人気スマホゲーム『あんさんぶるスターズ！！Bright me up!! 』のオリジナルカード付き『あんさんぶるスターズ！！チップス2 Vol.2 うすしお味』を発売決定

株式会社サイバーエージェント アニメ＆IP事業本部

株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山内隆裕、東証プライム市場：証券コード4751）は、人気スマホゲーム『あんさんぶるスターズ！！Bright me up!! 』のオリジナルカード付き『あんさんぶるスターズ！！チップス2 Vol.2 うすしお味』を、2026年2月17日(火)より発売することを決定いたしました。

このたび発売が決定した『あんさんぶるスターズ！！チップス2 Vol.2 うすしお味』には、人気スマホゲーム『あんさんぶるスターズ！！Bright me up!! 』より、『Trickstar』『ALKALOID』『Eden』『Switch』の4ユニットのアイドルたちが登場。全30種類のオリジナルカードの中から、ランダムで1枚が封入されています。なお、本商品は、全国のファミリーマート約16,400店舗、アニメイト、Cyber Goods Store他にて販売いたします。

■商品情報

商品名 ：あんさんぶるスターズ！！チップス2 Vol.2 うすしお味

発売予定日 ：2026年2月17日（火）

価格 ：209円（税込）

内容量 ：23g

カード種類 ：カード全30種（ランダム）

賞味期限 ：2026年7月

製造元 ：山芳製菓株式会社

発売元 ：株式会社サイバーエージェント

コピーライト ：(C)2014-2019 Happy Elements K.K

■販売情報

〈店舗〉

・全国のファミリーマート約16,400店舗

・全国のアニメイト

※お取り扱いのない店舗もございます。店舗へのお問い合わせはご遠慮ください。

※実際の発売日は販売店によって多少前後する可能性がございます。

※商品はなくなり次第終了です。

〈オンライン販売〉

・Cyber Goods Store

https://cyber-goods-store.jp/

※Cyber Goods Storeは、2026年2月17日（火）10:00より販売を開始いたします。

※Cyber Goods Storeでは、カートン販売（1箱12袋入）のみとなっております。

〈アミューズメント施設〉

『あんさんぶるスターズ！！チップス2 Vol.2 うすしお味』は、アミューズメント施設「ナムコ」・「ソユー」・「楽市楽座」・「アドアーズ」のクレーンゲームにも、2026年2月17日（火）より順次登場します。

取り扱い店舗一覧は、以下の PDF よりご確認ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d85936-262-3d157115efbbf235c2606cee8cf3f4c6.pdf

■スマホゲーム『あんさんぶるスターズ！！ Bright me up!! 』について

タイトル ：あんさんぶるスターズ！！Bright me up!!

ジャンル ：男子アイドル育成ゲーム

プラットフォーム ：iOS/Android/PC(Basicのみ)

価格 ：基本プレイ無料、※一部アイテム課金制

公式サイト ：https://ensemble-stars.jp/

公式X（旧Twitter） ：@ensemble_stars

■サイバーエージェント 会社概要

社名 ：株式会社サイバーエージェント

所在地 ：東京都渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers

設立 ：1998年3月18日

資本金 ：7,440百万円（2024年9月末現在）

代表者 ：代表取締役 山内隆裕

事業内容 ：メディア&IP事業、インターネット広告事業、ゲーム事業、投資育成事業



■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社サイバーエージェント 広報担当 田口

E-mail：support@caanime.com