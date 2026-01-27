【楽天イーグルス】2026シーズン「ファンクラブフェスタ」の開催を決定
株式会社楽天野球団（本社：宮城県仙台市宮城野区、代表取締役社長：森井 誠之）は、公式ファンクラブ「CLUB EAGLES」メンバー限定の特典満載な「ファンクラブフェスタ」を、4月12日（日）、5月23日（土）、7月5日（日）の3試合で開催することとなりましたので、お知らせいたします。
「ファンクラブフェスタ」開催日には、当日の観戦チケットと「CLUB EAGLES」のマイページクーポンをご提示いただいた先着7,000名様へ、オリジナルの来場者プレゼントをご用意しています。また、「CLUB EAGLES」メンバー限定の打撃練習見学会等の様々なイベント（※事前募集制）を実施予定です。
当日の試合には、選手とファンをひとつに繋ぐ「ファンクラブユニフォーム2026」を、選手が着用して臨みます。同ユニフォームは、「CLUB EAGLES」（全コース）の入会特典です。是非この機会にご入会いただき、選手と同じ特別なユニフォームで「ファンクラブフェスタ」をお楽しみください！
＜ファンクラブフェスタ 概要＞
■開催日程
・4月12日（日）オリックス・バファローズ戦 [13:00試合開始]
・5月23日（土）千葉ロッテマリーンズ戦 [14:00試合開始]
・7月5日（日）北海道日本ハムファイターズ戦 [17:00試合開始]
■来場者プレゼント
当日の観戦チケットとマイページクーポンをご提示いただいた先着7,000名様に来場者プレゼントをお渡しします。
※2026シーズン「CLUB EAGLES」にご入会されていない方、E GOOD ボーナス会員は対象外です。
※各プレゼントの画像はすべてイメージです。
※選手はランダムで、お選びいただけません。
［4月12日（日）］
・特典：選手手書きメッセージタオル
選手たちが手書きした、ファンの皆さまへ向けたメッセージがプリントされています！
・選手ラインナップ：
#0小深田 大翔、#1宗山 塁、#2太田 光、#3浅村 栄斗、#6村林 一輝、#7鈴木 大地、#8辰己 涼介、#11岸 孝之、#17古謝 樹、#18前田 健太、#19荘司 康誠、#21早川 隆久、#24黒川 史陽、#31渡辺 翔太、#32中島 大輔、#39伊藤 裕季也、#46藤平 尚真、#47藤井 聖、#50武藤 敦貴、#51小郷 裕哉、#56鈴木 翔天、#65堀内 謙伍、#69内 星龍
［5月23日（土）］
・特典：イーグルスベア（ブラウン）キーホルダー
大人気ベアキーホルダーの「ファンクラブユニフォーム2026」デザインです！
・選手ラインナップ：
#0小深田 大翔、#1宗山 塁、#3浅村 栄斗、#6村林 一輝、#7鈴木 大地、#8辰己 涼介、#11岸 孝之、#17古謝 樹、#18前田 健太、#21早川 隆久、#24黒川 史陽、#32中島 大輔、#39伊藤 裕季也、#46藤平 尚真、#51小郷 裕哉
［7月5日（日）］
・特典：ファンクラブユニフォーム保冷バッグ
「ファンクラブユニフォーム2026」デザインの保冷バッグは夏の試合観戦にぴったり！
・選手ラインナップ：
#0小深田 大翔、#1宗山 塁、#2太田 光、#3浅村 栄斗、#6村林 一輝、#7鈴木 大地、#8辰己 涼介、#11岸 孝之、#17古謝 樹、#18前田 健太、#19荘司 康誠、#21早川 隆久、#24黒川 史陽、#27伊藤 光、#31渡辺 翔太、#32中島 大輔、#39伊藤 裕季也、#46藤平 尚真、#51小郷 裕哉、#56鈴木 翔天、#69内 星龍
■開催イベント（事前抽選制）
ファンクラブフェスタ当日は、ファンクラブ限定イベントも盛りだくさん。
選手や東北ゴールデンエンジェルスのメンバーたちと触れ合える機会をお見逃しなく！
イベント参加者の募集時期につきましては、決まり次第発表いたします。
・打撃練習見学会
・東北ゴールデンエンジェルスサイン会
・プレゼントお渡し会
・フィールドキャッチボール
・ファミリーグラウンドキーパー体験
・ウイニングロード
2025シーズン開催イメージ
※日程によってイベント内容は変更になる場合がございます。
https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202600986273.html
（ご参考）
- 2026シーズン 公式ファンクラブ「CLUB EAGLES」特設サイト
https://www.rakuteneagles.jp/fanclub/
- 「ファンクラブユニフォーム2026」デザイン決定!（2025/11/22）
https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202500948193.html
