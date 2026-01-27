東京本社移転のお知らせ

メトロウェザー株式会社

メトロウェザー株式会社(本社：京都府宇治市、代表取締役社長：古本 淳一、以下「メトロウェザー」)は、2026年2月1日付で、東京本社を現在の港区虎ノ門から、千代田区二番町に移転しますのでお知らせいたします。

メトロウェザーでは、社内DXに加え、2025年より、リモートワークの拡大や時差出勤など働き方の柔軟性を強化し、生産性向上や業務効率化による事業効率の向上と従業員のライフデザインを加味した組織構築を推進しております。同時に、2024年に設置の東京本社を拠点に、営業・事業開発における成長戦略を推進し、既存事業の成長と注力市場の発展に尽力してまいりました。

このような中で、東京本社の設備や規模のあり方を見直すとともに、注力市場に対して機動力のある立地選定や移転による総合的な事業効果を鑑みて、東京本社の移転を決定いたしました。

【メトロウェザー株式会社拠点一覧】

新東京本社

設置日：2026年2月1日(賃貸オフィス)

所在地：東京都千代田区二番町9丁目3番 THE BASE麹町W-319

業務開始日：2026年2月2日

※ご来社の際は、お手数をおかけ致しますが、当社社員まで事前にご連絡の上、お越しください。

誠に勝手ながら、移転に伴うお祝いや祝花等のお心遣いは謹んでご辞退申し上げます。

京都本社 (従前から変更ありません)

所在地：京都府宇治市広野町茶屋裏18-1 タニヤマ大久保ビル1階

電話番号：0774-46-2002(代表)

宇治品質管理センター (従前から変更ありません)

所在地：京都府宇治市大久保町西の端1-25 宇治ベンチャー企業育成工場6号

米国子会社：Metro Weather America Inc.

所在地：903 N Bowser Road, Suite 300 Richardson, TX 75081