『すみっコぐらし つくろう！ステキなすみっコ島』『バン！バン！バンディッツ Nintendo Switch(TM) 2 Edition 』台北ゲームショウ2026 台湾任天堂公式ブースに出展！

日本コロムビア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 土門義隆）は、2026年1月29日（木）から2月1日（日）まで開催される「台北ゲームショウ2026」の台湾任天堂公式ブース内に、2025年11月20日（木）に発売したNintendo Switchソフト『すみっコぐらし つくろう！ステキなすみっコ島』と、2026年3月19日（木）に発売予定の新作ソフト『バン！バン！バンディッツ Nintendo Switch 2 Edition』を出展することにいたしましたので、お知らせいたします。

台北ゲームショウ2026 台湾任天堂公式ブース内にて、両タイトルとも試遊体験をお楽しみ頂けます。是非、会場にお越しの際は、試遊体験にご参加ください。

試遊体験をして頂いた方には、特製ノベルティをプレゼントさせて頂きます。

（ノベルティが無くなり次第、配布は終了となります。）

【商品概要１】

■タイトル名 ：すみっコぐらし つくろう！ステキなすみっコ島

■ジャンル ：すみっコミュニケーション

■対応機種 ：Nintendo Switch

■ﾌﾟﾚｲﾓｰﾄ゛/人数 ：ＴＶモード／1人

テーブルモード／1人

携帯モード／1人

■発 売 日 ：2025年11月20日（木）

■価 格 ：6,380円(税抜き5,800円)

■製品コード ：HAC-P-BKCHA

■ＪＡＮコード ：4549767319926

■ＣＥＲＯ ：A（全年齢対象）

■コピーライト ：(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C)2025 NIPPON COLUMBIA CO., LTD.

■言語対応 ：日本語・英語・中国語（繁体字・簡体字）・韓国語

■ゲーム公式サイト : https://www.columbia-games.com/sw/sgi/

【商品概要２】

■タイトル名 ：バン！バン！バンディッツ

Nintendo Switch 2 Edition

■ジャンル ：ガンシューティング

■対応機種 ：Nintendo Switch 2

■ﾌﾟﾚｲﾓｰﾄ゛/人数 ：ＴＶモード／1～4人

テーブルモード／1～4人

携帯モード／1人

■発売予定 ：2026年3月19日(木)

■価 格 ：6,930円(税抜き6,300円)

アップグレードパス 550円（税抜き500円）

■製品コード ：NXS-P-BJ6FB

■ＪＡＮコード ：4549767309170

■ＣＥＲＯ ：B（12歳以上対象）

■コピーライト ：(C)NIPPON COLUMBIA CO., LTD.

■言語対応 ：日本語・英語・中国語（繁体字・簡体字）・韓国語

■ゲーム公式サイト：https://columbia-games.com/sw/bdit/

《日本コロムビアについて》

会社名：日本コロムビア株式会社

所在地：東京都港区南青山6-10-12 フェイス南青山

代表者：代表取締役社長 土門義隆

事業内容：ミュージックソフト、ゲームソフト等の制作、宣伝、販売

および音楽アーティストのマネジメント

URL：http://columbia.jp/

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。