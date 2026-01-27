【甲南大学】3月11日に「漢字が語る日本文化 ― フランス人のまなざしから」を開催 ― 漢字への情熱からEU出身者で初めて漢検1級に合格したアレックス・バーブ氏による講演会

甲南大学（神戸市東灘区）国際言語文化センター（所長：高龍秀）は3月11日（水）、アレックス・バーブ氏による講演会「漢字が語る日本文化 ― フランス人のまなざしから」を開催します。バーブ氏は立命館大学嘱託講師、甲南大学非常勤講師としてフランス語の授業を担当するほか、新聞コラムの執筆、体験記の出版、テレビの知的エンタメ番組出演など幅広く活動しています。講演会では、漢字検定1級の受検からEU出身者で初となる合格に至った経緯を語るとともに、フランス人の視点から「言葉」を通して日本文化の姿を考察します。参加無料、要事前申込（定員100名）。

《ポイント》

●ヨーロッパ連合（EU）出身の外国人として初の快挙 ― 漢字検定1級合格

　アレックス・バーブ氏は2017年の日本への本格移住後、移住のきっかけにもなった漢字の勉強を継続し、2024年に9回目の挑戦でついに漢字検定1級に合格。講演会では、漢字との出会いから合格に至った経緯について語ります。

●異色の経歴から紐解く日本文化論

　ジャーナリズムの修士号を取得後、フランス国営ラジオ局での勤務や日本におけるフランスメディアの特派員としてだけでなく、大学での講師、コラムニストやメディアコメンテーターなどとして活躍し、さまざまな顔を持つバーブ氏が、フランス人の視点から「言葉」を通して見える日本文化の姿を考察します。

◆「漢字が語る日本文化 ― フランス人のまなざしから」開催概要

【日　時】3月11日（水） 13:00〜14:30（開場 12:30）

【会　場】甲南大学岡本キャンパス 2号館4階 241講義室（兵庫県神戸市東灘区岡本8-9-1）

【参加料】無料

【定　員】100名（どなたでも参加いただけます）

【申　込】下記URL内の応募フォームより申し込み ※申込締切日：3月9日（月）12:00

　https://forms.office.com/r/4dD1Z840HH

【講演者】アレックス・バーブ（Alexandre BARBE）氏（立命館大学嘱託講師、甲南大学非常勤講師）

※講演は日本語で行われます

［講演者プロフィール］

　パリ第2大学でジャーナリズムの修士号を取得後、2012年に来日。兵庫県の禅寺で半年間修行し、2017年に京都へ移住。フランスのラジオ局特派員として活動したのち、現在は甲南大学と立命館大学でフランス語の授業を担当し、欧州文化やフランスのメディアを講じる傍ら、新聞コラムの執筆や体験記の出版、テレビの知的エンタメ番組出演などで幅広く活躍している。

（参考）

○【公式】アレックス・バーブ / Alexandre BARBE

　https://alexandrebarbe.com/

▼本件に関する問い合わせ先

甲南学園広報部

住所：兵庫県神戸市東灘区岡本8-9-1

TEL：078-435-2314

メール：kouhou@adm.konan-u.ac.jp

