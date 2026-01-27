『すみっコぐらし つくろう！ステキなすみっコ島』『バン！バン！バンディッツ Nintendo Switch(TM) 2 Edition 』台北ゲームショウ2026 台湾任天堂公式ブースに出展！
日本コロムビア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 土門義隆）は、2026年1月29日（木）から2月1日（日）まで開催される「台北ゲームショウ2026」の台湾任天堂公式ブース内に、2025年11月20日（木）に発売したNintendo Switchソフト『すみっコぐらし つくろう！ステキなすみっコ島』と、2026年3月19日（木）に発売予定の新作ソフト『バン！バン！バンディッツ Nintendo Switch 2 Edition』を出展することにいたしましたので、お知らせいたします。
台北ゲームショウ2026 台湾任天堂公式ブース内にて、両タイトルとも試遊体験をお楽しみ頂けます。是非、会場にお越しの際は、試遊体験にご参加ください。
試遊体験をして頂いた方には、特製ノベルティをプレゼントさせて頂きます。
（ノベルティが無くなり次第、配布は終了となります。）
【商品概要１】
■タイトル名 ：すみっコぐらし つくろう！ステキなすみっコ島
■ジャンル ：すみっコミュニケーション
■対応機種 ：Nintendo Switch
■ﾌﾟﾚｲﾓｰﾄ゛/人数 ：ＴＶモード／1人
テーブルモード／1人
携帯モード／1人
■発 売 日 ：2025年11月20日（木）
■価 格 ：6,380円(税抜き5,800円)
■製品コード ：HAC-P-BKCHA
■ＪＡＮコード ：4549767319926
■ＣＥＲＯ ：A（全年齢対象）
■コピーライト ：(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
(C)2025 NIPPON COLUMBIA CO., LTD.
■言語対応 ：日本語・英語・中国語（繁体字・簡体字）・韓国語
■ゲーム公式サイト : https://www.columbia-games.com/sw/sgi/
【商品概要２】
■タイトル名 ：バン！バン！バンディッツ
Nintendo Switch 2 Edition
■ジャンル ：ガンシューティング
■対応機種 ：Nintendo Switch 2
■ﾌﾟﾚｲﾓｰﾄ゛/人数 ：ＴＶモード／1～4人
テーブルモード／1～4人
携帯モード／1人
■発売予定 ：2026年3月19日(木)
■価 格 ：6,930円(税抜き6,300円)
アップグレードパス 550円（税抜き500円）
■製品コード ：NXS-P-BJ6FB
■ＪＡＮコード ：4549767309170
■ＣＥＲＯ ：B（12歳以上対象）
■コピーライト ：(C)NIPPON COLUMBIA CO., LTD.
■言語対応 ：日本語・英語・中国語（繁体字・簡体字）・韓国語
■ゲーム公式サイト：https://columbia-games.com/sw/bdit/
《日本コロムビアについて》
会社名：日本コロムビア株式会社
所在地：東京都港区南青山6-10-12 フェイス南青山
代表者：代表取締役社長 土門義隆
事業内容：ミュージックソフト、ゲームソフト等の制作、宣伝、販売
および音楽アーティストのマネジメント
URL：http://columbia.jp/
※Nintendo Switchは任天堂の商標です。