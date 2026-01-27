【Dior】ヒョンジンのパリでの一日に密着した動画を公開
Stray Kidsのヒョンジンがディオール 2026-2027年ウィンター コレクション ショーに出席するため、パリに到着しました。ジョナサン・アンダーソンによるショーに胸を躍らせ、スモーキーアイメイクとツイードジャケットにデニムを合わせた装いで、ショー会場へ向かいます。ヒョンジンがバックステージで見つけたお気に入りのルックには、彼が描く絵と、ある共通点があります。ヒョンジンのパリでの一日に密着した動画を、YouTube(https://www.youtube.com/watch?v=4TcE1mf1CMU)でぜひご覧ください。
【お問合せ先】
クリスチャン ディオール
TEL：0120-02-1947
