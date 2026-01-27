【楽天イーグルス】2026シーズン「ファンクラブフェスタ」の開催を決定

株式会社楽天野球団

株式会社楽天野球団（本社：宮城県仙台市宮城野区、代表取締役社長：森井 誠之）は、公式ファンクラブ「CLUB EAGLES」メンバー限定の特典満載な「ファンクラブフェスタ」を、4月12日（日）、5月23日（土）、7月5日（日）の3試合で開催することとなりましたので、お知らせいたします。

「ファンクラブフェスタ」開催日には、当日の観戦チケットと「CLUB EAGLES」のマイページクーポンをご提示いただいた先着7,000名様へ、オリジナルの来場者プレゼントをご用意しています。また、「CLUB EAGLES」メンバー限定の打撃練習見学会等の様々なイベント（※事前募集制）を実施予定です。

当日の試合には、選手とファンをひとつに繋ぐ「ファンクラブユニフォーム2026」を、選手が着用して臨みます。同ユニフォームは、「CLUB EAGLES」（全コース）の入会特典です。是非この機会にご入会いただき、選手と同じ特別なユニフォームで「ファンクラブフェスタ」をお楽しみください！

＜ファンクラブフェスタ 概要＞

■開催日程

・4月12日（日）オリックス・バファローズ戦 [13:00試合開始]

・5月23日（土）千葉ロッテマリーンズ戦 [14:00試合開始]

・7月5日（日）北海道日本ハムファイターズ戦 [17:00試合開始]

■来場者プレゼント

当日の観戦チケットとマイページクーポンをご提示いただいた先着7,000名様に来場者プレゼントをお渡しします。

※2026シーズン「CLUB EAGLES」にご入会されていない方、E GOOD ボーナス会員は対象外です。

※各プレゼントの画像はすべてイメージです。

※選手はランダムで、お選びいただけません。



［4月12日（日）］

・特典：選手手書きメッセージタオル

選手たちが手書きした、ファンの皆さまへ向けたメッセージがプリントされています！

・選手ラインナップ：

#0小深田 大翔、#1宗山 塁、#2太田 光、#3浅村 栄斗、#6村林 一輝、#7鈴木 大地、#8辰己 涼介、#11岸 孝之、#17古謝 樹、#18前田 健太、#19荘司 康誠、#21早川 隆久、#24黒川 史陽、#31渡辺 翔太、#32中島 大輔、#39伊藤 裕季也、#46藤平 尚真、#47藤井 聖、#50武藤 敦貴、#51小郷 裕哉、#56鈴木 翔天、#65堀内 謙伍、#69内 星龍

［5月23日（土）］

・特典：イーグルスベア（ブラウン）キーホルダー

大人気ベアキーホルダーの「ファンクラブユニフォーム2026」デザインです！

・選手ラインナップ：

#0小深田 大翔、#1宗山 塁、#3浅村 栄斗、#6村林 一輝、#7鈴木 大地、#8辰己 涼介、#11岸 孝之、#17古謝 樹、#18前田 健太、#21早川 隆久、#24黒川 史陽、#32中島 大輔、#39伊藤 裕季也、#46藤平 尚真、#51小郷 裕哉

［7月5日（日）］

・特典：ファンクラブユニフォーム保冷バッグ

「ファンクラブユニフォーム2026」デザインの保冷バッグは夏の試合観戦にぴったり！

・選手ラインナップ：

#0小深田 大翔、#1宗山 塁、#2太田 光、#3浅村 栄斗、#6村林 一輝、#7鈴木 大地、#8辰己 涼介、#11岸 孝之、#17古謝 樹、#18前田 健太、#19荘司 康誠、#21早川 隆久、#24黒川 史陽、#27伊藤 光、#31渡辺 翔太、#32中島 大輔、#39伊藤 裕季也、#46藤平 尚真、#51小郷 裕哉、#56鈴木 翔天、#69内 星龍

■開催イベント（事前抽選制）

ファンクラブフェスタ当日は、ファンクラブ限定イベントも盛りだくさん。

選手や東北ゴールデンエンジェルスのメンバーたちと触れ合える機会をお見逃しなく！

イベント参加者の募集時期につきましては、決まり次第発表いたします。

・打撃練習見学会

・東北ゴールデンエンジェルスサイン会

・プレゼントお渡し会

・フィールドキャッチボール

・ファミリーグラウンドキーパー体験

・ウイニングロード

2025シーズン開催イメージ

※日程によってイベント内容は変更になる場合がございます。

詳細を見る :https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202600986273.html

（ご参考）

- 2026シーズン 公式ファンクラブ「CLUB EAGLES」特設サイトhttps://www.rakuteneagles.jp/fanclub/- 「ファンクラブユニフォーム2026」デザイン決定!（2025/11/22）https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202500948193.html

※写真をご使用の際は、「(C)Rakuten Eagles」または、「楽天野球団提供」の表記をお願いいたします