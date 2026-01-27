「三浦海岸河津桜2026」キャンペーンを開催します！

京浜急行電鉄株式会社（本社：横浜市西区，社長：川俣幸宏，以下 京急電鉄）は，2026年２月11日（水・祝）から３月３日（火）まで『三浦海岸河津桜2026キャンペーン〜春がはやく来るまちへ〜』を開催いたします。





本キャンペーンは，早咲きで有名な河津桜をご覧いただける「第22回三浦海岸桜まつり」（主催：三浦海岸まちなみ事業協議会，三浦海岸桜まつり運営委員会）にあわせて,お祭りの盛り上げや地域の活性化，三浦半島への観光誘客を目的に実施するものです。

キャンペーン期間中は，桜装飾列車の運行や「KEIKYU OPEN TOP BUS MIURA」への装飾をはじめ，京急電鉄ホームページでの開花状況のライブ配信や，「みさきまぐろきっぷ」または「三浦半島まるごときっ

ぷ」をご利用のうえスタンプを集めると京急オリジナルデザインのお菓子「サクマデコドロップス」がもらえるスタンプラリーなど，様々な取り組みを実施いたします。さらに，三浦海岸駅前の「伊藤園桜ラッピング自販機」や京急ストアの一部店舗にて，京急ストア×伊藤園キャンペーンを開催いたします。そのほか，２月15日（日）には，三浦海岸駅改札外広場にて，三浦海岸桜まつり「お迎え式」を開催いたします。





京急「三浦海岸河津桜2026」キャンペーン〜春がはやく来るまちへ〜


１．車両や駅での桜装飾・ライトアップ

（1）河津桜のトレインジャック

三浦海岸の河津桜をイメージした桜装飾列車を運行いたします。

期　　間　　2026年２月９日（月）〜３月８日（日）

使用車両　　2100形１編成（2149編成）

※運行予定は京急ＷＥＢ「特別塗装列車運行予定」にてお知らせいたします。





桜装飾列車（イメージ）


（2）「KEIKYU OPEN TOP BUS MIURA」桜装飾

KEIKYU OPEN TOP BUS MIURAの車体側面に桜の装飾を実施いたします。

期　間　　2026年２月12日（木）〜３月３日（火）

運休日　　2026年３月１日（日）　※「三浦国際市民マラソン」開催のため





KEIKYU OPEN TOP BUS MIURA装飾（イメージ）


（3）三浦海岸駅での桜柄駅名看板とライトアップ

三浦海岸駅の駅名看板を桜柄に変更と，駅前の河津桜のライトアップを実施いたします。

イ．駅名看板

期　　間　　2026年２月11日（水・祝）〜３月３日（火）

場　　所　　三浦海岸駅　屋外駅名看板





デザイン変更する駅名看板（イメージ）


ロ．駅前夜間ライトアップ

期　　間　　2026年２月11日（水・祝）〜３月３日（火）

場　　所　　三浦海岸駅前広場の桜

点灯時間　　17：00〜21：00

２．みさきまぐろきっぷ・三浦半島まるごときっぷ利用者限定プレゼント

（1）「KEIKYU OPEN TOP BUS MIURA」乗車記念ノベルティプレゼント

当日利用の「みさきまぐろきっぷ」または「三浦半島まるごときっぷ」（券種は問わない）を呈示し,「KEIKYU OPEN TOP BUS MIURA」に乗車する先着1,000名さまに硬券型記念乗車証をプレゼントいたし

ます。

期　　間　　2026年２月12日（木）〜３月３日（火）各日９：30〜14：50

配布場所　　KEIKYU OPEN TOP BUS MIURA案内所





硬券型記念乗車証（イメージ）




（2）三浦海岸河津桜スタンプラリー

当日利用の「みさきまぐろきっぷ」または「三浦半島まるごときっぷ」（券種は問わない）を購入し，すべてのスタンプを押印された先着500名さまに，京急オリジナルデザインの「サクマデコドロップス」をプレゼントいたします。

期　　間　　2026年２月11日（水・祝）〜３月３日（火）

設置場所　　三浦海岸駅改札外，うらりマルシェ１階正面入口付近

引換場所　　三浦三崎ストア　　　　10：00〜18：00

　　　　　　三崎口駅有人改札窓口　18：00〜21：00　

引換方法　　ご利用の「みさきまぐろきっぷ」または「三浦半島まるごときっぷ」とスタンプラリー達成リーフレットを呈示。

※「みさきまぐろきっぷ」「三浦半島まるごときっぷ」のご利用１回につき，引き換えはお一人さま１回までとなります。

スタンプ押印可能時間











京急オリジナルデザインの「サクマデコドロップス（イメージ）」


（3）「まるごとホテル＋まるごときっぷ限定特典」プラン

「デジタル三浦半島まるごときっぷ」を利用される方限定の特典付き宿泊プランの予約を開始します。

宿泊者特典のほか，「２−（2）で記載した」全スタンプを集めて当日利用の「三浦半島まるごときっぷ」を持参し対象施設に宿泊すると，オリジナルグッズをプレゼントいたします。

期　　間　　2026年２月11日（水・祝）〜３月３日（火）

対　　象　　三崎港エリア「三崎宿」，三崎エリア「TAP INN MIURA」

引　　換　　対象施設にて受付時に全スタンプ達成リーフレットを呈示。

リリースＵＲＬ　　https://www.keikyu.co.jp/company/news/2025/20260127HP_25195MK.html

宿泊者特典 　【特別なグルメ】地域限定の絶品料理が楽しめる対象飲食店舗のお食事券

【特別なギフト】本プラン限定オリジナルラッピングのクラフトビール（※）

【特別な体験】本プラン限定図柄の大漁旗染付体験

※三浦海岸河津桜2026キャンペーンのリーフレット（京急電鉄の各駅に設置）に，「三浦海岸河津桜スタンプラリー」のすべてのスタンプを押印された方が対象

（4）みさきまぐろきっぷ「三浦・三崎おもひで券」期間限定メニューが登場！

期間中「みさきまぐろきっぷ 三浦・三崎おもひで券」が限定メニュー（先着1,000名さま）に変更いたします。

期　　間　　2026年２月11日（水・祝）〜３月３日（火）

対　　象　　三浦三崎ストア


商　　品　　大根梅ゆずピクルス（１本），油壺の湯入浴剤（１袋），「えきめんや」かき揚げそば（１杯分）無料引換券の特別セット。

　　　　　　※1,000セット配布終了後は、通常メニューに変わります。





大根梅ゆずピクルス，油壺の湯，「えきめんや」かき揚げそば無料引換券




３．京急プレミアポイントにPASMOを登録して，京急ミュージアムに行こう！キャンペーン

京急ミュージアムで，「２−（2）で記載した」[武1]全スタンプ達成リーフレットと京急プレミアポイントにＰＡＳＭＯ番号を登録した画面をご呈示いただいた方に，オリジナルキーホルダーをもれなくプレゼントいたします。

期　　間　　2026年２月11日（水・祝）〜３月３日（火）

対　　象　　京急プレミアポイントにＰＡＳＭＯ番号をご登録いただいている方

　　　　　　※当日登録でも可能

引　　換　　京急ミュージアムにて引き換え※キーホルダーの引き換えには，京急ミュージアムに全スタンプ

達成リーフレットを持参いただく必要がございます。また，京急プレミアポイントアプリまたはwebサイトで，引き換えクーポンを取得いただき，キーホルダーをお渡しさせていただく際に，クーポンをご利用いただく必要がございます。

※京急プレミアポイントには，６歳以上の方がご登録いただけます。６歳未満のお子さまをお連れの場合，京急ミュージアムに一緒にご来館のうえ，お子さま分の全スタンプ達成リーフレットをご呈示いただければ，お子さま分のキーホルダーもお渡しさせていただきます。

※オリジナルキーホルダーは，３種類からお選びいただけますが，在庫状況により一部の種類をお選びいただけない場合がございます。あらかじめご了承ください。















オリジナルキーホルダー（イメージ）


４．ウィング・シート×KEIKYU OPEN TOP BUS MIURA乗車キャンペーン

当日のWing Ticket（KQuick画面・レシート）をご呈示いただき，KEIKYU OPEN TOP BUS MIURAに乗車すると，先着720名さまに「お〜いお茶」をプレゼントいたします。

期　　間　　2026年２月14日（土）〜３月１日（日）　各日９：30〜14：50

配布場所　　KEIKYU OPEN TOP BUS MIURA案内所

５．三浦海岸河津桜まつりお迎え式

三浦市にゆかりのある方々による式典と地元の皆さんによるパフォーマンスを開催いたします。また，当日利用の「みさきまぐろきっぷ」または「三浦半島まるごときっぷ」でご来場いただいた先着100名さまに三浦の特産品（大根）をプレゼントいたします。

日　　時　　2026年２月15日（日）10：30〜

場　　所　　三浦海岸駅改札外広場

配布時間　　13：30〜16：00

６．京急ストア×伊藤園キャンペーン

（1）伊藤園桜ラッピング自販機で“お〜いお茶 × KEIKYU SAKURA BOTTLE”販売

京急電車と桜をイメージした「オリジナルボトル」に伊藤園の「お〜いお茶 緑茶」（190g缶）と「京急オリジナル目印チャーム（３種類のうち１種類）」と「KEIKYU SAKURA BOTTLE　Ａ券（京急オリジナル「サーモボトル」の引換えに必要です）」が入っています。

※KEIKYU SAKURA BOTTLEは購入時に自販機からランダムに出てくるため，種類はお選びいただけません。

※３種類のほかに，シークレットデザインが出てくる場合がございます。

※お買い上げいただく本数を制限する場合がございます。

場　　所　　三浦海岸駅前「伊藤園桜ラッピング自販機」

日　　時　　2026年２月15日（日）13：30〜

　　　　　　　　　　　　21日（土）・22日（日）・28日（土）各日10：00〜

数　　量　　2026年２月15日（日）450個

　　　　　　　　　　　　21日（土）・22日（日）・28日（土）各日250個

合計1,200個　※各日，販売予定数がなくなり次第終了となります。

価　　格　　400円（税込）









KEIKYU SAKURA BOTTLE（イメージ），　　　　　　　　　KEIKYU SAKURA BOTTLE（イメージ）（2）京急オリジナルエコバッグ付き「伊藤園商品詰合せ」の販売






「お〜いお茶 プレミアムティーバッグ 宇治抹茶入り緑茶」をはじめとした伊藤園商品３点に，「京急オリジナルエコバッグ（２種類のうち１種類）」「伊藤園商品詰合せ Ｂ券（京急オリジナル「サーモボトル」の引換えに必要です）」が付いたお得なセットを販売いたします。

※購入時にエコバッグの種類はお選びいただけません。

※お買い上げいただく数量を制限する場合がございます。

場　　所　　京急ストア三浦海岸店

日　　時　　2026年２月15日（日）・21日（土）・22日（日）・28日（土）各日9：00〜

数　　量　　2026年２月15日（日）140セット

21日（土）・22日（日）・28日（土）各日120セット

合計500セット　※各日，販売予定数がなくなり次第終了となります。

価　　格　　（参考税込価格）1,620円









伊藤園商品詰合せ（イメージ）


（3）【コンプリート賞】京急オリジナル「サーモボトル」をプレゼント

「お〜いお茶 × KEIKYU SAKURA BOTTLE」と「伊藤園商品詰合せ」をご購入いただくと先着で京急電車と桜をイメージした京急オリジナル「サーモボトル」をプレゼントいたします。

場所　　三浦海岸駅改札外広場 特設引換カウンター

日時　　2026年２月15日（日）13：30〜16：00

　　　　　　　　　　21日（土）・22日（日）・28日（土）各日10：00〜16：00

　　　　　　　　　　※指定日時以外の引換えはできません。

引換方法　　「KEIKYU SAKURA BOTTLE Ａ券」と「伊藤園商品詰合せ Ｂ券」の２枚を引換場所にお持ちいただくと， 先着で京急オリジナル「サーモボトル」と引換えいたします。

※サーモボトルは２種類のうちどちらか１つをお渡しいたします。種類はお選びいただけません。

引換数量　　合計500個　

※引換予定数がなくなり次第終了となります。







サーモボトル（イメージ）


（4）京急オリジナル風呂敷で包んだ「葉山鳥ぎん監修 〜春の旬彩〜 幕の内弁当」を限定販売

たけのこごはんをはじめ，春の味覚をふんだんに詰め合わせたお弁当と，伊藤園「お〜いお茶 緑茶」（250ml紙パック），京急オリジナルの風呂敷をセットにして販売いたします。

販売店舗　　京急ストア久里浜店，三浦海岸店，三浦海岸駅前店

販売日　　2026年２月14日（土），15日（日），21日（土），22日（日），23日（月・祝），28日（土），３月１日（日）

数　　量　　各店30セット／合計630セット

※各日，販売予定数がなくなり次第終了となります。

※悪天候の場合は，販売数量を変更する場合がございます。

価　　格　　（参考税込価格）862円





〜春の旬彩〜 幕の内弁当（イメージ）


（5）伊藤園「お〜いお茶」桜エールパッケージセットの販売

伊藤園「お〜いお茶」の桜エールパッケージ３商品と，「お〜いお茶」とけいきゅんがコラボした「けいきゅんコラボチャーム」をセットにして販売いたします。

※１セットにつきチャームは１つ付いてきます。種類はお選びいただけません。

※伊藤園「お〜いお茶」桜エールパッケージは各商品４種類あります。種類はお選びいただけません。

販売店舗　　京急ストア高輪店・平和島店・蒲田店・川崎店・八丁畷店・杉田店・

　　　　　　追浜店・久里浜店・三浦海岸店・三浦海岸駅前店（10店舗限定）

販売日　　2026年２月14日（土）〜３月３日(火)

数　　量　　合計600セット

※販売予定数がなくなり次第終了となります。

価　　格　　（参考税込価格）378円











伊藤園お〜いお茶桜エールパッケージセット（イメージ）




（6）京急駅ナカ伊藤園自販機限定！京急プレミアポイントキャンペーン

参加条件　　京急プレミアポイントに事前登録したＰＡＳＭＯで，京急線駅ナカの伊藤園自販機で商品を５本以上購入された方。

※ＰＡＳＭＯの登録方法は京急プレミアポイントwebをご確認ください。

https://www.keikyu-point.jp/point/pasmo/　　

対象期間　　2026年２月11日（水・祝）〜３月３日（火）

進呈ポイント　　京急プレミアポイント1,100（イトーエン）ポイント

当選本数　　抽選100名さま　※ポイント進呈は３月末予定

７．三浦海岸〜三崎口駅間　減速運転

列車内からの景色をお楽しみいただけるよう，通常よりも速度を落として運転いたします。

期　　間　　2026年２月11日（水・祝）〜３月３日（火）※期間中，見ごろの時期に実施。

時　　間　　10：00〜16：00

区　　間　　三浦海岸〜三崎口駅間（下り）

８．三浦海岸駅前河津桜ライブカメラ

三浦海岸駅前の桜を京急電鉄公式ＷＥＢサイト「京急沿線開花リレー」のライブカメラにて放映いたします。

期　　間　　2026年１月27日（火）15：00〜３月３日（火）予定

ＵＲＬ　　https://www.keikyu.co.jp/visit/keikyulivecamera/

９. 京急電鉄公式ＷＥＢサイト＆公式Instagramキャンペーン

（1）三浦海岸河津桜まつりキャンペーン京急電鉄公式ＷＥＢサイト

期　　間　　2026年１月27日（火）15：00〜３月３日（火）23：59

　　　　　　 ※詳細につきましては，京急電鉄ホームページ「三浦海岸河津桜2026」キャンペーンページをご確認ください。 　

ＵＲＬ　　https://www.keikyu.co.jp/cp/kawazu2026/

（2）公式Instagramキャンペーン

SNSキャンペーンも実施！京急公式Instagramキャンペーン投稿のフォロー＆いいねで，港町の一棟貸しの古民家宿「三崎宿」宿泊体験が当たる！くわしくは京急電鉄公式ＷＥＢサイトまたは京急公式Instagram（@keikyu_official）で！[武1]

ＵＲＬ　 　https://www.keikyu.co.jp/　　京急電鉄公式Instagram　　＠keikyu_official

10．お客さまのお問い合わせ先

　 京急ご案内センター TEL．03-5789-8686／045-225-9696

（受付時間）９:00〜17:00 　年末年始は休業

（参　　考）

●第22回三浦海岸桜まつりについて

三浦海岸桜まつりは，京急線の三浦海岸駅から小松ヶ池公園までの線路沿い約１キロメートルの間に，約1,000本の河津桜が咲く,例年２月上旬から３月上旬まで開催されるイベントです。駅前には三浦の特産品などを購入できるテント村も設置されます。

線路沿いには河津桜のほか，菜の花も同時に咲き並び，色とりどりの景色や春の香りを楽しめます。

この期間中には例年30万人前後の観光客が訪れる，三浦のひと足早い春の風物詩となっております。

名　　称　　第22回三浦海岸桜まつり

実施期間　　2026年２月５日（木）〜３月３日（火）

実施場所　　京急線三浦海岸駅〜小松ヶ池公園

※会場周辺は駐車場が少ないため，ご来場の際は電車をご利用ください。

主　　催　　三浦海岸まちなみ事業協議会 三浦海岸桜まつり運営委員会

お問合せ　　（一社）三浦市観光協会　046-888-0588

ホームページ　　https://miurakawazuzakura.wixsite.com/index











満開の三浦海岸河津桜（イメージ）


●三浦海岸バルウォークの開催

みうらのおいしいに出会える飲み歩きイベント。くわしくは公式ＷＥＢサイトをご覧ください。

期　　間　　2026年２月５日（木）〜３月15日（日）

ＵＲＬ　　https://umiakari.com/barwalk/　　



以　上