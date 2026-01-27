投票済証明書のご提示で1,192円分還元！過去最大級の『ノジマ 総センキョ割』を実施

株式会社ノジマ

株式会社ノジマ（神奈川県横浜市、代表執行役社長・野島廣司）は、2026年2月8日(日)の衆議院議員総選挙の実施を受け、投票済証明書を提示することで特典が受けられる「センキョ割」（後援：センキョ割学生実施委員会）を実施することをお知らせいたします。2022年の参院選にて初めてセンキョ割に参加し、5年目に突入する今回は「ノジマ 総センキョ割」と題して、還元額も1,192（イイクニ）ポイントと過去最大級の規模となります。

【実施背景】

ノジマは、若い世代を中心に選挙について関心を持ってもらうことを目的に「センキョ割」の取り組みを広めている「センキョ割学生実施委員会」に賛同し、2022年に業界で初めてセンキョ割に参加いたしました。昨年は、千葉県知事選「1,080(千葉)円分還元」、東京都議会選「1,090円分還元（トーキョー）」、参議院選「1,140円分還元(イイセンキョ)」等を実施し、多くのお客様にご利用いただいております。この取り組みを通して、幅広い世代の方が政治に興味を持ち、選挙に足を運ぶきっかけとなれば幸いです。

【ノジマ提供特典～1,192ポイント還元～】

ノジマでは、センキョ割学生実施委員会の皆様とさらなる投票率アップを目指し、

もっと「イイクニ」になることを願って、センキョ割「1,192円分ポイント還元(投票してもっとイイクニに！！)」を実施します。

◆期間：2026年1月27日(火)～2月15日(日)

◆特典内容：

衆議院選の投票済証明書、もしくは投票所の看板の写真を店頭にてご提示いただくと、合計税込2,200円以上のお会計で1,192円分のポイントを還元いたします。

※モバイル会員様限定・おひとり様一回まで・期日前投票も可、18歳未満の方もセンキョ割アプリの模擬投票済証明書で利用可。一部特典と併用できない場合がございます。

※付与ポイントは期間・用途限定。使用期間：2026年1月27日(火)～4月30日(木)まで

※ノジマオンラインへの移行はできません。

◆対象店舗：ノジマ店舗

対象店舗一覧はこちら：https://www.nojima.co.jp/shop/

◆センキョ割公式サイト：https://senkyowari.com/