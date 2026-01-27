人気スマホゲーム『あんさんぶるスターズ！！Bright me up!! 』のオリジナルカード付き『あんさんぶるスターズ！！チップス2 Vol.2 うすしお味』を発売決定

株式会社サイバーエージェント アニメ＆IP事業本部


株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山内隆裕、東証プライム市場：証券コード4751）は、人気スマホゲーム『あんさんぶるスターズ！！Bright me up!! 』のオリジナルカード付き『あんさんぶるスターズ！！チップス2 Vol.2 うすしお味』を、2026年2月17日(火)より発売することを決定いたしました。



このたび発売が決定した『あんさんぶるスターズ！！チップス2 Vol.2 うすしお味』には、人気スマホゲーム『あんさんぶるスターズ！！Bright me up!! 』より、『Trickstar』『ALKALOID』『Eden』『Switch』の4ユニットのアイドルたちが登場。全30種類のオリジナルカードの中から、ランダムで1枚が封入されています。なお、本商品は、全国のファミリーマート約16,400店舗、アニメイト、Cyber Goods Store他にて販売いたします。






■商品情報


商品名　　　　　　：あんさんぶるスターズ！！チップス2 Vol.2 うすしお味


発売予定日　　　　：2026年2月17日（火）


価格　　　　　　　：209円（税込）


内容量　　　　　　：23g


カード種類　　　　：カード全30種（ランダム）


賞味期限　　　　　：2026年7月


製造元　　　　　　：山芳製菓株式会社


発売元　　　　　　：株式会社サイバーエージェント


コピーライト　　　：(C)2014-2019 Happy Elements K.K




■販売情報


〈店舗〉


・全国のファミリーマート約16,400店舗


・全国のアニメイト


※お取り扱いのない店舗もございます。店舗へのお問い合わせはご遠慮ください。


※実際の発売日は販売店によって多少前後する可能性がございます。


※商品はなくなり次第終了です。



〈オンライン販売〉


・Cyber Goods Store


https://cyber-goods-store.jp/


※Cyber Goods Storeは、2026年2月17日（火）10:00より販売を開始いたします。


※Cyber Goods Storeでは、カートン販売（1箱12袋入）のみとなっております。



〈アミューズメント施設〉


『あんさんぶるスターズ！！チップス2 Vol.2 うすしお味』は、アミューズメント施設「ナムコ」・「ソユー」・「楽市楽座」・「アドアーズ」のクレーンゲームにも、2026年2月17日（火）より順次登場します。


取り扱い店舗一覧は、以下の PDF よりご確認ください。


https://prtimes.jp/a/?f=d85936-262-3d157115efbbf235c2606cee8cf3f4c6.pdf



■スマホゲーム『あんさんぶるスターズ！！ Bright me up!! 』について


タイトル　　　　　 ：あんさんぶるスターズ！！Bright me up!!


ジャンル　　　　　 ：男子アイドル育成ゲーム


プラットフォーム　 ：iOS/Android/PC(Basicのみ)


価格　　　　　　　 ：基本プレイ無料、※一部アイテム課金制


公式サイト　　　　 ：https://ensemble-stars.jp/


公式X（旧Twitter） ：@ensemble_stars




■サイバーエージェント　会社概要


社名　　　　　：株式会社サイバーエージェント


所在地　　　　：東京都渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers


設立　　　　　：1998年3月18日


資本金　　　　：7,440百万円（2024年9月末現在）


代表者　　　　：代表取締役　山内隆裕


事業内容　　　：メディア&IP事業、インターネット広告事業、ゲーム事業、投資育成事業



■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社サイバーエージェント　広報担当　田口
E-mail：support@caanime.com