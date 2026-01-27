¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
À»ÆÁÂç³Ø¤¬Ž¢Âè7 ²ó¤Á¤Ð¹ÖºÂ¥¢¥ï¡¼¥ÉŽ£¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ--²ð¸î¤ò"²÷¸ß¡É¤Ë¤¹¤ë¥³¥Ä¤ò³Ø¤Ó¡¢Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¹âÉ¾²Á--
¡¡À»ÆÁÂç³Ø¥ª¡¼¥×¥óŽ¥¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼(£Ó£Ï£Á)¤Î¸ø³«¹ÖºÂ¤¬¡¢¡ÖÂè7 ²ó¤Á¤Ð¹ÖºÂ¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿À¸³¶³Ø½¬¹ÖºÂ¤ËÂ£¤é¤ì¤ëŽ¢Âç¾ÞŽ£¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ð¹ÖºÂ¥¢¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¸©Ì±¥×¥é¥¶¤¬¸©Æâ¤Î¼Ò²ñ¶µ°é»ÜÀß¤äÂç³Ø¡¢ÃÄÂÎ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¸³¶³Ø½¬¹ÖºÂ¡¦»ö¶È¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Â¾¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ëÍ¥¤ì¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²óÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ž¢À»ÆÁ£Ï£Ç¤¬Â£¤ë♡²ð¸î¤Î¥³¥Ä¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤é¤¯(¤«¤¤¤´)¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ªŽ£¤Ç¤¹¡£ËÜ¹ÖºÂ¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î²ð¸î¤ËÁ°¸þ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤è¤¦¡¢Ž¢ÌµÍý¤Ê¤¯¡¦°ÂÁ´¤Ë¡¦²÷Å¬¤ËŽ£¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³Ø¤Ù¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ³Ø¿´Íý¡¦Ê¡»ã³ØÉô¼Ò²ñÊ¡»ã³Ø²Ê¤ÎÃÓÅÄÀÅ¹á¶µ¼ø¤¬¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤·¡¢Â´¶ÈÀ¸¤Ç¤¢¤ë²ð¸îÊ¡»ã»Î¤¬¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¡¢ËÜ³Ø¤¬ÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¼±¤È¶µ°éÆâÍÆ¤òÃÏ°è¤Ø¹¤¯´Ô¸µ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢ÎáÏÂ¸µÇ¯ÅÙ¤è¤ê¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ë²ð¸î¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËÌòÎ©¤Ä¼ÂÁ©Åª¤ÊÃÎ¼±¤Èµ»½Ñ¤òÂÎ¸³Åª¤Ë³Ø¤Ù¤ëÅÀ¤ä¡¢(¤«¤¤¤´)¤È¤¤¤¦Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥Æ¡¼¥ÞÀ¡¢Âç³Ø¤Î¡ÖÃÎ¤ÎÎÏ¡×¤ò³è¤«¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ê¤É¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¼õ¾Þ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£º£¸å¤Î¸ø³«¹ÖºÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ú¢¨º£²ó¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤Ë´Ø¤¹¤ëºÂ³Ø¤Ç¤¹¡Û
¡¡ Ì¾¡¡¾Î¡§Ž¢À»ÆÁ£Ï£Ç¤¬Â£¤ë♡²ð¸î¤Î¥³¥Ä¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤é¤¯<²÷¸ß>(¤«¤¤¤´)¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ªŽ£
¡¡ Æü¡¡Äø¡§ÎáÏÂ8Ç¯2·î7Æü(ÅÚ)¡¦14Æü(ÅÚ)
¡¡ »þ¡¡´Ö¡§10:30¡Á11¡§55
¡¡ ¾ì¡¡½ê¡§À»ÆÁÂç³Ø10¹æ´Û(ÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô¾¾¸Í1169)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨JR¾ïÈØÀþŽ¥µþÀ®¾¾¸ÍÀþ¡Ö¾¾¸Í±Ø¡×ÅÌÊâ1Ê¬
¢£Âè7²ó ¤Á¤Ð¹ÖºÂ¥¢¥ï¡¼¥ÉÉ½¾´¼°(³µÍ×)
¡¡ Æü¡¡»þ¡§ÎáÏÂ8Ç¯1·î30Æü(¶â)14¡§00¡Á15¡§00
¡¡ ²ñ¡¡¾ì¡§¤µ¤ï¤ä¤«¤Á¤Ð¸©Ì±¥×¥é¥¶ Ãæ¸¦½¤¼¼2(ÀéÍÕ¸©Çð»ÔÇð¤ÎÍÕ4-3-1)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£Ê£Ò¾ïÈØÀþŽ¥ÅìÉð¥¢¡¼¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¥¯¥é¥¤¥ó¡ÖÇð±Ø¡×ÅìÉð¥Ð¥¹À¾¸ý¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡Ö¸©Ì±¥×¥é¥¶¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¸©Ì±¥×¥é¥¶·ÐÍ³ ¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤æ¤¸©Ì±¥×¥é¥¶²¼¼ÖÅÌÊâ1Ê¬Åù
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡(¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤)
¡¡ Æâ¡¡ÍÆ¡§¡14¡§00¡Á14¡§30 É½¾´¼°
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢14¡§30¡Á15¡§00 µÇ°»£±Æ
¡¡ £Õ£Ò£Ì¡§https://www.skplaza.pref.chiba.lg.jp/clis-net/award/r7
¡¡ ¼ç¡¡ºÅ¡§¤µ¤ï¤ä¤«¤Á¤Ð¸©Ì±¥×¥é¥¶
(¢¨)À»ÆÁÂç³Ø¥ª¡¼¥×¥óŽ¥¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼(£Ó£Ï£Á)¤È¤Ï
¡¡ Ê¿À®4Ç¯¤«¤éÂç³Ø¤Î¶µ°éÆâÍÆ¤ò¹¤¯¼Ò²ñ¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¸ø³«¹ÖºÂ¤ò³«¹Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÌ»»100´ü¡¢±ä¤ÙÌó12,550¹ÖºÂ¤ò³«¹Ö¤·¡¢±ä¤Ù176,000¿Í°Ê¾å¤¬¼õ¹Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
À»ÆÁÂç³ØÁíÌ³²Ý
½»½ê¡§¢©271-8555 ÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô´äÀ¥550ÈÖÃÏ
TEL¡§047-365-1111¡ÊÂçÂåÉ½¡Ë
FAX¡§047-363-1401
¥á¡¼¥ë¡§kohog@wa.seitoku.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
¡¡º£²óÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ž¢À»ÆÁ£Ï£Ç¤¬Â£¤ë♡²ð¸î¤Î¥³¥Ä¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤é¤¯(¤«¤¤¤´)¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ªŽ£¤Ç¤¹¡£ËÜ¹ÖºÂ¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î²ð¸î¤ËÁ°¸þ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤è¤¦¡¢Ž¢ÌµÍý¤Ê¤¯¡¦°ÂÁ´¤Ë¡¦²÷Å¬¤ËŽ£¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³Ø¤Ù¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ³Ø¿´Íý¡¦Ê¡»ã³ØÉô¼Ò²ñÊ¡»ã³Ø²Ê¤ÎÃÓÅÄÀÅ¹á¶µ¼ø¤¬¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤·¡¢Â´¶ÈÀ¸¤Ç¤¢¤ë²ð¸îÊ¡»ã»Î¤¬¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¡¢ËÜ³Ø¤¬ÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¼±¤È¶µ°éÆâÍÆ¤òÃÏ°è¤Ø¹¤¯´Ô¸µ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢ÎáÏÂ¸µÇ¯ÅÙ¤è¤ê¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤Î¸ø³«¹ÖºÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ú¢¨º£²ó¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤Ë´Ø¤¹¤ëºÂ³Ø¤Ç¤¹¡Û
¡¡ Ì¾¡¡¾Î¡§Ž¢À»ÆÁ£Ï£Ç¤¬Â£¤ë♡²ð¸î¤Î¥³¥Ä¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤é¤¯<²÷¸ß>(¤«¤¤¤´)¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ªŽ£
¡¡ Æü¡¡Äø¡§ÎáÏÂ8Ç¯2·î7Æü(ÅÚ)¡¦14Æü(ÅÚ)
¡¡ »þ¡¡´Ö¡§10:30¡Á11¡§55
¡¡ ¾ì¡¡½ê¡§À»ÆÁÂç³Ø10¹æ´Û(ÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô¾¾¸Í1169)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨JR¾ïÈØÀþŽ¥µþÀ®¾¾¸ÍÀþ¡Ö¾¾¸Í±Ø¡×ÅÌÊâ1Ê¬
¢£Âè7²ó ¤Á¤Ð¹ÖºÂ¥¢¥ï¡¼¥ÉÉ½¾´¼°(³µÍ×)
¡¡ Æü¡¡»þ¡§ÎáÏÂ8Ç¯1·î30Æü(¶â)14¡§00¡Á15¡§00
¡¡ ²ñ¡¡¾ì¡§¤µ¤ï¤ä¤«¤Á¤Ð¸©Ì±¥×¥é¥¶ Ãæ¸¦½¤¼¼2(ÀéÍÕ¸©Çð»ÔÇð¤ÎÍÕ4-3-1)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£Ê£Ò¾ïÈØÀþŽ¥ÅìÉð¥¢¡¼¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¥¯¥é¥¤¥ó¡ÖÇð±Ø¡×ÅìÉð¥Ð¥¹À¾¸ý¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡Ö¸©Ì±¥×¥é¥¶¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¸©Ì±¥×¥é¥¶·ÐÍ³ ¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤æ¤¸©Ì±¥×¥é¥¶²¼¼ÖÅÌÊâ1Ê¬Åù
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡(¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤)
¡¡ Æâ¡¡ÍÆ¡§¡14¡§00¡Á14¡§30 É½¾´¼°
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢14¡§30¡Á15¡§00 µÇ°»£±Æ
¡¡ £Õ£Ò£Ì¡§https://www.skplaza.pref.chiba.lg.jp/clis-net/award/r7
¡¡ ¼ç¡¡ºÅ¡§¤µ¤ï¤ä¤«¤Á¤Ð¸©Ì±¥×¥é¥¶
(¢¨)À»ÆÁÂç³Ø¥ª¡¼¥×¥óŽ¥¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼(£Ó£Ï£Á)¤È¤Ï
¡¡ Ê¿À®4Ç¯¤«¤éÂç³Ø¤Î¶µ°éÆâÍÆ¤ò¹¤¯¼Ò²ñ¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¸ø³«¹ÖºÂ¤ò³«¹Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÌ»»100´ü¡¢±ä¤ÙÌó12,550¹ÖºÂ¤ò³«¹Ö¤·¡¢±ä¤Ù176,000¿Í°Ê¾å¤¬¼õ¹Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
À»ÆÁÂç³ØÁíÌ³²Ý
½»½ê¡§¢©271-8555 ÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô´äÀ¥550ÈÖÃÏ
TEL¡§047-365-1111¡ÊÂçÂåÉ½¡Ë
FAX¡§047-363-1401
¥á¡¼¥ë¡§kohog@wa.seitoku.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/