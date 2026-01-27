70万ユーザー突破のPOP作成ツール「POPKIT」、感謝の無料素材配布を開始
POPKIT株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：東 里美）が提供する、誰でも簡単にお店のPOPやチラシを作成できるデザインツール「POPKIT（ポップキット）」は、この度シリーズ累計ユーザー数が70万人、収録素材数が10万点を突破したことをお知らせいたします。
「POPKIT」は、あらかじめ入っているPOP素材をスタンプ感覚で組み合わせるだけで、誰でも簡単にPOPを作成できるツールです。サービス開始以来、日本全国の店舗や施設で働くユーザー様、そして素材を提供してくださるクリエイター様に支えられ、シリーズ累計70万ユーザー突破（※1）、収録素材10万点突破（※2）という節目を迎えることができました。スタッフ一同、心より感謝申し上げます。
※iOS版、Android版アプリのシリーズ累計インストール数とWeb版の登録ユーザー数を合算したもの
※全POPセットの「アイテム数」「背景数」を合算したもの
◆「限定POPセット」を無料配布
日頃のご愛顧への感謝を込めて、非売品の限定素材セット「感謝を伝えるPOPセット」を配布いたします。
「ありがとう」を伝えたいシーンでそのまま使えるテンプレートや素材を豊富に収録しています。
このセットを通じて、感謝の気持ちがユーザー様とその先にいる多くの方々の笑顔へ広がることを願っております。
「感謝」をテーマにした限定素材とテンプレート（一部抜粋）
限定セット取得方法：
アプリ版・WEB版POPKIT内の「お知らせ」ページにて、限定セット取得用の特典コードと手順を公開しています。POPKITでユーザー登録をされているすべての方にご利用いただけます。
配布期限：
2026年2月28日（土）まで
※期間終了後は特典コードの表示を終了いたします
◆ POPKIT 7つの約束
シリーズ累計70万ユーザー突破を機に、新たな決意表明として「7つの約束」を掲げます。
1. 店舗現場で本当に使える実用性にこだわります
ユーザー様の声を羅針盤に、現場から真に求められる形を追求します。
2. 親しみやすく簡単なツールであり続けます
多機能さよりも、操作に迷わない「シンプル・簡単」を貫きます。
3.「今欲しい」旬の素材をリアルタイムに届けます
流行や社会の動きに合わせ、鮮度の高い素材をどこよりも早く提供します。
4. POP作りが「楽しい」に変わる体験を届けます
「面倒で大変な作業」から「喜びや楽しさ」に変わる体験を提供します。
5.クリエイター様がいきいきと輝く場所を創ります
素材を作るクリエイター様が楽しみながら活躍できる、創造的な場にします。
6. お困りごとを即解決できるサポート体制を構築します
「わからない」をスピーディーに解決できる仕組みを強化します。
7. 共につながり、学び合えるコミュニティを提供します
情報交換やスキルアップなど、共に成長できる場所を作ります。
POPKITはこれからも、お店で働く皆様に喜びと感動をお届けできるよう、唯一無二のプラットフォームへと進化を続けてまいります。今後の展開に、どうぞご期待ください。
【POPKITサービス概要】
サービス名：「POPKIT」
提供元：POPKIT株式会社
公式サイト：https://www.popkit.net/
対応： iOS・Androidアプリ版 / WEB版
利用料金：フリープラン（無料）、エンジョイプラン（550円/月 税込）
【サービスのお問い合わせ】
POPKIT株式会社 POPKIT事務局
問い合わせメールアドレス：contact@popkit.co.jp
【会社概要】
「お店に感動体験を、クリエイターに生きがいを。」
をビジョンに、小さな商店から大型店舗まで、デザイン×ITの力で
日本中のお店が元気になるPOPプラットフォームを目指しています。
社名 ： POPKIT株式会社
代表者： 代表取締役 東 里美
所在地： 東京都新宿区西新宿1丁目25番1号
設立 ： 2019年3月1日
事業内容： POPKITの企画・開発・運営・販売
資本金： 1,500万円
URL：http://popkit.co.jp/