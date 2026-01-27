「啓文堂書店」の屋号変更のお知らせ　

株式会社紀伊國屋書店（本社：東京都新宿区、代表取締役会長：高井昌史）の完全子会社である紀伊國屋書籍販売株式会社（本社：東京都多摩市、代表取締役社長：西前秋幸）が運営する「啓文堂書店」の屋号変更についてお知らせいたします。下記の3店舗で屋号変更を行います。

尚、紀伊國屋書店としてのサービスは順次対応を予定しております。

新屋号 ：紀伊國屋書店荻窪店 （旧屋号：啓文堂書店荻窪店）

変更予定日 ：2026年1月31日（土）

キャンペーン：2026年1月31日（土）～2月6日（金）

①税込2,000円以上ご購入のお客様、各日先着 200名様にオリジナルエコバッグプレゼント。

②京王ポイント3倍付与。

新屋号 ：紀伊國屋書店小田急相模原店 （旧屋号：啓文堂書店小田急相模原店）

変更予定日 ：2026年2月14日（土）

キャンペーン：2026年2月14日（土）～2月20日（金）

税込2,000円以上ご購入のお客様、各日先着 100名様にオリジナルエコバッグプレゼント。

①京王ポイント3倍付与。

②小田急ポイント3倍付与。

新屋号 ：紀伊國屋書店鶴川店 （旧屋号：啓文堂書店鶴川店）

変更予定日 ：2026年2月18日（水）

キャンペーン：2026年2月18日（水）～2月24日（火）

税込2,000円以上ご購入のお客様、各日先着 100名様にオリジナルエコバッグプレゼント。

①京王ポイント3倍付与。

②小田急ポイント3倍付与。

これによって、紀伊國屋書籍販売株式会社が運営する20店舗のうち、19店舗が「紀伊國屋書店」へと屋号変更されることになります。紀伊國屋書店グループの一員として、顧客への新たな価値のご提供、良質な作品との出会いの場を創出し、地域の文化的発展に貢献してまいります。今後とも変わらぬご支援とご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

■会社概要

名称 ：紀伊國屋書籍販売株式会社

所在地 ：東京都多摩市豊ヶ丘1丁目22番地

事業内容：書籍・雑誌・文具等の販売

店舗数 ：20店舗

リリースに関するお問い合わせ先：株式会社 紀伊國屋書店 総務人事部 広報担当 info@kinokuniya.co.jp