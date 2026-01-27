こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「三浦海岸河津桜2026」キャンペーンを開催します！
京浜急行電鉄株式会社（本社：横浜市西区，社長：川俣幸宏，以下 京急電鉄）は，2026年２月11日（水・祝）から３月３日（火）まで『三浦海岸河津桜2026キャンペーン〜春がはやく来るまちへ〜』を開催いたします。
１．車両や駅での桜装飾・ライトアップ
（1）河津桜のトレインジャック
三浦海岸の河津桜をイメージした桜装飾列車を運行いたします。
期 間 2026年２月９日（月）〜３月８日（日）
使用車両 2100形１編成（2149編成）
※運行予定は京急ＷＥＢ「特別塗装列車運行予定」にてお知らせいたします。
桜装飾列車（イメージ）
本キャンペーンは，早咲きで有名な河津桜をご覧いただける「第22回三浦海岸桜まつり」（主催：三浦海岸まちなみ事業協議会，三浦海岸桜まつり運営委員会）にあわせて,お祭りの盛り上げや地域の活性化，三浦半島への観光誘客を目的に実施するものです。
ぷ」をご利用のうえスタンプを集めると京急オリジナルデザインのお菓子「サクマデコドロップス」がもらえるスタンプラリーなど，様々な取り組みを実施いたします。さらに，三浦海岸駅前の「伊藤園桜ラッピング自販機」や京急ストアの一部店舗にて，京急ストア×伊藤園キャンペーンを開催いたします。そのほか，２月15日（日）には，三浦海岸駅改札外広場にて，三浦海岸桜まつり「お迎え式」を開催いたします。
京急「三浦海岸河津桜2026」キャンペーン〜春がはやく来るまちへ〜
オリジナルキーホルダー（イメージ）
（4）京急オリジナル風呂敷で包んだ「葉山鳥ぎん監修 〜春の旬彩〜 幕の内弁当」を限定販売
たけのこごはんをはじめ，春の味覚をふんだんに詰め合わせたお弁当と，伊藤園「お〜いお茶 緑茶」（250ml紙パック），京急オリジナルの風呂敷をセットにして販売いたします。
販売店舗 京急ストア久里浜店，三浦海岸店，三浦海岸駅前店
販売日 2026年２月14日（土），15日（日），21日（土），22日（日），23日（月・祝），28日（土），３月１日（日）
数 量 各店30セット／合計630セット
※各日，販売予定数がなくなり次第終了となります。
※悪天候の場合は，販売数量を変更する場合がございます。
価 格 （参考税込価格）862円
〜春の旬彩〜 幕の内弁当（イメージ）
満開の三浦海岸河津桜（イメージ）
以 上