ターキッシュ エアラインズ、エア・モンテネグロとコードシェア提携を締結

Turkish Airlines

就航国数世界No.1を誇り、スカイトラックス社より「ベスト・エアライン・イン・ヨーロッパ」を10度受賞しているトルコのフラッグキャリア、ターキッシュ エアラインズは、バルカン半島に位置するモンテネグロのフラッグキャリアであるエア・モンテネグロとの新たなコードシェア提携を発表しました。本提携は、トルコとモンテネグロ間の移動利便性向上を目的としています。

今回の提携により、当社はエア・モンテネグロが運行するイスタンブール―ティヴァト線およびイスタンブール―ポドゴリツァ線に、ターキッシュ エアラインズに自社便名を付与し、世界有数のグローバルハブであるイスタンブールを中心とした接続性をさらに強化します。

エア・モンテネグロは、両国間路線に加え、当社が運航するドバイ線およびバクー線に、自社便名を付与します。これにより、エア・モンテネグロのバルカン地域におけるネットワークと、ターキッシュ エアラインズの広範な国際ネットワークが融合され、ビジネスおよびレジャー両面で多様な旅の選択肢を創出します。

提携について、ターキッシュ エアラインズ最高経営責任者(CEO)、ビラル・エクシは次のように述べています。

「イスタンブールは、世界の航空ネットワークにおける主要ハブであると同時に、ヨーロッパとアジアを結ぶ戦略的な架け橋です。今回のエア・モンテネグロとの協業は、トルコとモンテネグロ間の旅客需要に新たな推進力をもたらすだけでなく、観光および貿易分野においても相乗効果を生み出すと確信しております。」

さらに、エア・モンテネグロCEO、ヴカディン・ストヤノヴィッチ氏は次のようにコメントしています。

「ターキッシュ エアラインズとのコードシェア提携は、モンテネグロの国際的な接続性を強化するうえで重要な一歩です。当社の地域ネットワークと、ターキッシュ エアラインズのグローバルな路線網を組み合わせることで、より多くの目的地、柔軟な旅程、そして質の高い旅行体験を提供するとともに、両国間の文化的・経済的な結びつきの発展にも貢献していきます。」

本コードシェア契約により、トルコとモンテネグロ間の旅客需要の拡大と、両国間における航空輸送の持続的な発展に貢献してまいります。

ターキッシュ エアラインズについて

ターキッシュ エアラインズは、1933年にトルコのフラッグキャリアとして設立されました。現在、516機（乗客用と貨物用）を所有しており、世界132ヶ国356空港、国際線303路線、国内線53路線の広範囲なネットワークで世界一の就航国数を誇る航空会社です。ターキッシュ エアラインズ 公式 HP (日本語対応)：https://www.turkishairlines.com/(https://www.turkishairlines.com/)

＊Turkish Airlinesは日本市場で「ターキッシュ エアラインズ」を正式なブランド名としております。

今後さらなるグローバルな事業の拡大を図ると共に、お客様の満足向上を目指してまいります。

エア・モンテネグロについて

エア・モンテネグロは2021年に設立されたモンテネグロの国営航空会社で、同国とヨーロッパ主要都市および周辺地域を結んでいます。首都ポドゴリツァに本社を置き、観光およびビジネス双方の需要に応える路線ネットワークを段階的に拡充し、モンテネグロのアクセス向上に注力しています。

高い信頼性、上質な顧客体験、地域間の接続性を重視する同社は、観光産業および経済発展を支える重要な役割を担うとともに、欧州航空市場における存在感を着実に高めています。

スターアライアンスについて

スターアライアンスは、1997年に設立された世界初の本格的な航空連合であり、顧客に対して「グローバルなネットワーク、世界的な認知度、シームレスなサービス」という価値を提供しています。設立以来、世界最大かつ最も包括的な航空ネットワークを展開し、アライアンス全体の旅程において、顧客体験の向上に重点を置いてきました。 現在の加盟航空会社は、エーゲ航空、エア・カナダ、中国国際航空、エアインディア、ニュージーランド航空、ANA、アシアナ航空、オーストリア航空、アビアンカ航空、ブリュッセル航空、コパ航空、クロアチア航空、エジプト航空、エチオピア航空、エバー航空、LOTポーランド航空、ルフトハンザドイツ航空、シンセン航空、シンガポール航空、南アフリカ航空、スイスインターナショナルエアラインズ、TAP ポルトガル航空、ターキッシュエアラインズ、タイ国際航空、ユナイテッド航空。世界192か国、1,160か所以上の空港に1日当たり1万7837本のフライトが運航されています。スターアライアンスはさらに接続パートナーである上海吉祥（Juneyao）航空による接続便も提供しています。 詳しくは https://www.staralliance.com/en/home (https://www.staralliance.com/en/home)をご覧ください。