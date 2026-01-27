「進撃の巨人Brave Order」進撃ブレオダ新イベント「選ばなかった道」を開催！

株式会社enish

株式会社enish（本社：東京都港区、代表取締役社長：安徳 孝平、以下enish）は、アニメ『進撃の巨人』のスマートフォンゲーム最新作「進撃の巨人Brave Order」にて、2026年1月27日（火）より、新イベントの選ばなかった道を開催！また、本日より【選ばなかった道】エレン・イェーガー、【定められた運命】グリシャ・イェーガー、【在りし日の姿】カルラ・イェーガーが登場する「選ばなかった道ガチャ」も開催！その他、最新情報はゲーム公式サイト・ゲーム公式X（旧Twitter）アカウントにて随時公開して行きますので、ぜひご覧ください。

■選ばなかった道ガチャ開催！

▼開催期間

2026/1/27(火) ～ 2026/2/17(火) 23:59まで

▼ガチャ詳細

・新登場の【選ばなかった道】エレン・イェーガー/【定められた運命】グリシャ・イェーガー/

【在りし日の姿】カルラ・イェーガーがピックアップされたガチャ。

・青輝石限定の「選ばなかった道ステップアップガチャ」では

Step5でピックアップ★4団員が1体確定！

▼★4ピックアップ対象

・【選ばなかった道】エレン・イェーガー / 前衛 / 攻撃型

・【定められた運命】グリシャ・イェーガー/ 後衛 / 防御型

・【在りし日の姿】カルラ・イェーガー/ 後衛 / 攻撃型

■危険区域調査・虚飾 VERY HARD/EXPERT同時解放！！

本日、2026年1月27日（火）に危険区域調査「虚飾」にてVERY HARD及びEXPERTを同時解放！強敵を討伐し、限定装備を入手せよ！

■危険深域に新エリア追加！

本日、2026年1月27日（火）に危険深域に新エリアが追加！強敵を打倒し、さらなる力（★７）に至れ！

■「進撃の巨人 Brave Order」

本ゲームは、単行本世界累計発行部数1.2億部を突破した人気作品『進撃の巨人』のスマートフォンゲーム最新作です。『進撃の巨人』は、NHK総合にて2023年11月4日（土）に「進撃の巨人」The Final Season完結編（後編）が放送されました。

本ゲームでは、プレイヤーはエレンやミカサたちとともに調査兵団の一員となり、原作さながらに多数のプレイヤーと協力して、強大な巨人に立ち向かいます。本ゲームオリジナルの撮り下ろしボイスで、臨場感たっぷりな『進撃の巨人』の世界をお楽しみください。

■『進撃の巨人』とは

単行本世界累計発行部数1.2億部突破。

巨人がすべてを支配する世界。巨大な壁によって外界と隔てられた人類と巨人との闘いを描いた物語。



■「進撃の巨人 Brave Order」概要

タイトル：進撃の巨人 Brave Order

ジャンル：多人数共闘型RPG

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1582769575

Google Playストア：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.enish.shingekibo

ゲームアプリ公式WEBサイト：https://shingeki-bo.enish.com/

ゲームアプリ公式Twitterアカウント：https://twitter.com/shingeki_bo

対応OS：iOS / Android

著作権表記：(C)諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会 (C)G Holdings Co., Ltd. (C)enish,inc.



■株式会社enish（エニッシュ） http://www.enish.com

enishでは、Link with Funというスローガンのもと、「世界中にenishファンを作り出す」ことをミッションに、より多くのお客様に楽しんでいただけるよう魅力的なサービスの提供に取り組んでまいります。



所在地：東京都港区六本木6-1-20

設立：2009年2月24日

代表取締役社長：安徳 孝平

事業内容：ゲームアプリの企画・開発・運営