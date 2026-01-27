エンゲージメントの高い企業の表彰と特別講演・交流を通じて“人事の価値”を発信するイベント「BMC2026」を開催します

株式会社リンクアンドモチベーション

株式会社リンクアンドモチベーション（本社：東京都中央区、代表：小笹芳央、証券コード：2170、以下当社）は、2026年2月26日（木）に、エンゲージメントの高い企業を表彰するとともに、特別講演や参加者同士の交流を通じて、“人事の価値”について対話・発信するイベントBMC（Best Motivation Company Award）2026を開催します。

開催趣旨

人的資本経営の推進が国策としても本格化され注目度が高まる中、企業においても人事のあり方や組織・個人への向き合い方に変化が生まれつつあります。従業員一人ひとりが企業の理念や戦略に共感し、主体的に力を発揮できているかどうかは、企業の持続的成長を左右する重要な指標となっています。

当社では、社員のモチベーションを成長エンジンとし、持続可能な成長を実現する企業を「モチベーションカンパニー」と定義しています。こうしたモチベーションカンパニーを増やすことを目指し、2011年よりBMCを開催し、その実践企業と象徴的な取り組みを世の中に発信してきました。BMCでは、企業と従業員の相互理解・相思相愛度合いを数値化した「エンゲージメントスコア」をもとに、エンゲージメントの高い企業を表彰しています。

モチベーションカンパニーの実現には、経営と人事が連携し、事業戦略と人材戦略を重ね合わせながら、組織変革に向き合い続ける姿勢が不可欠です。そこで2026年の開催では、表彰式に加え、有識者や実践企業の経営者・人事役職者が集い、経営における“人事の価値”を共に考え、共に発信する対話の場を設けます。

午前の部（中堅・成長ベンチャー企業部門）では、「経営者と『熱い未来』を語り合う」をテーマに、経営における決断や哲学、理想と現実の狭間で下してきた意思決定について議論を深めます。

午後の部（大手・グローバル企業部門）では、「『経営としての人事』の価値を再定義する」をテーマに、経営変革と組織変革の実践事例を通じて、経営において人事が果たすべき役割を探ります。

BMCを通じて、モチベーションカンパニーの実現に向けた組織づくりの本質や、経営における“人事の価値”について考える機会を提供してまいります。

開催概要

■ BMC2026

・日時：2026年2月26日（木）

・形式：リアル開催（招待制／オンライン配信なし）

・会場：ザ・リッツ・カールトン東京（東京都港区赤坂9-7-1 東京ミッドタウン）

・内容：従業員エンゲージメントの高い企業を表彰する表彰式に加え、経営者・人事役職者による特別対談および交流の場を実施します。

・プログラム：

〈午前の部〉中堅・成長ベンチャー企業部門

・特別対談「決断と夢の経営論 ～偉業を成し遂げる哲学～」

・表彰式

・懇親会

〈午後の部〉大手・グローバル企業部門

・特別対談１.「経営変革と組織変革」

・表彰式

・特別対談２.「『経営としての人事』のリアル」

・懇親会

特別対談について

【午前の部】中堅・成長ベンチャー企業部門

特別対談：決断と夢の経営論 ～偉業を成し遂げる哲学～

＜登壇者＞

・岡田 武史 氏（株式会社今治．夢スポーツ 代表取締役会長）

・坂下 英樹（株式会社リンクアンドモチベーション 代表取締役社長）

・田中 允樹（株式会社リンクアンドモチベーション グロースリージョン領域 事業責任者）

【午後の部】大手・グローバル企業部門

特別対談１.：経営変革と組織変革

＜登壇者＞

・丹生谷 晋 氏 （出光興産株式会社 エグゼクティブ・フェロー）

・田中 弦 （Unipos株式会社 代表取締役会長）

特別対談２.：「経営としての人事」のリアル

＜登壇者＞

・鹿島 浩二 氏（丸紅株式会社 常務執行役員 CHRO）

・谷本 美穂 氏（株式会社電通グループ グローバルCHRO）

・真坂 晃之 氏（エーザイ株式会社 執行役 チーフHRオフィサー 兼 コーポレートコミュニケーション担当）

・冨樫 智昭（株式会社リンクアンドモチベーション 特任執行役員）

昨年の受賞企業

BMC2025受賞企業（各部門 上位3社）

■ 大手企業部門（5,000名以上）

・SBCメディカルグループ

・大東建託株式会社

・株式会社ふくおかフィナンシャルグループ

■ 大手企業部門（5,000名未満）

・株式会社山陰合同銀行

・丸紅株式会社

・株式会社IDOM

■ 中堅企業部門（1,000名以上）

・株式会社ノースサンド

・大東建託リーシング株式会社

・東急不動産株式会社

■ 中堅企業部門（1,000名未満）

・アイレット株式会社

・株式会社サーバーワークス

・成基コミュニティグループ

■ 中小企業部門

・株式会社データX

・株式会社晃商

・株式会社スーパーホテル

▶ 受賞企業の詳細はこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000500.000006682.html

リンクアンドモチベーションの概要

・代表取締役会長：小笹 芳央

・資本金：13億8,061万円

・証券コード：2170（東証プライム）

・本社：東京都中央区銀座4-12-15 歌舞伎座タワー15階

・創業：2000年4月

・事業内容

組織開発Division（コンサル・クラウド事業、IR支援事業）

個人開発Division（キャリアスクール事業、学習塾事業）

マッチングDivision（ALT配置事業、人材紹介事業）

ベンチャー・インキュベーション