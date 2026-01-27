地上波連ドラ初主演！桃月なしこの表紙＆巻頭10P、羽瀬レイナ、河本景、星名美津紀、天野ちよ、麻倉瑞季、美波那緒、あまつまりな、永島優美掲載の『FLASH』は1月27日(火)発売

株式会社光文社

１.地上波連ドラ初主演！桃月なしこが『FLASH』の表紙巻頭で、進化した“パーフェクト美女”の現在地を披露。

「週刊FLASH」1月27日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH桃月なしこ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央

現在放送中の『令和に官能小説作ってます』で地上波連ドラ初主演を務めるなど、俳優として活躍する桃月なしこが、1月27日発売の『FLASH』の表紙巻頭ページに登場。「高嶺の純白」と題された今回のグラビアでは、デビュー当時の初々しさと、数々の経験を積み重ねた現在の「大人の眼差し」が共鳴する、多彩な表現力が感じられる作品となっている。インタビューでは、主演作への想いや今後の俳優業への意欲について語っている。

【プロフィール】

ももつきなしこ 30歳 1995年11月８日生まれ 愛知県出身 T160・B84W60H87 趣味で始めたコスプレで注目を集め、2017年にデビュー。圧倒的なビジュアルで瞬く間に人気者になった。現在、地上波連続ドラマ初主演となる『令和に官能小説作ってます』(テレビ大阪、毎週水曜24時～ほか)が好評放送中。公式YouTubeチャンネル「桃月なしこのなんかやるちゃんねる」も好評だ。そのほか最新情報は、公式X(@nashiko_cos)、公式Instagram（@nashiko_cos） にて

【クレジット】

桃月なしこ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央



【デジタル告知】

桃月なしこ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央

FLASHデジタル写真集『Queen of Beauty』が「kokode digital（ココデジ）」＆各電子書店で発売！

２.新人タレント・羽瀬レイナ『FLASH』で記念すべき初グラビア！

羽瀬レイナ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎大薮達也

ゼロイチフアミリア期待の新人・羽瀬レイナが『FLASH』に登場。5ページに渡り、緊張感の中にも大人の余裕を感じさせる表情を見せてくれた。OLとして働いていたが、川瀬もえに憧れて上京したという彼女。インタビューでは高校時代から現在に至るまでの歩みを語っている。

【プロフィール】

はせれいな 26歳 1999年11月24日生まれ 福岡県出身 T165・B85W58H90 端正な顔立ちと美しいくびれが魅力の王道美女。ゼロイチゲーム部所属、趣味はサバゲー。そのほか最新情報は、公式X（@reina_hase）、公式Instagram（@ hasereina）にて

【クレジット】

羽瀬レイナ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎大薮達也

【デジタル告知】

羽瀬レイナ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎大薮達也

FLASHデジタル写真集『このスタイル、反則級』が「kokode degital」（ココデジ）＆各電子書店で発売！

３.「今日好き」で人気を集めた河本景、『FLASH』でアイドル転身後初ソログラビア！

河本景(C)光文社/週刊FLASH 写真◎桑島智輝

ABEMAの人気シリーズ『今日、好きになりました』で“けいえる”の愛称で人気を博した河本景が『FL ASH』に初登場。人気グラドル長澤茉里奈がプロデュースするアイドルグループ「Chuu(ハート)Cute」の一員でもある彼女。グループメンバーでは初となるソログラビアは7ページの大ボリュームだ。インタビューでは今年の目標について話している。

【プロフィール】

かわもとけい 24歳 2001年9月22日生まれ 千葉県出身 T158 A型 趣味：映画鑑賞、読書、ダンス 特技：早口言葉、バレエ 2018年「女子高生ミスコン2018-2019」審査員特別賞を受賞。翌年『今日、好きになりました』（ABMEA）シリーズに出演。2025年7月から長澤茉里奈プロデュースのアイドルグループ「Chuu(ハート)Cute」のオリジナルメンバーとして活動を開始した。そのほか最新情報は、公式X（@k_keiel）、公式Instagram（@onkeikein）、公式TikTok（@onkeielel）にて



【クレジット】

河本景(C)光文社/週刊FLASH 写真◎桑島智輝

【デジタル告知】

河本景(C)光文社/週刊FLASH 写真◎桑島智輝

FLASHデジタル写真集『気まぐれ、気まま、君しだい』が「kokode degital」（ココデジ）＆各電子書店で発売！

４.グラビアデビュー13年！星名美津紀が『FLASH』で20代最後の色香を魅せた！

星名美津紀(C)光文社/週刊FLASH 写真◎熊谷貫

2012年のデビュー以降、グラビア界を牽引し続けている星名未津紀が『FLASH』に登場。圧倒的なプロポーションを見せつけている。「最近ではSNSで私のことを知ってくださった年下のファンの方も増えてきました」と語る彼女。5月に30歳を迎えるが「今後もグラビアは続けていきたい」と意欲を見せている。



【プロフィール】

ほしなみづき 29歳 1996年5月14日生まれ 埼玉県出身 T164・B92W64H88 2012年に「週刊プレイボーイ」でグラビアデビュー。現在までに27枚のDVDをリリースするなどグラビア界の最前線で活躍を続けている。そのほか最新情報は、公式X（@hoshina_mizuki）、公式Instagram（@hoshina_mizuki）にて



【クレジット】

星名美津紀(C)光文社/週刊FLASH 写真◎熊谷貫

【デジタル告知】

星名美津紀(C)光文社/週刊FLASH 写真◎熊谷貫

FLASHデジタル写真集『少女じゃいられない』が「kokode digital（ココデジ）」＆各電子書店で発売！

５.人気グラビアアイドル・天野ちよ『FLASH』で見せたド迫力Hカップボディ！

天野ちよ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎小塚毅之

1stDVD『ちよのこと』がDMMの2025年年間アイドルカテゴリで2位に輝くなど、トップを走るグラドル・天野ちよが『FLASH』に登場。ラグジュアリーホテルを舞台に、Hカップの豊満なボディと艶っぽい表情を堪能できるページとなっている。インタビューでは、画家とコラボしたアート作品の制作など、グラビアの新たな可能性を開く取り組みについて語っている。

【プロフィール】

あまのちよ 31歳 1994年9月2日生まれ 福岡県出身 T169・B92W61H85 アパレル店員を経て、2019年レースクイーンとして活動開始。レースクイーン卒業後はグラビアアイドルとして活躍中。そのほか最新情報は、公式X（@el_mundo_mar）、Instagram（@el_mundo_mar_sol_nail）にて

【クレジット】

天野ちよ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎小塚毅之



【デジタル告知】

天野ちよ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎小塚毅之

FLASHデジタル写真集『All day long』が「kokode digital（ココデジ）」＆各電子書店で発売！

６.「ミスマガジン2022」麻倉瑞季、過去最強に仕上がったIカップボディを『FLASH』で披露！

麻倉瑞季(C)光文社/週刊FLASH 写真◎TOYO

端正なルックスと豊満なIカップを武器にグラビア界で躍進を遂げる「ミスマガジン2022」の麻倉瑞季。1月27日発売の『FLASH』に登場し、同誌では2年ぶりとなるグラビアを披露。大幅にシェイプアップし、過去最高に美しく仕上がったボディを6ページにわたり見せつけている。

【プロフィール】

あさくらみずき 23歳 2002年4月11日生まれ 長崎県出身 T150・B98(I)W62H90 2022年「ミスマガジン2022」でミスヤングマガジン賞に選ばれる。グラビアアイドル、俳優として幅広く活躍中。そのほか最新情報は、公式X、Instagram(ともに@mizuki_asakura_）にて

【クレジット】

麻倉瑞季(C)光文社/週刊FLASH 写真◎TOYO

７.ミスFLASH2026の美波那緒 宮古島で弾けた“片えくぼの天使”のGカップ！

美波那緒(C)光文社/週刊FLASH 写真◎木村哲夫

昨年12月に発表されたミスFLASH2026グランプリ。受賞を記念したソログラビア第2弾として、美波那緒が『FLASH』に登場。“片えくぼの天使”の愛称で、デビュー1年足らずでDVDを3作リリースする彼女。健康的なGカップボディを宮古島の青空の下で解放している。インタビューでは、動物好きが高じて「8時間検索に没頭した」というオタクな素顔や、将来は「田中義剛さんのように生きたい」という意外な野望も告白している。



【プロフィール】

みなみなお 25歳 2000年10月26日生まれ 東京都出身 T158・B93(G)W60H90 2025年４月にイメージDVDをリリースしてデビュー。キャッチコピーの「片えくぼの天使」「ゆるふわ癒しボディ」は、ファンが考案したもの。1月28日には3rdDVDがリリースされる。そのほか最新情報は、公式X(@_nao_minami)、公式Instagram(@_nao_minami)にて



【クレジット】

美波那緒(C)光文社/週刊FLASH 写真◎木村哲夫

８.あまつまりな『FLASH』で5th写真集から最速カットを独占公開！

あまつまりな(C)光文社/週刊FLASH 写真◎横山マサト

「2.5次元モデル」として不動の地位を築くあまつまりなが『FLASH』に登場。通算5冊目となる最新写真集から最速カットを独占掲載している。タイを舞台に、これまでにない「妖しさ」や「奇妙さ」というエッセンスを加えた、彼女の新境地を開く作品となっている。ナイトクラブでのボンデージ衣装など、極限美を見せる女神の姿を目に焼き付けてほしい。



【プロフィール】

あまつまりな 12月28日生まれ 2.5次元出身 T164 2020年「あまつ様」から「あまつまりな」に改名し、現実界へ“転生”。艶やかさに磨きをかけ、グラビアを中心に活動する2.5次元モデル。特技は裁縫、好物は日本酒。最新情報は、公式X(@R_Ap8_)、公式Instagram(@r_ap82_)にて

【クレジット】

あまつまりな(C)光文社/週刊FLASH 写真◎横山マサト

【告知】

あまつまりな5th写真集は3月13日発売！3月15日(日)にはタワーレコード渋谷店にて発売記念イベントを開催（詳細は後日発表）

９.永島優美、フリーキャスター転身後初の雑誌登場は『FLASH』で

永島優美(C)光文社/週刊FLASH 写真◎中村和孝

2025年にフジテレビを退社、フリーキャスターに転身した永島優美が『FLASH』に登場。4ページに渡り爽やかな表情を見せてくれた。インタビューではフリー転身の理由から現在の仕事のペース、さらには娘とのエピソードまでを語っている。



【プロフィール】

ながしまゆうみ 34歳 1991年11月23日生まれ 兵庫県出身 A型 関西学院大学卒業後、2014年にフジテレビへ入社。『めざましテレビ』『めざまし８』と7年にわたり、朝の情報番組のメインキャスターを担当。『FNS歌謡祭』『ジャンクSPORTS』他、バラエティ番組での司会や、サッカー中継や『MONDAY FOOTBALL R』などスポーツ番組も担当。2025年に同局を退社し、個人で活動を開始。そのほか最新情報は、公式Instagram（@yuumi_nagashima）にて

【クレジット】

永島優美(C)光文社/週刊FLASH 写真◎中村和孝

●雑誌情報

発売:光文社

発売日:毎週火曜日

特別定価:600円(税込み/1月27日(火)発売号)

公式サイト「Smart FLASH」 https://smart-flash.jp/

会員制サイト「FLASH Prime」 https://flash-prime.jp/