バレンタインシーズンにもぴったりな、期間限定フレーバーが新登場！カンロ「金のミルクプレミアム 香るショコラ」発売

カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 村田 哲也、以下 カンロ）は、厳選素材とこだわりのミルクのおいしさを楽しむ上質な味わいのミルクキャンディ「金のミルク」シリーズから、新フレーバー「金のミルクプレミアム香るショコラ」を2026年2月3日（火）より全国にて期間限定で発売します。

《期間限定のショコラフレーバー！産地や製法にこだわった焙煎カカオの香り広がるひと粒》

「金のミルクキャンディ」は、北海道産生クリームといった厳選素材を使用し素材の美味しさを活かして仕上げた、大人のための上質な味わいのミルクキャンディです。2012年9月の発売以降、コクがありつつもあっさりとした後味などがご好評いただき、ミルクキャンディブランドNo.1の売上※を獲得しています。“まろやかな時間をつくる、やさしいひと粒”というブランドパーパスのもと、その上質な味わいとやさしく寄り添う情緒的価値を伝えることで、より多くの方に愛され日常のちょっとしたご褒美として欠かせない一粒になることを目指しています。

※株式会社インテージＳＲＩ+ ミルクフレーバーキャンディ市場2024年4月～2025年3月累計販売金額ブランドランキング

この度、「金のミルク」シリーズより、期間限定フレーバーとして「金のミルクプレミアム香るショコラ」を発売します。原料のカカオは産地によって風味が異なるため、金のミルクに最適な組み合わせを追求。ミルクに相性の良い素材を厳選し、焙煎したカカオで香り高いショコラの風味を表現したほか、北海道産生クリームを使用し、ミルクの味わいを損なわない“短時間加熱”で仕上げることで、まろやかなミルクと香り高いショコラが溶け合うプレミアムな味わいに仕上がりました。

パッケージは、「金のミルク」シリーズの特徴を生かしながらも、プレミアムラインらしい高級感のあるデザインに仕上げています。ちょっと贅沢なお菓子を食べたいときや、仕事や家事の合間にほっと一息つきたいときなどに、冬らしいショコラフレーバーの上質な味わいを堪能しながら、贅沢なひと時をお過ごしください。

■商品概要

商品名 ：金のミルクプレミアム香るショコラ

発売日 ：2026年2月3日（火）

参考価格 ：280円（税込） ※消費税8％

内容量 ：57ｇ （個装紙込み）

販売エリア ：全国 ※期間限定商品

特徴 ：北海道産生クリームと厳選したカカオマスを使用した、

素材そのままのおいしさが楽しめるプレミアムミルクキャンディ

■発売中の「金のミルク」シリーズ

商品名 ：金のミルクキャンディ

参考価格 ：238円（税込） ※消費税8％

内容量 ：80ｇ（個装紙込み）

販売エリア ：全国

特徴 ：北海道産生クリームを使用し、

素材そのままのおいしさが楽しめる上質な味わいのミルクキャンディ

商品名 ：金のミルクキャンディ抹茶ラテ

参考価格 ：238円（税込） ※消費税8％

内容量 ：61ｇ（個装紙込み）

販売エリア ：全国

特徴 ：北海道産生クリームと香り高い宇治抹茶を使用した

素材そのままのおいしさが楽しめる上質な味わいの抹茶ラテキャンディ

商品名 ：金のミルクキャンディカフェラテ

参考価格 ：238円（税込） ※消費税8％

内容量 ：61ｇ（個装紙込み）

販売エリア ：全国

特徴 ：北海道産生クリームと香り豊かな深煎り珈琲を使用した

素材そのままのおいしさが楽しめる本格カフェラテキャンディ

■「金のミルク」とは

「金のミルク」は2012年発売以降お客様に好評いただき、ミルクフレーバーキャンディ市場において売上No.1ブランド※となりました。「高級」「贅沢」をテーマに厳選した素材にこだわり、ミルクそのままの美味しさを実現。濃厚な味わいながら後味はしつこくない、大人のための上質な味わいのミルクキャンディです。

金のミルクブランドサイト https://kanro.jp/pages/kinmilk/

＜カンロ展開ブランド＞

■「カンロ」会社概要

社名 ： カンロ株式会社

代表 ： 代表取締役社長 村田 哲也

所在地 : 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号

東京オペラシティビル37階

創業 ： 1912年(大正元年)11月10日

事業内容： 菓子、食品の製造および販売

上場市場：東証スタンダード市場（証券コード2216）

URL ： コーポレートサイト https://www.kanro.co.jp/

KanroPOCKeT https://kanro.jp/

当社は1912年の創業以来、社名になっている「カンロ飴」を始め、菓子食品業界で初ののど飴となる「健康のど飴」、ミルクフレーバーキャンディ市場売上No.1ブランド※「金のミルク」、大人向けグミの先駆けである「ピュレグミ」など、生活者の皆さまから愛される商品を創り続け、成長してまいりました。直営店「ヒトツブカンロ」では、「ヒトからヒトへ つながる ヒトツブ」をコンセプトにキャンディの魅力を発信しております。

2025年2月、「中期経営計画2030」を策定し、新たに「Kanro Vision 2.0」を定めました。「Kanro Vision 2.0」は、企業パーパス「Sweeten the Future 心がひとつぶ、大きくなる。」の下、ビジョン「Sweetな瞬間を創り続けることで人々と社会に笑顔を。」と4つのバリュー「Sweet な瞬間を創造する」「事業基盤を変革する」「未来へ紡ぐ」「創発的な組織の更なる進化」からなり、今後の当社の進む方向性を示したものです。

国内グミ事業を中心に更なる成長を実現するとともに、持続的成長のための事業領域拡大・ビジネスモデル拡張を進め、事業を通じて社会課題の解決に寄与しながら、企業価値を向上させることで、人と社会の持続的な未来に貢献してまいります。

■パーパス 「Sweeten the Future ～心がひとつぶ、大きくなる。～」

カンロは、2022年、企業パーパス「Sweeten the Future ～心がひとつぶ、大きくなる。～」を定めました。変化が激しく、先行きが不透明・不確実な時代の中、カンロがこれまで歩んできた道程を確認の上、自分たちの未来への想いを言語化したものです。糖から未来をつくり、糖の力を引き出す事に挑み続けてきたカンロが企業活動の中で培った技術をさらに進化させることで、 「心がひとつぶ、大きくなる。」瞬間を積み重ねて人と社会の持続可能な未来に貢献してまいります。

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

カンロ株式会社 カスタマーセンター

Tel：0120-88-0422

(受付時間 祝日を除く月～金曜日 10:00～16:00)