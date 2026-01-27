【無料／対面開催】急成長に伴い、経営難易度「SSS」クラス　　　重責を担える経営人材育成の仕組みに迫る

ビジネスコーチ株式会社

ビジネスコーチ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：細川 馨、東証グロース：9562、以下当社）は、1月30日（金）に、ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 人事企画部 統括部長 藤谷和弘氏をお招きし特別セミナーを開催いたします。

※ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社を以下、SSS社と記載いたします。

開催概要

タレントマネジメントの「型」は知っている。サクセッションプランも策定している。

しかし、「本当に経営を託せる人材が育っているか？」「優秀な人材をリスクを冒してまで異動させられているか？」と問われ、自信を持って頷ける人事はどれほどいるでしょうか。

イメージセンサーで世界トップシェアを誇り、急成長を続けるSSS社。

同社がこの5年、徹底して取り組んできたのは、綺麗事ではない「魂の入った人事」でした。

サクセッションプランから、4月1日付の重要人事決議へと一気通貫させる仕組み。現場の抵抗を押し切ってでも「優秀人材を動かす」執念。そして、経営陣の記憶に刻み込むための工夫。

本セミナーでは、SSS社 人事企画部 統括部長 藤谷 和弘氏をお招きし、外部アセスメントの活用から、独自の会議体「ETC」の運用まで、試行錯誤のプロセスを赤裸々に語っていただきます。正論だけでは進まない「人材選抜と育成」の壁をどう突破するのか。Q&Aセッションを通じ、各社の状況に照らし合わせた深いディスカッションを目指します。

このような課題・疑問をお持ちの方におすすめ

セミナー詳細

- サクセッションプランを策定したものの、実際の異動や登用に繋がっていない- 経営人材の「選抜基準」が曖昧で、社内の納得感が得られていない- 現場の反対を押し切ってまで、戦略的なタレントマネジメントを断行したい- ソニー流「個を活かす。自分のキャリアは自分でつくる」について具体的な運用を知りたい[表: https://prtimes.jp/data/corp/40945/table/63_1_a8f2df4bdb99303ea13ca39de87f6792.jpg?v=202601270422 ]

セミナープログラム

17:00～17:45：藤谷氏 講演 「SSSにおける実効性あるタレントマネジメントとは？」

17:45～18:15：質疑応答

18:20～19:20：交流会

セミナー主要トピック

ビジネスコーチ株式会社について

- 「選抜のリアル」：ハイパフォーマーとハイポテンシャルの融合「実績がある者」と「素養がある者」を分けるべきか、それとも一体で捉えるべきか。- 「異動の執念」：ストレッチアサインメントをやり切る仕組み「現場が手放さない優秀層」を、いかに全社最適で動かすか。「会社主導」から「自立型」異動への転換。- 「魂の入った人事」：形骸化を打破する一気通貫の決議期初の人事発令までを逆算した、一気通貫の意思決定プロセス

ビジネスコーチ株式会社は、「あなたに、一人の、ビジネスコーチ」をコーポレートスローガンに、「一人ひとりの多様な魅力、想い、能力の発揮を支援し、働く人が幸せを感じられる社会の持続的発展を可能にする」ことを私たちの存在意義と考えております。日本経済新聞社との戦略的パートナーシップにより、「実行人材の創出」を共通の使命に掲げ、経営戦略と人材戦略の一体化を通じて人的資本経営をリードしています。ビジネスコーチングを主軸とした人材開発・組織開発の手段を、志ある一業を担う経営者や起業家の方々、そしてそこで働く社員の皆様にご提供し、日本経済のさらなる発展に貢献してまいります。

【ビジネスコーチ株式会社（東証グロース上場：9562）】

会社名 ： ビジネスコーチ株式会社

所在地 ：東京都港区西新橋1丁目7番14号 京阪神 虎ノ門ビル 12階

代表者 ：代表取締役社長 細川 馨

設立 ：2005年4月

事業内容：コーチングを活用した1対N、1対1のトレーニングの提供など

URL ：https://www.businesscoach.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

ビジネスコーチグループ B-Connect株式会社までご連絡ください。

TEL：03-3528-8022

HP ：https://lp-businesscoach.studio.site/contact