【調査レポート】TikTok Shop日本市場、12月GMV48億円に拡大　Kalodataが初の月次市場分析レポートを公開

TikTok Shopの日本市場は、

2025年12月に「規模」と「構造」の両面で明確な成長が確認された。



Kalodata Japan（運営：株式会社Kalowave Japan）の推計によると、

12月のGMVは約48億円（前月比+55%）、出店ショップ数は約9.5万（同+364%）と急拡大。

本リリースでは、Kalodataが初めて公開する月次市場分析レポート

「Kalodataマンスリー 2025年12月号」より、日本市場の最新動向と構造的な変化を整理する。

■ TikTok Shop日本市場、量的拡大が続く

2025年12月のTikTok Shop日本市場は、取引規模・参入数ともに大きく拡大した。

- GMV：48億円（前月比 +55%）- 全ショップ数：約9.5万（同 +364%）- 販売件数：211万件（同 +49%）- 新規投入商品数：145万点（同 +857%）

特に注目されるのは、新規商品数が1か月で145万点を超えた点だ。

テスト投入・入れ替えが常態化し、市場全体が高速で回転するフェーズに入ったことがうかがえる。

出典：Kalodata

■ 売れる商品は約6%──戦略が重要な「選別市場」

一方で、実際に売上が発生した商品は約8.2万点にとどまり、全体の約6%に集中している。

このことから、TikTok Shop日本市場は

「選品・設計・検証が成果を左右する選別市場」と考えられる。

価格帯別に見ると、中価格帯が市場の主戦場として安定した売上規模を形成する一方、

高価格帯は商品数こそ限定的ながら、GMV成長率が最も高いゾーンとなっている。

出典：Kalodata

■ 動画が集客、ライブが成約を担う役割分担が鮮明に

12月は、広告・動画・ライブそれぞれの役割分担も明確になった。

- 動画投稿数：41万本（+59%）- 総動画視聴回数：78億回（+168%）- ライブ配信者数：2万人（+35%）- 総ライブ視聴回数：1.7億回（+18%）- 広告費：4,384万円（+55%）

広告費対GMVは約9%にとどまり、動画・ライブを中心としたオーガニック流通が市場を牽引している構造が確認された。

動画が大規模な集客を担い、ライブが成約に特化する役割分担が進んでいる点は、今後の施策設計において重要な示唆となる。

出典：Kalodata

■ 本レポートについて

「Kalodataマンスリー」は、TikTok Shop日本市場を定点観測する月次レポートとして、市場規模、カテゴリー構造、価格帯動向、ショップ・商品・クリエイターの実態を多角的に分析することを目的に発行される。本レポートは、市場動向の把握、仮説検証、施策検討のための参考情報としての活用を想定している。

本リリースおよびレポートに掲載している数値・分析結果は、

Kalodataが独自に収集・購入したデータをもとに、AIモデルにより推計・分析したものであり、

TikTok Shopの公式統計データではない。

出典を明記した上での編集・抜粋・二次利用は可能としている。

