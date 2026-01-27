こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
freeeと船井総研ヒューマンキャピタルコンサルティングが業務提携を開始 採用から定着までをつなぐ新しい人材支援モデルを開始
〜Recruiting Cloudとfreee人事労務を活用したシームレスな人材マネジメントを実現〜
フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）と船井総研ヒューマンキャピタルコンサルティング（本社：東京都中央区、代表取締役社長：村田泰子）は企業の持続的な成長を支援するための新たな連携を開始しました。
本連携では船井総研ヒューマンキャピタルコンサルティングが提供するRecruiting Cloudと
freee人事労務を組み合わせ、採用から定着、評価までを切れ目なく支援する仕組みを構築します。
企業を取り巻く環境が大きく変化する中で人材の流動化は避けられないテーマとなっています。 一方で退職対応と採用準備が分断されていることで現場に大きな負担がかかっているケースも少なくありません。こうした課題に応えるため、両社は人材とバックオフィスのデータをつなぎ、実務に根ざした連携モデルを目指します。
■今回の連携内容
今回の連携では、日常的に利用する「freee人事労務」から「Recruiting Cloud」への動線を設置します。これにより、人事担当者や経営者は、日々の労務管理の中で欠員や組織課題を認識した際、即座に採用アクションへ移行することが可能になります。 従来、事務作業として完結しがちだった退職対応や組織管理を、次の成長に向けた「人材戦略の起点」として活用できる環境を提供します。
また、今後はfreee人事労務上で退職手続きを行うと、Recruiting Cloudにシームレスに連携出来るなど、採用をしたいタイミングを察知しすぐに次の採用アクションへ移行できる仕組みを実現していく予定です。
■新たな販売スキームを構築
freeeのAIタレントマネジメントシリーズを中心に船井総研ヒューマンキャピタルコンサルティングが代理店として販売を実施していきます。
企業ごとの組織課題や成長フェーズに合わせ評価制度の設計から導入運用までを伴走支援し
「採用して終わり」ではなく、定着と活躍を見据えた一貫した人材マネジメントを実現します。
■freeeのAIタレントマネジメントシリーズについて
freeeでは「人と組織の可能性を引き出す “ピープル・エンパワーメント”」を目指し、スモールビジネスに向けたAIタレントマネジメントシリーズを提供しています。従業員が日々の業務をfreeeのプロダクトで行うだけであらゆる人事情報を集約し、AIを元にしたデータ活用や最適な施策実行までをサポートします。
■Recruiting Cloudについて
Recruiting Cloudは船井総研ヒューマンキャピタルコンサルティングが提供する採用マーケティングツールです。
採用戦略の設計から母集団形成、選考プロセスの最適化、内定後のフォローまでを一貫して支援し、企業の成長フェーズに合わせた実行力のある採用体制づくりを可能にします。
単なる管理ツールではなく経営戦略と連動した人材獲得を実現する人材戦略プラットフォームとして多くの企業の組織づくりを支えています。
■今後の展望
人事労務領域だけではなく、本連携を通じて「採用・育成・定着」を支える体制を構築し、企業が本来注力すべき事業成長に集中できる環境づくりを進めてまいります。
システムとコンサルティングの両面から企業の可能性を広げ、中長期的な価値創出に貢献していきます。
■会社コメント
株式会社船井総研ヒューマンキャピタルコンサルティング
私たちは人材を起点とした経営支援を強みとしています。フリーのサービスと連携することで戦略と実務をつなぐ支援の幅がさらに広がります。企業が持つ力を最大限に引き出すため両社で新しい支援の形を創っていきます。
フリー株式会社
フリーはこれまで多くの企業のバックオフィスを支援してきました。今回の連携により人材戦略の領域においてもより実践的な価値を提供できると考えています。船井総研ヒューマンキャピタルコンサルティングとともに企業の成長を力強く後押ししていきます。
■船井総研ヒューマンキャピタルコンサルティングについて
※2026年1月1日より 株式会社船井総研ヒューマンキャピタルコンサルティングへ社名変更
株式会社船井総研ヒューマンキャピタルコンサルティングは、企業の持続的成長を「人的資本」の側面から総合的に支援するコンサルティングファームです。採用領域で培った豊富な知見を基盤に、専門性の高いコンサルティング機能を掛け合わせ、採用課題から組織活性化まで、あらゆる経営課題をワンストップで解決し、クライアント企業の持続的な価値向上に貢献してまいります。
■会社概要
株式会社船井総研ヒューマンキャピタルコンサルティング
所在地：東京都中央区八重洲2-2-1東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35F
代表取締役社長：村田 泰子
会社設立：2018年2月
HP：https://www.hr-force.co.jp/
フリー株式会社
所在地：東京都品川区大崎1-2-2アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 21階
CEO：佐々木大輔
会社設立：2012年7月9日
HP：https://corp.freee.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
フリー株式会社 広報 (PR) 神力 実由花
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=v-ZtgL-Nn0M2xHrGUCK8xw%3D%3D
※その他の皆様からのお問合せは下記フォームよりお問い合わせください
https://freee.my.site.com/HelpCenter/s/
株式会社船井総研ヒューマンキャピタルコンサルティング 広報 山崎
E-mail：pr@hr-force.co.jp
