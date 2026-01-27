福岡発開催！セレンディップHD、個人投資家向けIRセミナー説明会参加のお知らせ

セレンディップ・ホールディングス株式会社

セレンディップ・ホールディングス株式会社（本社：名古屋市中区、代表取締役社長兼CEO：竹内 在 以下、当社）は、2026年2月27日（金）に福岡県にて開催される日本証券新聞社主催の個人投資家向けIRセミナーに参加しますので、お知らせいたします。

当日は、代表取締役社長兼CEOである竹内が登壇し、当社の事業説明および成長戦略についてご説明いたします。

登壇中には質疑応答のお時間を設け、ブースでは個別にご質問いただける機会も用意しております。

福岡での開催は初めての参加となり、多くの投資家の皆様に当社へのご理解を深めていただける貴重な機会と考えております。

なお、本セミナーの第３部では、育ママ投資家 ちょる子氏による株式講演も予定されており、投資に関心の高い皆様にとって幅広く学べる内容となっています。

ぜひこの機会にご参加いただければ幸いです。

■イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/33982/table/134_1_0765a4f657204476aaf3de99aeb1ab22.jpg?v=202601271021 ]

セレンディップ・ホールディングス株式会社

本 社 ：愛知県名古屋市中区錦一丁目５番地 11 号

設 立 ： 2006年8月

代 表 者 ：代表取締役社長兼 CEO 竹内 在

事業内容 ：経営受託及び事業再生、投資事業、経営コンサルティング

URL :https://www.serendip-c.com/