【2月20日（金）】はなわホール弦楽器四重奏ランチタイムコンサート開催決定
塙町地域創生事業推進協議会 主催イベント「はなわホール弦楽器四重奏ランチタイムコンサート」を2026年2月20日（金）に開催いたします。
塙町産品の試食と、全国各地のコミュニティにクラシック音楽の魅力を届ける弦楽器四重奏団体”Nomade Quartet”が、ランチのヒトトキに、ココロもカラダも癒せるお時間をご用意します。お席が限られておりますので、ご予約をいただきました先着２７名様限定となります。ぜひ、いつもとは違うランチタイムを体感しに来てください！
※ご予約なくても、立ち見でコンサートをお楽しみいただけますので、お気軽にお立ち寄りください。
イベント概要
開催日時：2026年2月20日（金） 12時05分-12時55分
会 場：はなわホール（塙町役場1階）
〒963-5405 福島県東白川郡塙町大字塙字大町３丁目２１番地
★予約特典★
ご予約いただいた先着２７名様に、
テーブル付きお席の確約と、軽食ランチ(塙産品試食)をプレゼント！
ご予約はこちらから :
https://forms.gle/xepnWsF2K6pvJFLt7
※予約された方は、開始時間の２分前までにはご着席願います。２分前までにお越しいただけない場合には、立ち見の方に予約席を開放いたします。
◆曲目（予定）◆ 名曲の数々
アントニオ・ヴィヴァルディ
《四季》作品8 より
協奏曲第1番 ホ長調「春」RV 269
ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト
セレナード第13番 ト長調 K.525
《アイネ・クライネ・ナハトムジーク》
第1楽章
ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト
弦楽四重奏曲第17番 変ロ長調 K.458
《狩》
第1楽章・第2楽章
他、映画系やジブリ曲も登場予定
♪ジブリは、下記のリストから演奏♪
当日何が演奏されるか、予測しながら楽しみしてください！
・風の谷のナウシカ
・となりのトトロ
・世界の約束～人生のメリーゴーランド（ハウルの動く城）
・風のとおり道（となりのトトロ）
・君をのせて（天空の城ラピュタ）
・海の見れる街（魔女の宅急便）
■弦楽器四重奏メンバー■
Nomade Quartetは、長野県大町市、石川県珠洲市、能登町を中心に、全国各地のコミュニティにクラシック音楽の魅力を届ける団体です。私たちは地域の人々との絆を深め、音楽の力でしあわせを広げることを使命としています。2024年10月には、珠洲市で開催された復興支援音楽祭に参加し、その演奏で多くの観客から称賛を浴びました。
都内では、公職者や国会議員等のパーティーで演奏することも多数です。
片岡美穂 ヴァイオリン
細淵和香奈 ヴァイオリン
稲森尚史 ヴィオラ
池田信 チェロ
【イベントお問い合わせ先】
主催: 塙町地域創生事業推進協議会 後援：塙町
お問合せ先：03-3222-0111