TOTTEI開港1周年＆スーパーヨットのマリーナ開業まであと 1 年！日本初・神戸ウォーターフロントにイマーシブな水辺のイルミネーション「KOBE BUBBLUMI 2026」を開催

神戸ウォーターフロントアートプロジェクト実行委員会（住所：兵庫県神戸市）は、2026年3月20日（金）～4月19日（日）の間、日本初・270度海に囲まれたGLION ARENA KOBE（ジーライオンアリーナ神戸。以下、アリーナ）と周辺エリア：TOTTEI（トッテイ）の開港1周年を記念し、「KOBE BUBBLUMI（神戸バブルミ）2026」を開催しますのでお知らせします。

会場は、新たなエンタメスポットを幅広い世代の来場者にお楽しみいただきたいとの想いから、アリーナ西側・マリーナ開業予定地の水辺（新港第一突堤～第二突堤の間）をアートキャンバスに見立て、オーストラリア最大級のカルチャーイベント：Vivid Sydneyでも好評を博したアーティスト：Atelier

Sisu（アトリエシス）を招聘し開催。昼はシャボン玉のようなきらめくバブルアート、夜はライトアップしたカラフルなイルミネーションとして、BUBBLE×ILLUMINATIONが訪れる時間帯によって異なる印象で楽しめます。日本初開催となる神戸ウォーターフロントの「新感覚なイマーシブアート体験」にご期待ください。

Atelier Sisuが手掛けるバブルアートには、壊れやすい泡（バブル）のはかなさが日常の小さな事柄に感謝し、その瞬間を生きる必要性を思い起こすよう表現されており、「このとき、この場所だけの臨場感・熱狂と興奮」をお届けしてきたTOTTEI・アリーナと親和性があることから、TOTTEI 開港1周年とマリーナ開業まで1年のこのときならではの期間限定イベントとしてお届けします。

＜開催場所情報＞

１. マリーナ予定地（新港第一突堤～第二突堤間）: Evanescent Droplets by Atelier Sisu

日本最大級ラグジュアリー大型艇スーパーヨットのマリーナ（※１）が来年開業することに先立ち、水域を活用した日本初の水辺のバブルイルミネーションを開催します。

２. アリーナ前（TOTTEIエリア入口付近）: Colossal by Atelier Sisu

全長9.8Mの巨大なバブルイルミネーションが登場します。昼と夜で印象が変わるイマーシブなアート体験をお楽しみいただけます。

＜注目ポイント＞

首位独走中の B リーグ「神戸ストークス」がホームゲーム開催日には、カラフルなイルミネーションが STORKS グリーンでライトアップ予定です。

＜アーティスト：Atelier Sisuについて＞

ライトアップイメージ

Instagram : @ateliersisu(https://www.instagram.com/ateliersisu/)

Atelier Sisuは、ペルー人彫刻家レンゾ・B・ラリヴィエールとオーストラリア人アーティストの

ザラ・パスフィールドが率いる、シドニーを拠点に活躍する受賞歴のあるアーティストです。

＜アート作品について＞

光と音のイマーシブ作品で、バブル（泡）という視覚的形態を通じてはかなさと無常の概念を捉えています。泡の壊れやすさは、日常の小さな事柄に感謝し、その瞬間を生きる必要性を思い出させてくれます。

アートは色を反射する素材で構成され、昼と夜で異なる作品の魅力をお楽しみいただけます。

参考資料

（※１）スーパーヨットのマリーナについて

世界からスーパーヨットが集う日本最大級の大型艇専用マリーナが、2027年、日本で初めて神戸に誕生します。本マリーナは、世界のスーパーヨットネットワークと瀬戸内・関西エリアを結ぶ国際的な海の玄関口として位置づけられ、神戸ウォーターフロントの新たな象徴となる拠点です。

本施設は、日本初となるスーパーヨット（大型艇）に特化した民設民営マリーナとして開発が進められており、オーナーバースには75～130ft級の大型艇約20隻、ビジターバースには75～200ft級の大型艇約10隻の受け入れを予定しています。

国内外のスーパーヨットが長期・短期の双方で安心して寄港できる、高水準の受入環境を整備します。また、マリーナ対岸の緑地空間には、ヨットを借景としたレストランやクラブハウス等の交流・滞在機能の整備も計画されており、単なる係留施設にとどまらず、神戸の都市景観・観光・エンターテインメントと一体となった、「見る・集う・滞在する」ウォーターフロント体験を創出します。

今回の「KOBE BUBBLUMI 2026」は、このスーパーヨットマリーナ開業を1年後に控えた節目のタイミングに開催されるもので、未来のマリーナ空間を先取りするかたちで、水域そのものを舞台にしたアート体験を提供します。神戸ウォーターフロントが目指す国際都市としての新たな姿を、アートとともに体感いただける機会となります。

マリーナについての詳細はこちら: SUPERYACHT BASE KOBE(https://syb-kobe.jp/)

＜イベント開催概要＞

イメージ

イベント名：「KOBE BUBBLUMI 2026」 (神戸バブルミ 2026)

主 催： 神戸ウォーターフロントアートプロジェクト実行委員会

株式会社神戸ウォーターフロント再開発機構、株式会社ジーライオン

株式会社One Bright KOBE

後 援： 神戸市

入場方法： 予約不要・入場料無料

期 間： 2026年3月20日（金・祝）～4月19日（日）※イルミネーションは日没～23:00（予定）

場 所： 水上アート：新港第一突堤～新港第二突堤間、 地上アート：TOTTEIエントランス部分

アクセス情報： https://www.totteikobe.jp/access

GLION ARENA KOBE /TOTTEI

※混雑時は入場制限をする場合がございます。

※メディア取材や広報撮影と伴っての媒体での露出・紹介がある可能性がございます。

あらかじめご了承ください。

【同時開催イベント】

開港1周年イベント（TOTTEI PARK）

4月5日（日）Def Tech×MONKEY MAJIK出演 TOTTEI野外音楽フェス

『TOTTEI PARK FESTIVAL 2026』＜最終先行販売受付中！＞

2025年にデビュー20周年を迎えた２人組音楽ユニット「Def Tech」と、同じく今年結成25周年、そして来年メジャーデビュー20周年を迎える4人組ロックバンド「MONKEY MAJIK」。

TOTTEI開業の2025年に節目を迎えたアーティスト2組のパフォーマンスで、開業1周年を迎えるTOTTEIの門出（出航）を鮮やかに彩ります。

詳細はこちら https://www.totteikobe.jp/event/article/18729

神戸ストークスのホームゲーム（GLION ARENA KOBE）１. 「神戸ストークス vs ライジングゼファー福岡」

3月28日（土）18:05 試合開始 /3月29日（日）14:05 試合開始 詳細はこちら(https://www.totteikobe.jp/event/article/11307)

２. 「神戸ストークス vs 愛媛オレンジバイキングス」

4月4日（土）13:05 試合開始 / 4月5日（日）13:05 試合開始 詳細はこちら(https://www.totteikobe.jp/event/article/11310)

３. 「神戸ストークス vs 鹿児島レブナイズ」

4月11日（土）18:05 試合開始 / 4月12日（日）14:05 試合開始 詳細はこちら(https://www.totteikobe.jp/event/article/11313)

４. ＜神戸のホームゲーム最終戦！＞「神戸ストークス vs 鹿児島レブナイズ」

4月18日（土）18:05 試合開始 / 4月19日（日）14:05 試合開始 詳細はこちら(https://www.totteikobe.jp/event/article/11316)