【エムズ】アメリカ・シカゴ生まれの老舗ワークウェアブランド『UNIVERSAL OVERALL』とのコラボレーションユニフォームを先行お披露目『第39 回グルメショー春2026』に初出展

株式会社エムズ

株式会社エムズ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役会長兼社長：徳間 壽美子）は、2026年2月開催の「第101回 東京インターナショナル・ギフト・ショー 春2026」内の「第39 回グルメショー春2026」に初出展します。

本展示会では、2026年7月発売予定のアメリカ・シカゴ生まれの老舗ワークウェアブランド『UNIVERSAL OVERALL』とのコラボレーションユニフォームを先行お披露目いたします。

■ブランドコラボコンセプト/出展コンセプト

"Timeless Craftsmanship for Modern Service"

アメリカの豊かな歴史とクラフトマンシップを体現し、過去の価値観を尊重しながら現代のサービス産業、ワークライフに合うデザインと機能性を提供するユニフォームコレクション。

耐久性、快適さ、クラシックなデザインを融合し、使い込むほどに味わいが増すアイテムを展開します。

ブースは、コラボ商品の世界観を表現したアメリカンダイナーをベースにした空間に、現代的なテイストを加えた華やかなデザイン。

『UNIVERSAL OVERALL』のUNIFORMライン「イエローレーベル」を象徴するカラーリングを打ち出しています。

出展ブースイメージ■展示アイテム１.『UNIVERSAL OVERALL』コラボユニフォーム

高機能素材「ZERO-TEX(R)」を採用し、タフさと快適さを両立。

ストレスゼロ・環境負荷ゼロを目指したSDGs 対応の新ラインナップです

また、導入事例として『キャプション by Hyatt 兜町 東京』様で実際にご着用されているスタイリングも展示予定。

全商品は展示会場でご覧いただけます。

エンジニアコートオーバーオールエプロンワーカーズエプロンバケットハットワークシャツペインターパンツ

■展示アイテム２.サービスウェアカタログ『mükka（ミュッカ）』

2025年7月発刊のサービスウェアカタログ『mükka』掲載商品も展示。

・夏の暑さ対策に特化した「とにかく涼しいシリーズ」

・快適な着心地と動きやすさにこだわったコックコート

・人気アパレルブランドとのコラボによるトレンドシルエットのユニフォーム

毎日の仕事がもっと心地よくなるサービスユニフォームをご紹介します。

mükka（ミュッカ）カタログ■来場特典

『UNIVERSAL OVERALL』キャラクターのウィンディjr ロゴ入りオリジナル巾着をプレゼント。

さらに、クレーンゲームなどの楽しいゲームや、豪華ノベルティをご用意しています。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

◆開催詳細◆

会期：2026 年2 月4 日（水）～ 6 日（金）

時間：10:00 ～ 18:00（※最終日は17:00 まで）

会場：東京ビッグサイト 東展示棟 東4 ホール

エムズブース：東4-T06-28

◆ご来場には事前登録が必要です（参加無料）

▼事前登録はこちら

https://giftnet.jp/registration/?lang=ja&show_code=39gs(https://giftnet.jp/registration/?lang=ja&show_code=39gs)

■ UNIVERSAL OVERALL について

1924年に創業したアメリカ・シカゴのワークウェアブランド。1世紀以上に渡り、ハードでリーズナブルなアイテムを拘って追求し続けており、現在でも数少ないリアルワークウエアとして多くのワーカーたちに支持されている。定番のコットン100%のワークパンツやカバーオール、ショップコートは、古き良きアメリカのワークウェアを愛好する日本のファンたちからもロングセラーアイテムとして支持されている。

＜公式ブランドサイト＞ https://universaloverall.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/universaloverall_jp/

■株式会社エムズについて



株式会社エムズは、サービスユニフォームの分野で新しい価値を提供し、環境にも配慮した製品を作り出している企業です。デザイン性と機能性を兼ね備えたユニフォームは、常にトレンドを意識し、業界をリードしています。「次の笑顔へ、つないでいく。」という理念のもと、より良い社会づくりに貢献し、企業や施設から信頼される製品を提供しています。

【会社概要】

社名 ：株式会社エムズ

代表取締役会長兼社長 ：徳間 壽美子

本社 ：神奈川県横浜市港北区新横浜2-2-15 パレアナビル9F

ホームページ ：https://www.ms-uni.com

TEL ：045-476-3500

設立 ：1989年1月

資本金 ：6,000万円

従業員数 ：正社員93名 パート82名(2024年6月現在)

事業内容 ：ユニフォーム企画デザイン及び製造・販売／カタログによる既製ユニフォームのコーディネート販売／ユニフォームレンタル／飲食店の運営

＜本件に関する問い合わせ先＞

株式会社エムズ 広報チーム

担当：林

TEL：045-476-3500 ／ メールアドレス：mspress@ms-uni.com