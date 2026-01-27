【白州25年が降臨】チョコより甘い夢を。超大吉に「白州25年」を封入したバレンタイン限定ウイスキーくじが予約開始！

株式会社アップライジング超大当たりは、白州25年

超大吉は、幻の「白州25年」 タチバナE酒販（株式会社アップライジング）は、2026年のバレンタインシーズンを盛り上げる特別企画として、「バレンタイン限定ウイスキーくじ（466口限定）」を1月26日より予約販売開始いたしました。

今回の目玉は、ジャパニーズウイスキーの至宝ともいわれる「白州25年」。入手困難なこの一本を超大吉として1本封入しました。さらに山崎12年をはじめ、桜尾や津貫など、いま注目を集める国産シングルモルトも揃えた、贅沢な構成です。

商品は2月12日から2月14日にかけて順次発送を開始いたします。

自分への労いや、大切な方への予約ギフトとして、5,980円（税込・送料無料）で最高のドキドキをお届けします。

Amazon店で購入：https://x.gd/dODMI

バレンタイン限定くじ ラインナップ：期待高まる全466口

・超大吉：白州25年（1本）

・大大吉：山崎12年（1本）

・大吉：山崎 シングルモルト（3本）

・中吉：白州 シングルモルト（3本）

・喜吉：響 JAPANESE HARMONY（3本）

・福吉：シングルモルトウイスキー 桜尾（3本）

・縁吉：津貫（5本）

・幸吉：ブレンデッドウイスキー √（ルート）（50本）

・宝吉：ブレンデッドウイスキー 矢部（30本）

・栄：グレーンウイスキー 巳乃霞（176本）

・吉：ライスブレンデッドウイスキー はなぐり（191本）

※総466口限定

※なくなり次第終了

販売概要（466口限定）

商品名： ウイスキーくじ【バレンタイン限定くじ】

価格： 5,980円（税込・送料無料）

販売口数： 466口限定（完売次第終了）

販売開始日： 2026年1月26日（現在予約受付中）

発送予定期間：2026年2月12日～2月14日 ※地域によりお届けが14日以降になる場合がございます。

販売場所：

・タチバナE酒販 本店：https://x.gd/eGVs2

・タチバナE酒販 Amazon店：https://x.gd/dODMI

・宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店：https://x.gd/VszR7

・宮崎どげんかせんとい館 ヤフー店：https://x.gd/SDpkH

主要EC展開とお客様の声、品質管理への徹底したこだわり

自社倉庫で商品を管理自社倉庫出荷の様子お客様からお寄せいただいたレビュー

株式会社アップライジングが運営するタチバナE酒販のウイスキーくじは、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなど、複数のオンラインストアで展開し、高い信頼を得ています。

購入者からは「開ける瞬間の高揚感がたまらない」「選定に丁寧さを感じる」といった声が多数寄せられています。

この信頼は、徹底した品質管理体制に支えられています。外部倉庫に依存せず、自社で温度・湿度を厳格に管理。お客様の手元に届くまで、ウイスキーを最良の状態に保つことで、くじ企画の信頼性を高め、「安心」を提供しています。

ウイスキーくじとは？ シンプルなルールで楽しむ大人のサプライズ

ウイスキーくじは、あらかじめ公開されたラインナップの中から、

1口につき1本、ランダムで届く抽選型の販売サービスです。

どのボトルが届くか分からない--その“選べない楽しさ”が、

日常にささやかな高揚感を添えてくれます。

タチバナE酒販のくじは、すべてハズレなし。

憧れの高級ボトルが手に入るチャンスもご用意しています。

箱を開けるその瞬間から、ウイスキー体験はもっと豊かに、もっとエキサイティングに。

そして、まだ知らない銘柄との一期一会の出会いが、

あなたのウイスキーの世界を、静かに広げてくれるはずです。

