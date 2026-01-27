2025年に共に150周年を迎えた学校法人同志社（同志社大学）（1875年１１月29日創立）と株式会社島津製作所（１875年3月31日創業）は、このたび、教育・研究における連携協力を推進するため、包括的な協定を締結しました。

つきましては、これを記念し、下記のとおり合同記念シンポジウムならびに共同記者会見を開催しますのでご案内申しあげます。取材にお越しいただける場合は、 2月19日（木）17:00までに Microsoft formsにてお申込みください。

日時： 2026年2月24日(火)　13:30〜15:50

場所： 同志社大学今出川キャンパス良心館３階 RY305（合同記念シンポジウム）

　　　同志社大学今出川キャンパス良心館３階 RY３０４（共同記者会見）

プログラム　：

■合同記念シンポジウム　13: 30〜15:10

　司会進行　同志社大学 ハリス理化学研究所 助教 桝 太一

　13:30〜13:40　開会の挨拶 同志社大学生命医科学部教授　野口 範子　

　13:40〜14:40　講演「驚き、感動、そしてなぜ？」　永田 和宏　JT生命誌研究館・館長　

　14:40〜14:50　挨拶　同志社大学　学長　小原 克博　

　14:50〜15:00　挨拶　島津製作所　代表取締役社長　山本 靖則　

　15:00〜15:10　挨拶　島津製作所　代表取締役会長　上田 輝久　

■休憩・移動　　15:10〜15:１５

■共同記者会見　15:15〜15:50

《登壇者》

同志社大学　学長　小原 克博　

同志社大学　副学長・教育支援機構長　柿本 昭人　

同志社大学　生命医科学部　教授　野口 範子　

島津製作所　代表取締役会長　上田 輝久　

島津製作所　代表取締役社長　山本 靖則　

島津製作所　常務執行役員　青山 恵則　

※包括的教育研究連携協力に関する報道解禁は、2月24日（火）13時30分以降とさせていただきます。

150周年合同記念シンポジウムの開催につきましては、報道の制限は設けておりませんので、広くご周知いただけますと大変有難く存じます。

※記者会見にご参加いただける場合は、１50周年記念合同シンポジウムにおいて協定締結に当たってのご挨拶を申しあげますので、シンポジウムよりご出席いただけますと幸いです。

◆合同記念シンポジウムについて

申込方法：申込不要　　※会場に直接お越しください。

参加費：無料　　※どなたでも参加いただけます

お問合せ先：同志社大学 生命医科学部事務室　担当：片岡 真規子 （平日 9:00〜11:30,12:30〜17:00）

　電 話：0774-65-6020 　FAX：0774-65-6019

　e-mail：jt-semjm@mail.doshisha.ac.jp

※合理的配慮が必要な方は、上記までご連絡ください。ご要望内容を検討のうえ、

できる限りの対応をさせていただきます。

◆取材の申込方法について

2月19日(木)17:00までに、以下のFormsリンクまたは 右記2次元コードより、

必要事項を記入いただきお申し込みください。

URL： https://forms.office.com/r/xz1R2wjGGA

▼本件に関する問い合わせ先

同志社大学広報課

相原竜一郎

住所：京都市上京区今出川通烏丸東入

TEL：075-251-3120

FAX：075-251-3080

メール：ji-koho@mail.doshisha.ac.jp

