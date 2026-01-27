TKP、日興アイ・アール「2025年度全上場企業ホームページ充実度ランキング」グロース市場部門において、優秀サイトに選出

株式会社ティーケーピー

株式会社ティーケーピー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：河野 貴輝）は、当社のコーポレートサイトが、日興アイ・アール株式会社（以下、日興IR）が発表した「2025年度全上場企業ホームページ充実度ランキング」において、グロース市場部門の優秀サイトに選出されましたのでお知らせいたします。

「2025年度全上場企業ホームページ充実度ランキング」は、国内全上場企業3,937社のホームページを対象に、情報開示の充実度を「分かりやすさ」「使いやすさ」「情報の多さ」の3つの視点から、客観的な評価項目に基づき評価するものです。

当社では、株主・投資家の皆さまをはじめ、すべてのステークホルダーの皆さまに対し、適時・適切かつ分かりやすい情報提供を行うことを重要な経営課題の一つと位置付けています。今後もコーポレートサイトを通じた情報開示のさらなる充実を図り、当社グループへの理解をより深めていただけるよう努めてまいります。

■当社コーポレートサイト

〈企業情報〉https://www.tkp.jp/ 〈IR情報〉https://www.tkp.jp/ir/

■「2025年度全上場企業ホームページ充実度ランキング」について

日興IRが実施する「2025年度全上場企業ホームページ充実度ランキング」は、国内全上場企業3,937社のホームページを対象に、「わかりやすさ」「使いやすさ」「情報の多さ」の3つの視点で設定した客観的な評価項目に基づき、総合部門、業種別部門、スタンダード市場部門、グロース市場部門の4つのカテゴリーで上位企業を表彰する制度です。

全上場企業ホームページ充実度ランキング：https://www.nikkoir.co.jp/rank/rank.html

【株式会社ティーケーピー 会社概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/24137/table/499_1_f6b805066b2b7fcad2acc6a3e6155cbe.jpg?v=202601270422 ]

※プレスリリースに記載されている情報は、発表日現在の情報であり、時間の経過または様々な後発事象によって変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ティーケーピー 広報担当 田中、立田

TEL：03-6843-0011 MAIL：pr@tkp.jp