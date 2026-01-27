【新店】2026年2月14日（土）、長崎県佐世保市に「WECARS（ウィーカーズ）佐世保店」がグランドオープン！

株式会社WECARS

株式会社WECARS（本社：東京都千代田区、以下「WECARS」）は2026年2月14日(土)、長崎県佐世保市に「WECARS佐世保店」を新たに出店します。佐世保店は、長崎県内で2店舗目の出店となります。

※イメージ画像

WECARS佐世保店は、国道35号通り沿いという恵まれた立地に加え、最大約170台の車両展示場に軽自動車・コンパクト・ワンボックス・SUV・ミニバンなど豊富な在庫を取り揃えております。

また、グランドオープンを記念し、『WECARS佐世保店OPENフェア』を開催します。ご成約特典をご用意し、皆様のご来場をお待ちしております。

◆佐世保店グランドオープンフェア開催！

フェア期間：2026年2月14日(土)～2月28日(土)

ご成約特典：期間内にお車をご成約いただくと「令和7年産お米10kg」プレゼント

ご来場特典：WECARSオリジナルデザイン「キットカット」プレゼント（※）

その他フリードリンク、お菓子詰め合わせ、ポップコーン等ご用意しております。

※WECARSのLINE公式アカウントを友だち追加していただいた方を対象に、お一組様お一つまで。なくなり次第終了となります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/176464/table/11_1_05de0990313d99f6b3f4d8a1475e232c.jpg?v=202601270422 ]

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社WECARS 広報室

電話：03-6811-1334

Email：media_pr@wecars.co.jp

株式会社WECARS（読み：ウィーカーズ）

代表者 ：代表取締役会長CEO 吉田朋史

本社 ：東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 霞が関ビルディング29階

設立 ：2024年1月

業務内容：中古車・新車販売及び車両買取業務、車検・一般整備及び鈑金塗装業務

URL ：https://www.wecars.co.jp/company/