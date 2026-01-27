こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
住信SBIネット銀行、「チャンスは２回！抽せんで最大10万円当たる現金プレゼントキャンペーン」実施のお知らせ
住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役（CEO）：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）は、１月27日（火）より「チャンスは２回！抽せんで最大10万円当たる現金プレゼントキャンペーン」を実施いたします。
キャンペーン概要
SBIハイブリッド預金口座をお持ちのお客さまを対象に、預金残高（※）に応じた現金特典を抽せんでプレゼントいたします。
※ 判定基準日時点の円普通預金残高とSBIハイブリッド預金残高の合計金額。
※ 判定基準日時点でSBIハイブリッド預金口座をお持ちのお客さまが抽せん対象となります。
エントリー受付期間
第１回抽せん：2026年１月27日（火）〜2026年２月28日（土）
第２回抽せん：2026年１月27日（火）〜2026年３月31日（火）
第１回抽せん
判定基準日
2026年２月28日（土）
抽せん対象のお客さま
以下の条件をすべて満たしたお客さま
エントリー受付期間中にエントリーしていること。
判定基準日時点でSBIハイブリッド預金口座を保有していること。
判定基準日時点での円普通預金とSBIハイブリッド預金の合計残高が10万円以上あること。
特典金額
判定基準日時点での預金残高に応じて特典金額を付与します。
特典金額が大きい残高帯の抽せんから実施し、当せんされなかったお客さまは、次の残高帯の抽せん対象に含めて再度抽せんを実施いたします。
https://digitalpr.jp/table_img/2617/127142/127142_web_1.png
第２回抽せん
判定基準日
2026年３月31日（火）
抽せん対象のお客さま
以下の条件をすべて満たしたお客さま
エントリー受付期間中にエントリーしていること。
判定基準日時点でSBIハイブリッド預金口座を保有していること。
判定基準日時点での円普通預金とSBIハイブリッド預金の合計残高が10万円以上あること。
特典金額
判定基準日時点での預金残高に応じて特典金額を付与します。
特典金額が大きい残高帯の抽せんから実施し、当せんされなかったお客さまは、次の残高帯の抽せん対象に含めて再度抽せんを実施いたします。
https://digitalpr.jp/table_img/2617/127142/127142_web_2.png
対象支店
イチゴ支店（101）、ブドウ支店（102）、ミカン支店（103）、レモン支店（104）、リンゴ支店（105）、バナナ支店（107）、メロン支店（108）、キウイ支店（109）、イルカ支店（207）、クジラ支店（403）
特典付与時期
第１回抽せんの特典：2026年４月末に入金予定
第２回抽せんの特典：2026年５月末に入金予定
＞キャンペーンの詳細は下記URLをご確認ください。
https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20260127_004900/
ご注意事項
本キャンペーンの内容は、予告なく変更または中止する場合があります。
当せん者の発表は、特典の付与をもってかえさせていただきます。
システムの都合により、特典進呈が予定時期より遅れる場合があります。
特典進呈時点で当社代表口座を解約された場合、口座凍結、住信SBIネット銀行が定める各種取引規定に違反した場合はキャンペーン対象外となります。
その他、不正行為、利用規約違反、その他運営上の趣旨に反していると住信SBIネット銀行が合理的に判断した場合は対象外となります。
本キャンペーンの特典は、課税の対象となる場合がありますので、所管税務署にご確認ください。
住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先
住信SBIネット銀行 広報・IR部
03-6779-5495
kouhou_pr@netbk.co.jp
キャンペーン概要
SBIハイブリッド預金口座をお持ちのお客さまを対象に、預金残高（※）に応じた現金特典を抽せんでプレゼントいたします。
※ 判定基準日時点の円普通預金残高とSBIハイブリッド預金残高の合計金額。
エントリー受付期間
第１回抽せん：2026年１月27日（火）〜2026年２月28日（土）
第２回抽せん：2026年１月27日（火）〜2026年３月31日（火）
第１回抽せん
判定基準日
2026年２月28日（土）
抽せん対象のお客さま
以下の条件をすべて満たしたお客さま
エントリー受付期間中にエントリーしていること。
判定基準日時点でSBIハイブリッド預金口座を保有していること。
判定基準日時点での円普通預金とSBIハイブリッド預金の合計残高が10万円以上あること。
特典金額
判定基準日時点での預金残高に応じて特典金額を付与します。
特典金額が大きい残高帯の抽せんから実施し、当せんされなかったお客さまは、次の残高帯の抽せん対象に含めて再度抽せんを実施いたします。
https://digitalpr.jp/table_img/2617/127142/127142_web_1.png
第２回抽せん
判定基準日
2026年３月31日（火）
抽せん対象のお客さま
以下の条件をすべて満たしたお客さま
エントリー受付期間中にエントリーしていること。
判定基準日時点でSBIハイブリッド預金口座を保有していること。
判定基準日時点での円普通預金とSBIハイブリッド預金の合計残高が10万円以上あること。
特典金額
判定基準日時点での預金残高に応じて特典金額を付与します。
特典金額が大きい残高帯の抽せんから実施し、当せんされなかったお客さまは、次の残高帯の抽せん対象に含めて再度抽せんを実施いたします。
https://digitalpr.jp/table_img/2617/127142/127142_web_2.png
対象支店
イチゴ支店（101）、ブドウ支店（102）、ミカン支店（103）、レモン支店（104）、リンゴ支店（105）、バナナ支店（107）、メロン支店（108）、キウイ支店（109）、イルカ支店（207）、クジラ支店（403）
特典付与時期
第１回抽せんの特典：2026年４月末に入金予定
第２回抽せんの特典：2026年５月末に入金予定
＞キャンペーンの詳細は下記URLをご確認ください。
https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20260127_004900/
ご注意事項
本キャンペーンの内容は、予告なく変更または中止する場合があります。
当せん者の発表は、特典の付与をもってかえさせていただきます。
システムの都合により、特典進呈が予定時期より遅れる場合があります。
特典進呈時点で当社代表口座を解約された場合、口座凍結、住信SBIネット銀行が定める各種取引規定に違反した場合はキャンペーン対象外となります。
その他、不正行為、利用規約違反、その他運営上の趣旨に反していると住信SBIネット銀行が合理的に判断した場合は対象外となります。
本キャンペーンの特典は、課税の対象となる場合がありますので、所管税務署にご確認ください。
住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。
以上
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先
住信SBIネット銀行 広報・IR部
03-6779-5495
kouhou_pr@netbk.co.jp