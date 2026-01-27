LOHAS studio「キッチン空間アイデアコンテスト」にて4作品受賞！
一級建築士事務所OKUTA（オクタ：本社 埼玉県さいたま市 会長 奥田イサム）が首都圏に18店舗展開するLOHAS studio（ロハススタジオ）は「令和7年度 キッチン空間アイデアコンテスト」（公益社団法人インテリア産業協会 主催）において、1作品が部門最優秀賞、3作品が奨励賞を受賞しました。
（表彰式：2026年1月23日）
主催のインテリア産業協会は、インテリアコーディネーター資格を主宰する団体で、事業者、個人資格保持者共に多くの意匠デザイナーが加盟しています。
同コンテストは、キッチンへの生活者の興味・関心の高まりや使いやすい快適なキッチン空間の普及などを目指して、キッチン空間に関するアイデアを込めた作品を募集し表彰するものです。
当社では今後も、デザイン性・便宜性を兼ね備えたリフォーム・リノベーションを提案して参ります。
≪ 令和7年度「キッチン空間アイデアコンテスト」受賞作品詳細 ≫
【部門最優秀賞】
「受け継ぐ住まい3世代キッチン」
担当：LOHAS studioデザインチーム
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340126/images/bodyimage1】
【奨励賞】
「文化に触れるコトノハキッチン」
担当：LOHAS studioデザインチーム
https://www.okuta.com/jirei/jirei/201404/151327.html
【奨励賞】
「我が家のマチカドキッチン」
担当：LOHAS studioデザインチーム
【奨励賞】
「ようこそ おうちビストロ」
担当：LOHAS studioデザインチーム
▼LOHAS studioホームページ
https://www.okuta.com/
≪ 一級建築士事務所 株式会社 OKUTAについて ≫
社 名：株式会社 OKUTA（オクタ）
店 舗：LOHAS studio（ロハススタジオ・首都圏18店舗）
Handyman（ハンディマン首都圏50拠点COM加盟店含む）
本 社：埼玉県さいたま市大宮区宮町3-25
代表取締役会長：奥田 イサム（おくたいさむ）
代表取締役社長：小泉 太（こいずみふとし）
設 立：1992年１月（創業：1991年）
社員数：約300名
資本金：6,700万円
売上：2025年9月度決算 80億800万円（OKUTA Family連結決算）
【事業内容】
高品質・高性能で健康と環境を配慮した住宅デザインリフォーム・長期優良住宅推進モデル事業対応戸建住宅-マンション（LOHAS studio）・水まわりに特化したリフォーム（Handyman）・新築（LOHASTA home）・不動産仲介(OKUTA不動産)・オリジナル建材開発販売・自然エネルギー機器（太陽光発電、太陽熱温水等）販売（OK-DEPOT）
＊長期優良住宅推進モデル事業対応（戸建住宅、マンション）
◆OKUTAは1% for the Planetのメンバーです。
自然環境を守るため、オリジナル建材の売上の1%を
環境保護活動に寄付しています。
◆OKUTAのpassiv designは
「GOOD DESIGN AWARD 2015年度」を受賞しました
◆株式会社OKUTA《公式サイト》https://okuta.jp/
OKUTA Facebookページ：https://www.facebook.com/OKUTA
OKUTAオフィシャルブログ：https://okuta.jp/blog/public/
《本件についてのお問い合わせ先》
一級建築士事務所 株式会社 OKUTA 総務部広報課 佐藤・小林
〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町3-25
TEL：048-631-1163 FAX：048-657-6000
MAIL：center@okuta.com
配信元企業：株式会社OKUTA
