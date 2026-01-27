株式会社Reelu、ポジウィル代表・金井芽衣氏の書籍発売記念オンライン対談を開催

株式会社Reelu

株式会社Reelu（本社：東京都港区、代表取締役：今野珠優、以下Reelu）は、ポジウィル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：金井芽衣、以下ポジウィル）代表・金井芽衣氏の新刊『やりたいことも目標もないので、後悔しないキャリアのつくり方教えてください』（ディスカヴァー・トゥエンティワン、2026年1月23日発売）刊行を記念し、特別オンライン対談イベントを2026年2月4日（水）19:00よりオンライン開催します。

「やりたいことが見つからない」「今の仕事のままでいいのか不安」そんな“キャリアの迷路”にいる感覚は、多くの人にとって他人事ではありません。本イベントでは、“目標がない状態”を否定せずに、後悔しない選択の軸を整えることをテーマに、参加者が自分の次の一歩を持ち帰れる1時間を目指します。

登壇するのは、起業家であり母でもある二人--Reelu代表・今野珠優と、ポジウィル代表・金井芽衣氏。傍目には順調に見えるキャリアの裏側にある「何者でもなかった頃の葛藤」や「今でも抱える迷い」を率直に共有しながら、「やりたいこと」よりも「できること」から始めるキャリアの組み立て方、そして“今の自分”を肯定しつつ前に進むための考え方を対話形式で深掘りします。

さらに当日は、金井氏の書籍でも紹介される“未来の棚卸し”につながるワークを、参加者と一緒に体験します。聞くだけで終わらない、明日からの行動に接続する時間として設計しています。

開催概要

当日の主な内容（予定）

登壇者

- イベント名：書籍発売記念イベント！やりたいことも目標もない人のための後悔しない仕事の選び方- 日時：2026年2月4日（水）19:00～20:00- 開催形式：オンライン（Zoom）- 参加費：無料- 参加方法：申込者へ視聴URLをご案内- 申込リンク：https://us02web.zoom.us/webinar/register/8317603592900/WN_mjSKJdwzR7C6sK52f4SIcA- 「やりたいこと」より「できること」から始めるキャリア論- 目標がない自分を肯定する技術- 二人が直面した「キャリアの転機」の裏側- 未来を棚卸しするワーク（4Lワーク）体験- Q&A※内容は予告なく変更となる場合があります。

金井 芽衣（ポジウィル株式会社 代表取締役 著者）

1990年、群馬県生まれ。保育士・幼稚園教諭の資格取得後、法政大学キャリアデザイン学部に編入し、キャリアカウンセリングを学ぶ。2013年に株式会社リクルートキャリアへ入社し、人材紹介部門にて法人営業（RA）として勤務。2017年には国家資格キャリアコンサルタントに登録。同年、ポジウィル株式会社を設立。「あえて求人を紹介しない」キャリアのパーソナルトレーニングサービス「POSIWILL CAREER」を立ち上げる。これまで5万人以上が訪れるサービスへと成長。キャリアコーチングという新しい市場を切り拓いてきた、業界のパイオニア的存在。



今野 珠優（株式会社Reelu 代表取締役CEO）

1989年、秋田県生まれ。新卒で株式会社エイチ・アイ・エスの勤務を経て、2015年より株式会社Fun Group（旧：株式会社タビナカ）参画、のちに取締役COO就任。 事業管掌役員として、海外子会社展開やM&A、新規事業を推進。 2022年4月に株式会社Reelu設立、代表取締役CEO就任。多言語人材を活用した新しい雇用インフラの構築を掲げ、訪日需要の現場を中心に、人材不足という社会課題の解決に取り組む。現場起点のオペレーション設計とテクノロジーを掛け合わせ、企業と個人の可能性を広げる仕組みづくりを推進している。

書籍情報

株式会社Reelu 代表取締役 今野珠優より

- 書名：『やりたいことも目標もないので、後悔しないキャリアのつくり方教えてください』- 著者：金井 芽衣- 出版社：ディスカヴァー・トゥエンティワン- 発売日：2026年1月23日- 定価：1,760円（税込）- ISBN：978-4-7993-3243-6

今回、金井さん著書である『やりたいことも目標もないので、後悔しないキャリアのつくり方教えてください』の出版対談イベント一緒できて本当に光栄です。私自身も発売日にすぐ購入して読みましたが、「これ、まさに20代の時に読んでいたかった・・」と思う箇所が何度もありました。キャリア理論や考え方だけで終わらず、次の一歩に繋がる具体性があるのがすごく良かったです。イベント当日は、参加者の方にとってリアルな悩みや言葉になりきらないモヤモヤも含めて、前に進むヒントを持ち帰れる場にできたらと思っています。ぜひ気軽にご参加ください！

株式会社Reelu会社概要

商号：株式会Reelu

代表者：代表取締役CEO 今野珠優（こんの しゅう）

本社所在地：東京都港区赤坂8-4-14 青山タワープレイス8F

設立年月：2022年4月

資本金：38,497,600円（資本準備金含む）

事業内容：多言語対応人材の即戦力マッチングReelu（リール）

ホームページURL：https://reelu.jp/