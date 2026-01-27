·ò¹¯Áý¿Ê·¿¡¦ÄÂÂß¥·¥Ë¥¢¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡ÖOUKAS¡× Âè£¸ÃÆ¡¡¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô±ºÏÂ¶è¤Ë¡Ö¥ª¥¦¥«¥¹ ±ºÏÂ¿Ë¥öÃ«¡ÊÁ´131 ¸Í¡Ë¡× 2 ·î1 Æü³«¶È
¡¡ÌîÂ¼ÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:¾¾ÈøÂçºî¡¢°Ê²¼¡ÖÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¡×¡Ë¤ª¤è¤ÓÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¥¦¥§¥ë¥Í¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:³Þ¸¶°ì½Ó¡¢°Ê²¼¡ÖÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡×¡Ë¤Ï¡¢¤´Æþµï¼Ô¤ª¤è¤Ó¤´²ÈÂ²¤Î³§ÍÍ¤Î·ò¹¯¼÷Ì¿¤Î±ä¿¤ò»Ù±ç¤·¡¢¡ÖÀ¤³¦°ì¤Î¿ÍÀ¸¤Å¤¯¤ê¡×¤òÌÜ»Ø¤¹·ò¹¯Áý¿Ê·¿¡¦ÄÂÂß¥·¥Ë¥¢¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤Î¥·¥êー¥º¡ÖOUKAS¡Ê¥ª¥¦¥«¥¹¡Ë¡¢¡Ê°Ê²¼¡Ö¥ª¥¦¥«¥¹¡×¡Ë¡×¤ÎÂè8 ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô±ºÏÂ¶è¡Ê°Ê²¼¡Ö±ºÏÂ¶è¡×¡Ë¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡Ö¥ª¥¦¥«¥¹ ±ºÏÂ¿Ë¥öÃ«¡×¡ÊÁ´131 ¸Í¡Ë¤ò2026 Ç¯2 ·î1 Æü¤Ë³«¶È¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1¡¥Î©ÃÏ¡¦´Ä¶
¡¡¡Ö¥ª¥¦¥«¥¹ ±ºÏÂ¿Ë¥öÃ«¡×¤Ï¡¢¹¾¸Í¤ÈµþÅÔ¤ò·ë¤ÖÃæ»³Æ»¤Î½É¾ìÄ®¤È¤·¤Æ¸Å¤¯¤«¤é¿Í¡¹¤¬¸òÎ®¤·¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿±ºÏÂ¶è¤Ë½é¤á¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£ÂçµÜÂæÃÏ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëËÜÊª·ï¤Ï¡¢JR µþÉÍÅìËÌÀþ¡ÖËÌ±ºÏÂ¡×±Ø¤ª¤è¤Ó¡ÖÍ¿Ìî¡×±Ø¤«¤é¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¡¢Æü¾ï¤Î°ÜÆ°¤â²÷Å¬¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£²º¤ä¤«¤Ê½»´Ä¶¤¬¹¤¬¤ë¡Ö±ºÏÂ¶è¿Ë¥öÃ«¡×¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢À¸³è¤ËÉ¬Í×¤ÊÍøÊØ»ÜÀß¤¬±Ø¼þÊÕ¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥¤ー¥ó¥º°ËÀªÃ° ËÌ±ºÏÂÅ¹¤ä¥Þ¥ë¥¨¥Ä ËÌ±ºÏÂÅì¸ýÅ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ê¿ÏÂÄÌ¤ê¾¦Å¹³¹¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤¿¾¦Å¹³¹¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾¯¤·Â¤ò±ä¤Ð¤»¤Ð¼«Á³Ë¤«¤ÊËÌ±ºÏÂ¸ø±à¤¬¤¢¤ê¡¢¸ø±àÆâ¤Îºë¶Ì¸©Î©¶áÂåÈþ½Ñ´Û¤Ç¤Ï·Ý½Ñ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºë¶Ì¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥»¥ó¥¿ー¤äË¾À±ÉÂ±¡¤Ê¤É¡¢·ò¹¯¤ò»Ù¤¨¤ë°åÎÅ»ÜÀß¤âÅÌÊâ·÷Æâ¤ËÂ·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¹¥¤Ç¡¢ºÇ´ó¤ê±Ø¤«¤éÅÅ¼Ö¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡Ö±ºÏÂ¡×±Ø¤ä¡Ö¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´¡×±Ø¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ø¤â¤¹¤°¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÎÙ±Ø¤Î¡Ö±ºÏÂ¡×±ØÁ°¤«¤é¤Ï¡Ö±©ÅÄ¶õ¹Á¡×Ä¾¹Ô¤Î¥ê¥à¥¸¥ó¥Ð¥¹¤¬È¯Ãå¤·¡¢Ä¾ÄÌ4 Ê¬¤Î¡ÖÂçµÜ¡×±Ø¤Ï¿·´´ÀþÄä¼Ö±Ø¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê£¿ô¤ÎJR ºßÍèÀþ¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¿ー¥ß¥Ê¥ë±Ø¤Ç¤¹¡£¤´¿ÆÂ²¤Î¤´ÍèË¬¤ä¤´Í§¿Í¤È¤Î¤´Î¹¹Ô¤Ë¤âÂçÊÑÊØÍø¤ÊÎ©ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¡¥·úÊª·×²è
¡¡¡Ö¥ª¥¦¥«¥¹ ±ºÏÂ¿Ë¥öÃ«¡×¤Ï¡¢½É¾ìÄ®¤È¤·¤Æ±É¤¨¤¿±ºÏÂ¤ÎÎò»Ë¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢¡Ö½Ð²ñ¤¤¤ÈÎÐ±¢¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¿ï½ê¤ËÏÂ¥â¥À¥ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ë¥³¥Ëー¤ÎÅ·°æ¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î½É¾ìÄ®¤Î¸®¤ò»×¤ï¤»¤ë»Å¾å¤²¤ò»Ü¤·¡¢Èß¤äÊÉÌÌ¤Ë¤Ï¥ëー¥Ðー¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³¹Æ»±è¤¤¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÄí¤Ë¤Ï¡¢³«È¯Á°¤«¤éÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¥ó¥â¥¯¥»¥¤¤ÎÂç¼ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëË¤«¤ÊÎÐ¤ò»Ä¤·¡¢¤´Æþµï¼ÔÍÍ¤¬½¸¤¦¶¦ÍÑÉô¤«¤éÆü¡¹¤½¤ÎÎÐ¤òÄ¯¤á¤é¤ì¤ëÀß·×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÎÊÝÁ´¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡ÖABINC¡×Ç§¾Ú¢¨1 ¼èÆÀ¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃæÄí¤Ë¤Ï¥Ñー¥Æ¥£ー¤â³Ú¤·¤á¤ëÅì²°¤òÀß¤±¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ä¥Ô¥¶ÍÒ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÚ±à¥¹¥Úー¥¹¤âÀßÃÖ¤·¡¢¤´Æþµï¼ÔÍÍÆ±»Î¤Çµ¨Àá¤Î²ÖÌÚ¤äÌîºÚ¤ò°é¤Æ¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¶¦ÍÑÉô¤ÏÅ·Á³ÌÚ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¤ÏÃæÄí¤òË¾¤àÆóÁØ¿á¤È´¤±¡¢Å·°æ¹âÌó5.5m ¤Î³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹ÉÕ¶á¤Ë¤Ï¥µー¥¯¥ë¥Ù¥ó¥Á¤ä¹¡¹¤È¤·¤¿¥é¥¦¥ó¥¸¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥é¥¦¥ó¥¸¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃÏ°è³«Êü¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥«¥Õ¥§¡¢±Ç²è´Õ¾Þ¤ä¥«¥é¥ª¥±¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¼ñÌ£¡¦¸ä³Ú¤ò³Ú¤·¤á¤ë¸ä³Ú¼¼¡¢½ÐÄ¥ÍýÈ±¤Ê¤É¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÈþÍÆ¼¼¤Ê¤É¡¢½¼¼Â¤·¤¿¶¦ÍÑ»ÜÀß¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜÊª·ï¤ÏÃÇÇ®À¡¦¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¤ËÍ¥¤ì¤¿´Ä¶ÇÛÎ¸·¿·úÃÛÊª¤È¤·¤Æ¡ÖBELS¢¨2¡×ºÇ¹â¥é¥ó¥¯¤Î5 ¤ÄÀ±¤ò¼èÆÀ¡Ê2024 Ç¯4 ·î18 Æü¸òÉÕ¡Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢20kW ¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÀßÈ÷¤òÆ³Æþ¤·¡¢¶¦ÍÑÉô¤ÎÅÅÎÏ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¡£¼¼Æâ´Ä¶¤Î²÷Å¬À¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢·úÊªÁ´ÂÎ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñÎÌ¤òºï¸º¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¾Ê¥¨¥Í´Ä¶¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã·úÊªÆâ¶¦ÍÑÉô¡ä
£³¡¥Ì¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¡Ö¥ª¥¦¥«¥¹ ±ºÏÂ¿Ë¥öÃ«¡×¤Ç¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¡ÖÎÐ¤È¤È¤â¤ËÊë¤é¤»¤ë½»¤Þ¤¤¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ¿ÊýÌÌ¤Ë¤Æ¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£±¡Ë¼«Á³¤È¶¦À¸¤¹¤ëÀ¤³¦¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¡¡ÖABINC¡×Ç§¾Ú¢¨1¡¡
ËÜÊª·ï¤Ï¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÅÚÃÏÍøÍÑ¤ò¹Ô¤¦½¸¹ç½»Âð¤È¤·¤ÆABINC Ç§¾Ú¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ°è¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¹½ÃÛ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤¤â¤Î¤È¿Í¤¬¶¦À¸¤Ç¤¤ë½»¤Þ¤¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1: °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤¤¤¤â¤Î¶¦À¸»ö¶È¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¡ÊABINC¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¡¢´ë¶È¤ä»ö¶È½ê¤¬À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÎÐÃÏ¡ÊÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀÊÝÁ´³èÆ°¡Ë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÉ¾²Á¤·¡¢Ç§¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¤¤¤â¤Î¶¦À¸»ö¶È½ê(R)¡×¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¡¢´Ä¶¾Ê¤Î¡Ö¼«Á³¶¦À¸¥µ¥¤¥È¡×Ç§Äê¤È¤ÎÏ¢·È¤â¿Þ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¡¢¹©¾ì¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ç¼èÆÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£²¡Ë¡Ö¤Ä¤Ê¤°¿¹¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿²È¶ñ¤ÎºÎÍÑ
¡¡ÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¥°¥ëー¥×¤ÏÅìµþÅÔ¡¦±üÂ¿ËàÄ®¤ËÊÝÍ¤¹¤ë¿¹ÎÓ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¿¹ÎÓ·Ð±Ä¤«¤éÌÚºàÍøÍÑ¤Þ¤Ç¤òÃ´¤¦¡Ö¿¹¤ò¡¢¤Ä¤Ê¤°¡×Åìµþ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÊª·ï¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¤Ä¤Ê¤°¿¹¡×¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢·úºà¤Ë¤ÏÅ¬¤µ¤Ê¤¤¿ËÍÕ¼ù¤ÎÌ¤ÍøÍÑºà¡ÊºÙ¤¤¡¢¶Ê¤¬¤ê¤äÉå¤ê¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ç·úºà¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤º¡¢½¾Íè¤Ï¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹Ç³ÎÁ¤È¤·¤Æ¾ÃÈñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥«¥ê¥â¥¯²È¶ñ³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤è¤Ó³ô¼°²ñ¼Ò°²Âô·¼¼£·úÃÛÀß·×»öÌ³½ê¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²È¶ñ¤ò¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤ËºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¤³¤ì¤é¤Î²È¶ñ¤Ë¤Ï°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ËÆó¼¡¸µ¥Ðー¥³ー¥É¤¬Å½ÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤ÇÌÚºà¤ÎÈ²ºÎ¤«¤é²Ã¹©¤Þ¤Ç¤Î¥È¥ìー¥¹¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
BELS¡ÊBuilding-Housing Energy-efficiency Labeling System¡Ë¤È¤Ï¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬¼çÆ³¤¹¤ë·úÃÛÊª¤Î¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ーÀÇ½¤ËÆÃ²½¤·¤¿Âè»°¼ÔÉ¾²Á¡¦É½¼¨À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£2013Ç¯¤ËÀ©Äê¤µ¤ì¤¿¡ÖÈó½»Âð·úÃÛÊª¤Ë·¸¤ë¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ーÀÇ½¤ÎÉ½¼¨¤Î¤¿¤á¤ÎÉ¾²Á¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢BELSÉ¾²Áµ¡´Ø¤¬¹ñ¤ÎÄê¤á¤ë·×»»ÊýË¡¤ËÂ§¤Ã¤ÆBEI¡Ê¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ーÀÇ½»ØÉ¸¡ËÃÍ¤ò»»½Ð¤·¡¢¤½¤Î¿ôÃÍ¤Ë±þ¤¸¤Æ5ÃÊ³¬¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ºÇ¹â¥é¥ó¥¯¤Ç¤¢¤ë5¤ÄÀ±¡Ê¡ù5¡Ë¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ーÀÇ½¤ËÍ¥¤ì¤¿·úÊª¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÂî±Û¤·¤¿¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ーÀÇ½¤òÍ¤¹¤ë·úÊª¤Ï¡ÖZEB¡ÊNet Zero Energy Building¡Ë¡×¤È¤·¤ÆÇ§¾Ú¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
£´¡¥Éý¹¤¤½»¸Í¥×¥é¥ó
¡¡²÷Å¬¤Ê¥ï¥ó¥ëー¥à¤«¤é¡¢¤´É×ÉØ¤ä¤´·»Äï¡¦¤´»ÐËå¤Ç¤Î¤´Æþµï¤ËºÇÅ¬¤Ê2LDK ¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤½»¸Í¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£µï¼¼Æâ¤Ï¡¢¤´Æþµï¼ÔÍÍ¤¬°Â¿´¡¦°ÂÁ´¡¦²÷Å¬¤Ë¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ºÙÉô¤Þ¤ÇÇÛÎ¸¤·¤¿Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾²¤ÏÃÊº¹¤Î¤Ê¤¤¥Õ¥ë¥Õ¥é¥Ã¥È»ÅÍÍ¤È¤·¡¢°ú¤¸Í¤ä¼ê¤¹¤ê¤ò³Æ½ê¤ËÀßÃÖ¡£¸¼´Ø¤Ë¤Ï·¤¤ÎÃåÃ¦»þ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¹ø³Ý¤±¥¤¥¹¤òÀß¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¤Ä¤Þ¤º¤¤äÅ¾ÅÝËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Á´¸Í¤Ë¥â¥Ë¥¿ーÉÕ¤¥¤¥ó¥¿ー¥Û¥ó¤òÀßÃÖ¤·¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÌÌ¤Ë¤âÇÛÎ¸¡£¿Í´¶¥»¥ó¥µー¤ä¶ÛµÞ¥³ー¥ë¥Ü¥¿¥ó¤âÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Ëü¤¬°ì¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5¡¥¥µー¥Ó¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Ê»Àß¡¦¶¦ÍÑÉô´éÇ§¾Ú¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ
¡¡¤´Æþµï¼ÔÍÍ¤Î·ò¹¯¼÷Ì¿¤Î±ä¿¤òÌÜ»Ø¤·¡¢½¾Íè¤Î¥ª¥¦¥«¥¹¥·¥êー¥ºÆ±ÍÍ¡¢¡Ö¥ª¥¦¥«¥¹¡¦¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê±¿Æ°¡¦¿©»ö¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦°åÎÅ²ð¸îÏ¢·È¡Ë¡×¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËËÜÊª·ï¤Ç¤Ï¡¢¤´Æþµï¼ÔÍÍ¤ª¤è¤ÓÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æ±°ì·úÊªÆâ¤Ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò³«Àß¤·¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡Ö°åÎÅË¡¿Í¸µµ¤²ñ¤ï¤«¤µ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡ÊÍý»öÄ¹¡§´ÖÅè ¿ò¡Ë¡×¤¬Æþµï¤·¡¢Æâ²Ê¡¦³°²Ê¤Ê¤É¿ÇÎÅ²Ê¤òÌä¤ï¤º¡ÖÃÏ°è¤Î¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¡×¤È¤·¤Æ¡¢Æü¾ï¿ÇÎÅ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉþÌô¡¦½èÊýÌôÁêÃÌ¡¢²ð¸î»Ù±çÁêÃÌ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤°åÎÅ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µïÂð²ð¸î»Ù±ç»öÌ³½ê¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¼ê¡×¤âÊ»Àß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ð¸î¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´ÁêÃÌ¤òµ¤·Ú¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢ºßÂðÀ¸³è¤Î·ÑÂ³¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢²ð¸îÍ½ËÉ¤äÍ×²ð¸î¾õÂÖ¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤´Æþµï¼ÔÍÍ¤Î²÷Å¬À¤È°ÂÁ´À¸þ¾å¤Î¤¿¤á¡¢¶¦ÍÑÉô¤Ë¤Ï´éÇ§¾Ú¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¡£¤è¤ê°Â¿´¤·¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë½»´Ä¶¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°åÎÅË¡¿Í¸µµ¤²ñ¤ï¤«¤µ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯
ÃÏ°è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿³°Íè°åÎÅ¤ÈºßÂð°åÎÅ¡¢²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤ÎÁí¹ç¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¤ï¤«¤µ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ÈÄó·È¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤â¤È¤Ø¡¢É¬¤º°åÎÅ¤ò¤È¤É¤±¤ë¡£¡×¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´µ¼ÔÍÍ¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë°åÎÅ¤ò¤´Äó¶¡¡£
¥¤¥¥¤¥¤È¤·¤¿ËèÆü¤Î¤¿¤á¤Î·ò¹¯ÁêÃÌ¤«¤é¡¢°åÎÅ¤ä²ð¸î¤Ç¤ªº¤¤ê¤ÎÊý¤Ê¤É¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤´ÁêÃÌ¤Ç¤â¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÇÎÅ¹àÌÜ¡§Æâ²Ê¡¦³°²Ê¡¦ÈéÉæ²Ê¡¦ºßÂð°åÎÅ
¿ÇÎÅÆâÍÆ¡§³°Íè¡¦ºßÂð°åÎÅ
ºßÂð²ð¸î ¤ä¤µ¤·¤¤¼ê
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§µïÂð²ð¸î»Ù±ç»ö¶È½ê ¡¦¥±¥¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¾ï¶Ð
¡Ö¥ª¥¦¥«¥¹ ±ºÏÂ¿Ë¥öÃ«¡×¤Î¤´Æþµï¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¤Î³§ÍÍ¤ÎºßÂðÀ¸³è·ÑÂ³¤Î¤¿¤á¡¢²ð¸îÍ½ËÉ¤ÈÍ×²ð¸î¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£²ð¸îÁêÃÌÅù¤¬µ¤·Ú¤Ë¤Ç¤¤ëÏ¢·ÈÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ª¥¦¥«¥¹¤È¤È¤â¤ËÃÏ°èÊñ³ç¥±¥¢¥·¥¹¥Æ¥à¢¨¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ°è¤Î¼Â¾ð¤Ë¤¢¤Ã¤¿°åÎÅ¡¦²ð¸î¡¦Í½ËÉ¡¦½»¤Þ¤¤¡¦À¸³è»Ù±ç¤¬°ìÂÎÅª¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤ëÂÎÀ©¤Î¤³¤È¡Ê½»¤ß´·¤ì¤¿ÃÏ°è¤ÇºÇ
¸å¤Þ¤Ç²á¤´¤»¤ëÂÎÀ©¡Ë
Àè¿Êµ»½Ñ¤Î´éÇ§¾Ú¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê¶¦ÍÑÉô¡Ë¤òÆ³Æþ
¶¦ÍÑÉô¤Ø¤Î½ÐÆþ¤ê¤ÎºÝ¤Ë´éÇ§¾Ú¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¡£
¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹Åù¤Î¸°¤Î³«¤±ÊÄ¤á¤Î¤ï¤º¤é¤ï¤·¤µ¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
