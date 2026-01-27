『デイヴ・ザ・ダイバー』、2月6日より中国で発売開始

株式会社ネクソン

オンラインゲームの制作及び運用を行う株式会社ネクソン（本社：東京都港区、代表取締役社長：李 政憲／イ・ジョンホン、東証：3659、以下 ネクソン）は、2月6日より、中国にて『デイヴ・ザ・ダイバー』の発売を開始することをお知らせいたします。中国ではPC版に加え、本作で初となる、インターフェイスなどをモバイル環境に最適化したモバイル版も発売いたします。モバイル版『デイヴ・ザ・ダイバー』は、今後グローバル版の発売も予定しております。

『デイヴ・ザ・ダイバー』は、ネクソンの開発スタジオMINTROCKET（ミントロケット）が開発する、ハイブリッド・海洋アドベンチャーです。昼は深海を探検して魚を獲り、夜は寿司屋を経営するユニークなゲームシステムが特徴です。本作はプレイヤーやゲーム評論家から高い好評をいただき、他地域では、PCとコンソール（PlayStation(R)、Xbox、Nintendo Switch(TM)）を合わせた累計販売本数が700万本を突破しています。

中国でのモバイル版及びPC版『デイヴ・ザ・ダイバー』は、X.D. Networkがパブリッシングを行います。また、中国KFCやスシローなどの人気飲食チェーンとのコラボレーションも実施を予定しております。

『デイヴ・ザ・ダイバー』の詳細は、MINTROCKET公式サイトをご覧ください。

公式サイト：https://www.mintrock.et/jp/

■株式会社ネクソン https://www.nexon.co.jp/

1994年に創業したネクソン（本社所在地：東京都港区）は、オンラインゲームの制作・開発、配信を手掛ける会社です。2011年12月に東京証券取引所第一部へ上場し、JPX日経インデックス400、日経株価指数300、日経平均株価225の構成銘柄にも採用されています。現在、代表作である『メイプルストーリー』、『マビノギ』、『アラド戦記』をはじめとする40を超えるゲームを、190を超える国と地域でPC、コンソール及びモバイル向けに提供しています。2024年には、主要フランチャイズにおける新たな体験の提供を通じた垂直方向の成長、またネクソンのIPポートフォリオに次の柱を創出する水平方向の成長の二軸で構成されるIP成長戦略を策定しました。