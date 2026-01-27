『チェインクロニクル第５部 ―未来への導標（しるべ）―』メインストーリー「修羅の未来 後篇」配信開始！森永製菓とのコラボイベント第5弾「小枝編」を実施！

株式会社セガ

大好評配信中のスマートフォン向けマルチ・チェインシナリオRPG『チェインクロニクル第５部 ―未来への導標（しるべ）―』では、2026年1月27日（火）より「修羅の未来 後篇」の配信を開始します。

配信を記念して「バリエナ（CV：小岩井ことり）」、「ロクショウ（CV：浪川大輔）」が新登場する“修羅の未来フェス”を開催します。

また、森永製菓とのコラボイベント第5弾「小枝編」を実施します。

『チェインクロニクル第５部 ―未来への導標―』「修羅の未来 後篇」ストーリー

義勇軍やシュイたちの説得もむなしく、大御前試合が開催されることとなった。

副都、聖都、賢者の塔、迷宮山脈、砂漠の湖都、精霊島、そして炎の九領が、帝の座を賭けて争う大戦……

しかし、刻のクロニクルの記述によれば、その大御前試合で各勢力の代表が全員死亡、それにより大ユグド帝國が崩壊し刻の侵略者に滅ぼされるという。

義勇軍はその運命を覆し、この時代を滅びから救うことができるのか――？

（1）（2）（3）

■“修羅の未来フェス”開催！

開催期間：2026年1月27日（火）15:00 ～ 2月10日（火）10:59

「修羅の未来 後篇」の配信にあわせ、修羅の未来で活躍するキャラクターが登場する“修羅の未来フェス”を開催します。

今回の“修羅の未来フェス”では、約1000年後の未来で精霊島の氏族長のひとりとして島と世界樹を守り続けてきたバリエナと、滅びの未来へ立ち向かうため未来へ飛び立ったロクショウが登場します。

バリエナとロクショウは、「超共鳴必殺」や第５部以降に登場する一部のキャラクターが持つ「リーダーアビリティ」に加えて、リーダーアビリティが発動すると効果を発揮する「リーダーシンパシー」も持っていますので、ぜひチェックしてみてください。

▼獲得できる新SSRキャラクター

《Y.G.1009》海風の導き手 バリエナ

（CV：小岩井ことり／ILLUST：タイキ）

騎士（斬）SSR★★★★★

約千年後の未来を生きるバリエナ。炎の九領がユグド全土を統一した後も、精霊島の氏族長のひとりとして島と世界樹を守り続けてきた。長い年月を経て精霊島に辿り着いた妖怪たちを受け入れ、その力を借りることで刻の侵略者に対抗している。

《Y.G.1009》目伏せる青大将 ロクショウ

（CV：浪川大輔／ILLUST：天野英）

戦士（斬）SSR★★★★★



約千年後の未来へやってきたロクショウ。かつての過ちによって視力の大半を失ったが、生来鋭敏な皮膚感覚で周囲を察知している。その閉ざされた瞳で見据えるのは未来か、それとも運命か。

▼“修羅の未来フェス”のボーナス

・ガチャ10回で…「プレミアムチケット」を1枚プレゼント！

・ガチャ20回で…「無料10連」ガチャが可能に！

・ガチャ30回で…「無料10連」ガチャが可能に！

・ガチャ40回で…「SSR確定」ガチャが可能に！

・ガチャ50回で…「無料10連」ガチャが可能に！

・ガチャ60回で…「無料10連」ガチャが可能に！

・ガチャ70回で…「SSR確定」ガチャが可能に！

・ガチャ80回で…「無料10連」ガチャが可能に！

・ガチャ90回で…「無料10連」ガチャが可能に！

・ガチャ100回で…「SSR交換ボーナス」プレゼント！

・ガチャ120回で…「SSR交換ボーナス」プレゼント！

・ガチャ150回で…「SSR交換ボーナス」プレゼント！

※「SSR確定」ガチャを引くと、今回のフェスから登場するSSRキャラクターと必ず出会えます。

※「SSR交換ボーナス」とは、今回のフェスから登場するSSRキャラクターの中から好きなキャラクターを選んで入手することができます。基本的な仕組みは第１～２部酒場のものと同じものになります。

■森永製菓とのコラボイベント第5弾「小枝編」を実施！

開催期間：2026年1月27日（火）15:00 ～ 2月19日（木）10:59

森永製菓とのコラボイベント第5弾「小枝編」を実施します。

期間中、特別なイベントシナリオが配信されるほか、義勇軍本部でプレゼントできる「小枝」や「称号フレーズ」などが手に入ります。

また、ギルドからの依頼やイベント探索なども開催しますのでお見逃しなく！

■コラボを記念したイベント“小枝みたいなチョコレート”も開催！！

開催期間：2026年1月27日（火）15:00 ～ 2月19日（木）10:59

期間中、コラボを記念した特別なイベントシナリオが配信されるほか、プレゼントアイテム「小枝」を手に入れることができるデイリークエストなど開催します。

～あらすじ～

義勇軍本部で『新世界グルメフェス』開催！

遊戯の世界のワンダーチュロスや、奈落の世界の奈落ハニートーストなど、様々な世界のお菓子が集められ、街の人たちも舌鼓を打っていた。

しかし、お菓子好きの第一人者であるファティマは不満な様子。

どの異世界のお菓子ももう食べ飽きた、もっと見たこともないお菓子が食べたいと言うのだ。

そんな時、空間の歪みが発生。誰かが異世界との道を開いたようで……

■義勇軍本部で「小枝」ブーム到来！！

開催期間：2026年1月27日（火）15:00 ～ 2月23日（月）23:59

森永製菓とのコラボ実施を記念して、「小枝」のブーム到来！

ブーム期間中に「小枝」をプレゼントすると効率よく親愛度を上げることができます。

※ブーム終了後は同レアリティの「好物」ではないプレゼントアイテムと同じ効果になります。

※「小枝」が「好物」になっているキャラクターは存在しません。

■コラボを記念した新しいインテリアが登場！

インテリア追加：2026年1月27日（火）15:00～

義勇軍本部に森永製菓とのコラボを記念した新しいインテリアが追加されます。

プレゼントアイテムの「小枝」を一定数プレゼントすることで、限定インテリアが獲得可能になります。

インテリアの購入や配置は義勇軍本部内の「MENU」の「インテリア」で行えます。

■コラボ記念イベントログインボーナスを実施！！

開催期間：2026年1月28日（水）0:00 ～ 2月18日（水）23:59

コラボイベント開催を記念して、期間中毎日「小枝」がもらえる、イベントログインボーナスを開催！ 2月14日はいつもよりたくさんの「小枝」がもらえるのでお見逃しなく！

■コラボを記念したイベント探索も開催！

開催期間：2026年1月27日（火）15:00 ～ 2月19日（木）10:59

期間中、「探索」にイベント専用エリア「コラボ」が登場します。

専用エリアの「コラボ」からは、義勇軍本部でプレゼントできるアイテム「小枝」を見つけることができます。

プレイしない時間も上手に使って、コラボアイテムを獲得しましょう！

＜森永製菓「小枝」とは＞

小枝は1971年に発売された、枝のような形が特徴のチョコレートです。

細いチョコレートの中に焙煎アーモンドやパフなどの具材をぎっしり入れることで、具材のサクッとした食感とチョコの味わいのいいとこ取りを実現しています。

森永製菓「小枝」ブランドサイト：https://www.morinaga.co.jp/koeda/

(C) MORINAGA & CO., LTD.

『チェインクロニクル 第５部 ―未来への導標―』とは＞

その冒険は世界の向こうへ――

進化を続ける王道スマホRPG「チェインクロニクル」は、

2025年7月26日にサービス12周年を迎えました。

現在、合計2,700万ダウンロードを超え、多くの方にプレイいただいています。

3,000万文字を超す圧倒的ボリュームのシナリオと、

1,700体以上の個性豊かなキャラクターが織り成す、

壮大な「チェインクロニクル」の物語。

年代記(クロニクル)を巡り、黒の軍勢と義勇軍の戦いを描く「第１部」と「第２部」。

新たな脅威「白き異形」との戦いが描かれる数年後の世界「第３部」。

新世界に飛び出した隊長と義勇軍の姿が描かれる「第４部」。

そして「第５部」では、時を超えて現れる新たな敵、新たな仲間たちとの物語が描かれます。

今始めると、最新ストーリーからもプレイ可能！

バトルは簡単操作で奥深い、爽快なタワーディフェンスバトル。

仲間たちと楽しくコミュニケーションできる「義勇軍本部」では、

お気に入りの仲間と親愛を深めて、豪華声優陣の親愛ボイスが楽しめます。

＜チェインクロニクル＞

名称：チェインクロニクル

ジャンル：マルチ・チェインシナリオRPG

対応OS：iOS／Android

App Store URL：https://itunes.apple.com/jp/app/id631980607?mt=8

Google Play URL：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.chainchronicle

価格：基本無料（アイテム課金）

メーカー：セガ

著作権表記：(C) SEGA

■公式サイト：https://chronicle.sega-net.com/ ■公式X：@PirikaChro(https://x.com/PirikaChro)

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。