリティアリーナ 代表取締役社長兼CEO 石原 紀彦からのメッセージ

このたび、ヨコタエンタープライズとサイバーセキュリティ人材育成において協業できることを、大変心強く、また意義深く感じております。

日本のサイバーセキュリティを取り巻く環境は年々厳しさを増す一方で、サイバーセキュリティ人材の不足は常に課題となっています。その中でも、知識だけでなく実践力を備えた人材は特に不足しているのが現状です。

当社は「Go Beyond Japan Cyber Security」をミッションに掲げ、日本のサイバーセキュリティを次のステージへ前進させることを目指してきました。その中核にあるのが、“現場で本当に機能する人材”の育成です。サイバージムブランドのトレーニングは、実際の攻撃を想定した演習を通じて、検知から対応、復旧までを一連の流れで体得できる点に特徴があります。人材採用・育成に豊富な実績を持つヨコタエンタープライズとの本提携により、知識と経験を兼ね備えたセキュリティエンジニアの育成を加速させ、日本企業のサイバーレジリエンス向上に貢献してまいります。

株式会社ヨコタエンタープライズについて

我が国 日本はこれまで製造業で発展を遂げました。そんな誇り高き日本のものづくりをトータルにサポートし、日本の明るい未来に向けてヨコタエンタープライズが一翼を担うことを目指しています。

トラックドライバーの派遣業から始まったヨコタエンタープライズ。そのスタートは、代表取締役 横田成人の“夢を実現したい”という真っ直ぐな情熱から始まりました。現在のヨコタは、設計開発、システム開発・運用、製造、物流を支える人材サービスによって、ものづくりを一気通貫してサポートする複合企業です。

【エンジニアリング事業部】

ヨコタエンタープライズの１千人を超える社員より、モチベーション高く夢や目標を持つ人材を、ICT、電気、機械、建設など各分野のエンジニアへとリスキリングし、SES・請負・派遣を通じて各業界に供給しています。また、年間３億円規模の予算でシニアエンジニアの採用も行っており、未経験からシニアエンジニアまで豊富な人材が所属しており、リカレント教育による継続的成長も支援しています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/159445/table/5_1_7c12298ac6ec69d0e5d70b48edddd5fd.jpg?v=202601270422 ]

株式会社ヨコタエンタープライズの企業ロゴ

株式会社VLCセキュリティアリーナについて

VLCセキュリティアリーナはCYBERGYMブランドで、最新の攻撃手法をリアルタイムに反映した実践的で最先端のサイバーセキュリティトレーニングを専用施設で提供しています。高い専門性を提供するトレーニングとセキュリティ人材の実力を可視化するアセスメントにより高度化・多様化するサイバー脅威に、現場で即対応できる組織・人材育成を支援いたします。

株式会社VLCセキュリティアリーナの企業ロゴ

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/159445/table/5_2_321abba7245488e5b8df2da0f6761d34.jpg?v=202601270422 ]