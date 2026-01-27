人気スマホゲーム『あんさんぶるスターズ！！Bright me up!! 』のオリジナルカード付き『あんさんぶるスターズ！！チップス2 Vol.2 うすしお味』を発売決定
株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山内隆裕、東証プライム市場：証券コード4751）は、人気スマホゲーム『あんさんぶるスターズ！！Bright me up!! 』のオリジナルカード付き『あんさんぶるスターズ！！チップス2 Vol.2 うすしお味』を、2026年2月17日(火)より発売することを決定いたしました。
このたび発売が決定した『あんさんぶるスターズ！！チップス2 Vol.2 うすしお味』には、人気スマホゲーム『あんさんぶるスターズ！！Bright me up!! 』より、『Trickstar』『ALKALOID』『Eden』『Switch』の4ユニットのアイドルたちが登場。全30種類のオリジナルカードの中から、ランダムで1枚が封入されています。なお、本商品は、全国のファミリーマート約16,400店舗、アニメイト、Cyber Goods Store他にて販売いたします。
■商品情報
商品名 ：あんさんぶるスターズ！！チップス2 Vol.2 うすしお味
発売予定日 ：2026年2月17日（火）
価格 ：209円（税込）
内容量 ：23g
カード種類 ：カード全30種（ランダム）
賞味期限 ：2026年7月
製造元 ：山芳製菓株式会社
発売元 ：株式会社サイバーエージェント
コピーライト ：(C)2014-2019 Happy Elements K.K
■販売情報
〈店舗〉
・全国のファミリーマート約16,400店舗
・全国のアニメイト
※お取り扱いのない店舗もございます。店舗へのお問い合わせはご遠慮ください。
※実際の発売日は販売店によって多少前後する可能性がございます。
※商品はなくなり次第終了です。
〈オンライン販売〉
・Cyber Goods Store
https://cyber-goods-store.jp/
※Cyber Goods Storeは、2026年2月17日（火）10:00より販売を開始いたします。
※Cyber Goods Storeでは、カートン販売（1箱12袋入）のみとなっております。
〈アミューズメント施設〉
『あんさんぶるスターズ！！チップス2 Vol.2 うすしお味』は、アミューズメント施設「ナムコ」・「ソユー」・「楽市楽座」・「アドアーズ」のクレーンゲームにも、2026年2月17日（火）より順次登場します。
取り扱い店舗一覧は、以下の PDF よりご確認ください。
https://prtimes.jp/a/?f=d85936-262-3d157115efbbf235c2606cee8cf3f4c6.pdf
■スマホゲーム『あんさんぶるスターズ！！ Bright me up!! 』について
タイトル ：あんさんぶるスターズ！！Bright me up!!
ジャンル ：男子アイドル育成ゲーム
プラットフォーム ：iOS/Android/PC(Basicのみ)
価格 ：基本プレイ無料、※一部アイテム課金制
公式サイト ：https://ensemble-stars.jp/
公式X（旧Twitter） ：@ensemble_stars
■サイバーエージェント 会社概要
社名 ：株式会社サイバーエージェント
所在地 ：東京都渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers
設立 ：1998年3月18日
資本金 ：7,440百万円（2024年9月末現在）
代表者 ：代表取締役 山内隆裕
事業内容 ：メディア&IP事業、インターネット広告事業、ゲーム事業、投資育成事業
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社サイバーエージェント 広報担当 田口
E-mail：support@caanime.com