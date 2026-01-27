【Viaggio Blu(ビアッジョブルー)】が新作プリントコレクションの予約受付を開始。春らしい華やかさをお届けいたします。

株式会社ジャヴァコーポレーション

株式会社ジャヴァコーポレーション(神戸市中央区/代表取締役社長 浅見 幸正)が運営するレディースブランド「Viaggio Blu(ビアッジョブルー)」は、公式オンラインショップにて春の訪れを感じさせる新作プリントコレクションの予約を開始しました。2月上旬発売予定です。

ビアッジョブルーのためだけに京都のアトリエで描かれた、オリジナルプリントシリーズの新作が登場しました。スズランが優しく囁く春のはじまりに、静けさの中に咲く、華麗な気品。春風に揺れるスズランのように、やさしさと凛とした美しさを纏ったコレクションです。

華やかさのポイントは、サイドにあしらわれた存在感のあるビッグボウタイ。上品に仕立てたセットインスリーブと、袖口のふんわりパフデザインがフェミニンなアクセントを添えます。素材には程よい落ち感のある大人タフタを使用し、動くたびにしなやかな表情を見せる一枚。繊細に描かれたスズランプリントが静かに華やぎを運び、春の訪れを感じさせます。一枚で絵になる、フェミニンで上品なスタイルを叶える主役アイテムです。Blouse \36,300Blose \36,300 Skirt \35,200Blouse \36,300 Pants \29,700Skirt \39,600繊細に描かれたスズランが静かに華やぐ、春の気配を纏うフレアスカート。程よいハリ感を持つ上質なタフタ素材が、立体的なタックと相まって、動くたびに美しく広がる、ドラマティックなシルエットを生み出します。甘すぎず、でも女性らしいーー絶妙なバランスで、大人のフェミニンを引き立てる一着です。シンプルなトップスと合わせるだけで、装いに春らしいやさしさと存在感を添えてくれます。Knit \29,700 Skirt \39,600Jacket \31,900 Blouse \36,300 Skirt \39,600繊細で華やかなスズランのオリジナル刺繍をあしらったカーディガン。刺繍には立体感を演出するためにポイントでパールを手付けし、可愛らしさと上品さを両立させています。女性らしいキーネックデザインに、洗練されたメタルボタンがアクセント。素材には滑らかでシーズンレスに着用できるレーヨンポリエステル混紡糸を使用し、快適な着心地を実現しました。特別な日にもデイリーにも映える華やかさを持つ一枚でありながら、上品でさりげない存在感があります。Cardigan \35,200 Skirt \35,200Cardigan \35,200 Pants \28,600Cardigan \35,200 Skirt \35,200

全国店舗販売日：2月上旬（オンラインサイトで予約受付中）

Viaggio Blu(ビアッジョブルー)について

ビアッジョブルーは、 イタリア語で 「青い旅」 という意味を持ち、 1990 年 異国情緒が漂う港町 神戸で 旅をテーマに創立されました。 当初から一貫して海外のラグジュアリーブランドのような 高品質素材やデザインにこだわり、 特に京都のアトリエ画家と手がけるオリジナルのプリント生地は 絵画のように美しく、 毎シーズンご好評いただいております。 ビアッジョブルーの全てのパターンメイキングは熟練された専属のパタンナーが手掛けており ストレスのない着用感でありながら、 美しい姿勢へと導いてくれる 『美シルエット』 を追求しています。

