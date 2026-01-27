「三浦海岸河津桜2026」キャンペーンを開催します！



















満開の三浦海岸河津桜（イメージ）

●三浦海岸バルウォークの開催



みうらのおいしいに出会える飲み歩きイベント。くわしくは公式ＷＥＢサイトをご覧ください。



期 間 2026年２月５日（木）〜３月15日（日）



ＵＲＬ https://umiakari.com/barwalk/





７．三浦海岸〜三崎口駅間 減速運転列車内からの景色をお楽しみいただけるよう，通常よりも速度を落として運転いたします。期 間 2026年２月11日（水・祝）〜３月３日（火）※期間中，見ごろの時期に実施。時 間 10：00〜16：00区 間 三浦海岸〜三崎口駅間（下り）８．三浦海岸駅前河津桜ライブカメラ三浦海岸駅前の桜を京急電鉄公式ＷＥＢサイト「京急沿線開花リレー」のライブカメラにて放映いたします。期 間 2026年１月27日（火）15：00〜３月３日（火）予定ＵＲＬ https://www.keikyu.co.jp/visit/keikyulivecamera/９. 京急電鉄公式ＷＥＢサイト＆公式Instagramキャンペーン（1）三浦海岸河津桜まつりキャンペーン京急電鉄公式ＷＥＢサイト期 間 2026年１月27日（火）15：00〜３月３日（火）23：59※詳細につきましては，京急電鉄ホームページ「三浦海岸河津桜2026」キャンペーンページをご確認ください。ＵＲＬ https://www.keikyu.co.jp/cp/kawazu2026/（2）公式InstagramキャンペーンSNSキャンペーンも実施！京急公式Instagramキャンペーン投稿のフォロー＆いいねで，港町の一棟貸しの古民家宿「三崎宿」宿泊体験が当たる！くわしくは京急電鉄公式ＷＥＢサイトまたは京急公式Instagram（@keikyu_official）で！[武1]ＵＲＬ https://www.keikyu.co.jp/ 京急電鉄公式Instagram ＠keikyu_official10．お客さまのお問い合わせ先京急ご案内センター TEL．03-5789-8686／045-225-9696（受付時間）９:00〜17:00 年末年始は休業（参 考）●第22回三浦海岸桜まつりについて三浦海岸桜まつりは，京急線の三浦海岸駅から小松ヶ池公園までの線路沿い約１キロメートルの間に，約1,000本の河津桜が咲く,例年２月上旬から３月上旬まで開催されるイベントです。駅前には三浦の特産品などを購入できるテント村も設置されます。線路沿いには河津桜のほか，菜の花も同時に咲き並び，色とりどりの景色や春の香りを楽しめます。この期間中には例年30万人前後の観光客が訪れる，三浦のひと足早い春の風物詩となっております。名 称 第22回三浦海岸桜まつり実施期間 2026年２月５日（木）〜３月３日（火）実施場所 京急線三浦海岸駅〜小松ヶ池公園※会場周辺は駐車場が少ないため，ご来場の際は電車をご利用ください。主 催 三浦海岸まちなみ事業協議会 三浦海岸桜まつり運営委員会お問合せ （一社）三浦市観光協会 046-888-0588ホームページ https://miurakawazuzakura.wixsite.com/index