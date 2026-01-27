「４℃ HOMME+」は日本を代表するファッションブランド「TAAKK」とコラボレーションを始動。

株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ

株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ(所在：東京都品川区 代表取締役社長：岡藤一朗)が展開するジュエリーブランド「４℃ HOMME＋」は、ファッションブランド TAAKK（デザイナー：森川拓野） との協業プロジェクトを発表いたします。50年以上の歴史を誇る日本のジュエリーブランド「4℃」と、Paris Fashion Week常連ブランドとして独自の素材表現で世界を魅了する「TAAKK」。

職人の技と革新性を兼ね備えた4℃のものづくりの姿勢が、TAAKKの表現哲学と共鳴。ジュエリーとファッション、それぞれの領域で培ってきた技術と哲学を融合させた本協業によるショーピース用のジュエリーは、2026年1月25日（現地時間17時）開催の Paris Fashion Week において、実際に着用されました。世界中のバイヤー、メディア、ファッション関係者が注目する舞台で、4℃のものづくりを発信する機会となりました。

背景・協業の意義（ストーリー）

日本が誇る繊細な加工・仕上げ技術と匠のノウハウを礎に、4℃は50年以上にわたりジュエリー作りを追求してきました。本プロジェクトでは、その確かな技術力を軸に、素材表現とテクスチャーの探求で国内外から評価を得るTAAKKとのコラボレーションを実現しました。4℃の伝統的であり革新的な職人技とTAAKKの大胆で独創的な表現が融合することで、伝統と革新が共鳴する新たなジュエリーの価値を創出します。

本協業は一過性の取り組みにとどまらず、2026年秋にはカプセルコレクションの展開を予定しており、 両ブランドの日本のクラフトマンシップをより多くの方にお届けしてまいります。

LOOK BOOK 抜粋

Autumn-Winter 2026 Collection Impulse, Springing Up 湧き上がる衝動

TAAKK Paris Fashion Week 抜粋

ABOUT BRAND AND DESIGNER

代表取締役／クリエイティブディレクター

TAKUYA MORIKAWA 森川 拓也

文化服装学院を卒業後、(株)イッセイミヤケに入社。

企画デザインを担当ウィメンズおよびメンズのパリコレクションの企画デザインを担当。イッセイミヤケでキャリアを積んだ後、 2014年に独立して自身のブランドTAAKKを立ち上げました。 TAAKKのコンセプトは、新しい技術や素材を組み合わせることで形・内容・素材における新しい体験を生み出し、現代のための新しいウェアを創造することです。TAKKは常に新しい表現方法、布地の生命感、そして異なる素材の動きを提案し続けています。

AWARDS

2014 Tokyo Fashion new designer award 東京ファッション新人デザイナー賞

2017 Tokyo Fashion Award 東京ファッション賞

2019 Fashion Prize of Tokyo 東京ファッションプライズ

2021 LVMH Prize Semi Finalist LVMHプライズ セミファイナリスト

TAAKK プレスリリースより

縄文の文化に、強く惹かれる。縄文時代は、1万数千年前から約1万年にわたり、日本において狩猟採集を軸にした生活が続いた時代である。縄文の人々は同じ土地に長く住み、森、海、川などと関係を結びながら生きた。島国の日本は、複雑な地形をもち、四季がある。縄文の人々は、変化し続ける環境を受容し、そこでは常に、生と死、人と自然、意図と偶然が呼応していた。

そうした世界と共存しようとした痕跡が、縄文時代に生み出された造形のなかに、爆発的なエネルギーとして刻まれている。おおらかで力強く、大胆に隆起し、いきいきとうねる造形。

未分化で、荒々しい生命の痕跡。表層的な意味や単なるシンボリズムを超え、世界の力がかたちとして現れ出た結果なのだろう。それは、“日本の美意識”として語られがちな、簡素で静謐なミニマリズムと大きく異なる。そう、私たちの源泉には、もうひとつの日本が眠っているのだ。私の奥底にも、確かにある。おのずと湧き上がる、抑えきれないほどの衝動。調和を阻む、野性的な情熱がそれを突き動かす。

強烈で、ダイナミックで、アバンギャルド。私にとってそれは、時代や作為を超えた、普遍的な感覚だ。今もなお私たちに内在するものと、TAAKKのものづくりの基軸。そのあいだに生まれる親和を、衣服として表現したのが、今回のコレクションである

ジュエリー

鉱物は、時間の結晶であり、原初の記憶を宿す神秘的な存在です。 未分化で不均質なその姿を壊すことも、削ぎ落とすこともせず、 ありのままを受け止めることで、満ち溢れる生命力や躍動するエネルギーを、 そのままジュエリーとして表現しました。 それは、意図による支配や制御ではなく、共存と親和によって立ち上がる本コレクションの思想とも深く呼応しています。 日本におけるファッションジュエリーの先駆けである4℃の、高精度かつ独創的な技術によって実現しました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=w0TR8TxYMHY ]

TAAKK : https://taakk.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/taakk_official/

４℃ HOMME+ https://www.fdcp.co.jp/DefaultBrandTop.aspx?bid=4c-homme

最新情報

Instagram：https://www.instagram.com/4c.homme.plus_official/